21,25% на заградительной ипотеке. Свежие облигации: Джи-Групп на размещении

Лучшая ли сейчас точка входа в облигации девелоперов или слишком опасно? Всё зависит от запаса прочности и специальных предложений. Очередной флоатер, как сейчас принято, от хорошо известного на долговом рынке застройщика. Посмотрим, что там как.

Что ещё по свежим флоатерам: Европлан, Практика ЛК, Аэрофьюэлз, Позитив, Самолёт, Аренза-ПРО. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 2 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+3,25%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (май 2024) и АКРА (сентябрь 2023).

Джи-Групп — группа компаний, специализирующихся на недвижимости. Унистрой строит ЖК, UD Group занимается коммерческой недвижимостью, My Corner by UNISTROY строит индивидуальные домики. Девелоперская компания ведёт деятельность в Татарстане, Башкортостане, Самарской области, Пермском крае и Санкт-Петербурге.

Выпуск: Джи-групп-002Р-05

Объём: 2 млрд рублей

Начало размещения: 16 августа (сбор заявок до 13 августа)

Срок: 3 года

Купонная доходность: до КС+3,25%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему Джи-Групп? У них и без льготных ипотек будут покупать?

Покупать будут, но по оценке ИРН спрос снизится на 25% после свёртывания массовой льготной программы. Первые результаты узнаем уже скоро. Но Джи-Групп не только ЖК занимается, так что диверсификация бизнеса присутствует. Например, сейчас есть тренд на загородные домики. Коммерческая недвижимость, опять же.

Кроме диверсификации бизнеса есть и финансовая отчётность за 2023 год. И она хороша. Выручка увеличилась на 3,36 млрд (+16%) по сравнению с 2022 годом и составила 24,3 млрд рублей. EBITDA выросла на 17% до 7,13 млрд рублей. Чистая прибыль в 2023 году составила 4,44 млрд рублей, рост на 9% по сравнению с 2022 годом, рентабельность по чистой прибыли 18% (19% в 2022 году).

По итогу 2023 года компания заняла 1 место в Татарстане по площади проданного жилья. Соотношение Чистого долга (с поправкой на эскроу) к скорр. EBITDA за 2023 год – 0,04. Без поправки на эскроу — 2,8. Спасибо пополнению эскроу-счетов: в 2022 году было 9,6 млрд рублей, а в 2023 на эскроу-счета поступило 22,7 млрд рублей!

Выпуск выглядит довольно интересным для компании с рейтингом A- и комфортной долговой нагрузкой. Пойдёт он на рефинансирование заканчивающегося в ближайшее время выпуска (в августе 2024). Прошлый выпуск (2Р4) уронили с КС+3,25% до КС+3%, так что можно предположить, что произойдёт то же самое. Думаю, что поучаствую на небольшую долю.

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