Какая разница между акциями и облигациями?

Что говорит кошечка? — «Мяу». Что говорит коровка? — «Му-у-у». Что говорит инвестор? — «Это наша корова, и мы её доим». А что говорит облигационер? — «Блин, лишь бы ЦБ ставку не поднял, а мои ВДОшки не дефолтнулись». Но у акций и облигаций так много общего, что кажется, что история их появления должна была быть совсем не такой.

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Сначала были облигации. Они имели срок до погашения, а также по ним платили купоны. Очень удобная штука, практически как депозит в Сбере, только доходность выше. Было не очень удобно, что при изменении конъюнктуры облигации дешевели или дорожали, а кому-то не нравилось, что при погашении платили номинал. Поэтому собрались однажды почтенные сэры-трансформаторы (или трансформеры) и подумали:

А почему бы номиналу облигации не расти?

А почему бы не сделать облигацию бессрочной?

А что, можно же купоны привязать к прибыли компании, чтобы больше зарабатывать?

И получился бастард облигации — акция. А за дополнительные риски, такие как номинал, который может падать, байбэк, который компания может объявить, дивиденды, которых может не быть, — вот за всё это решили, что такие риски должны быть только у частичных владельцев бизнеса. И родилась облигация. Эх, было бы классно, если бы это было правдой, но нет. Но даже классно, что настоящая история оказалась круче альтернативной.

Как появились облигации?

Первые облигации выпустили города Генуя, Венеция и Флоренция, которые постоянно воевали то между собой, то с другими государствами. На войны нужно было много денег, налогов не хватало, и власти решили взять в долг у граждан и других государств. В 1152 году Генуя привлекла у иностранных кредиторов средства на 2 года под 40% годовых, распределяя доходы от таможенных пошлин. В 1164 году Венеция одолжила 270 кг серебра у богатых горожан на 11 лет, выплаты производились из будущих доходов.

Как появились акции?

Первые акции были выпущены в начале 17 века Голландской Ост-Индской компанией в Амстердаме. Нужны были деньги, чтобы разрушить господство испанцев и португальцев в торговле восточными пряностями. Компания собиралась построить новые корабли и порты на территориях, с которыми она торговала, и основать новые заводы, продукцию которых затем можно было бы обменивать на пряности. Торговые суда тогда приносили огромные доходы, так что акционеров набралось приличное количество, а под торговлю акциями позже даже открыли первую биржу — тоже в Амстердаме.

А разница-то в итоге в чём?

Да практически во всём.

Акция — это доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом (логично только при большой доле) и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца. Акциями можно торговать — удобно.

Облигация — долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом (не факт) в установленный ею срок от эмитента. Также облигация может давать право получать доходы в виде процента от её номинальной стоимости (купоны). И да, облигациями тоже можно торговать.

Теперь понятно. Уверен, что теперь их точно никто не будет путать, но это не точно.

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