20% на энергетиках. Свежие облигации: Мособлэнерго на размещении

Продолжаем марафон флоатеров, и сегодня у нас энергичный обзор энергетиков из Московской области. Этот выпуск вряд ли добавит адреналина инвестиционному портфелю, ведь рейтинг у эмитента высокий, значит о надёжности переживать не стоит. Если током не долбанёт.

Что ещё по свежим флоатерам: Европлан, Практика ЛК, Аэрофьюэлз, Позитив, Самолёт, Аренза-ПРО. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 3,5 млрд рублей. 5 лет. Ориентир купона: КС+2%. С офертой через 3 года, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA+ от АКРА (ноябрь 2023).

Мособлэнерго — региональная электросетевая организация, работающая на территории МО. Принадлежит на 100% Московской области в лице Министерства имущественных отношений Московской области.

Выпуск: Мособлэнерго-001Р-01

Объём: 3,5 млрд рублей

Начало размещения: 20 августа (сбор заявок до 15 августа)

Срок: 5 лет

Купонная доходность: до КС+2%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: да, через 3 года

Амортизация: нет

Почему Мособлэнерго? За МКАДом есть электричество?

Есть, конечно, Московская область потребляет много электроэнергии, значит там можно постоянно повышать тарифы. 10 филиалов работают по всей области и снабжают физлиц и юрлиц электричеством.

90% выручки генерит электричество, все остальные услуги, в том числе услуги по технологическому присоединению, генерят 10%. Но если смотреть на прибыль, то технологическое присоединение даёт 25%, а продажа электричества — 68%. Да, не сказать, что маржинальность продажи энергии высокая.

В 2023 году Мособлэнерго продало 15,1 млрд киловатт-часов электроэнергии и осуществило программу капремонта. Было построено 263,36 км линий электропередачи и введено 169,11 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Отчётность в порядке. Посмотрим на 2023 год в сравнении с 2022. Выручка 28,1 млрд (24,3 млрд в 2022). Чистая прибыль выросла в полтора раза с 2,7 до 4 млрд. Рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов на уровне около 30%

Других выпусков облигаций у Мособлэнерго нет, есть только кредиты в банках. Показатель Чистый долг / EBITDA около 0,8. А ведь несколько лет назад компания была убыточной и с коэффициентом Чистый долг / EBITDA 2. Спасибо майнерам, которые потребляют электричество.

Дебютный выпуск, думаю, не получит КС+2%, считаю, что поставят КС+1,3–1,6%. Оферта для кого-то будет плюсом, а для кого-то минусом. Лично я пропущу, есть флоатеры поинтереснее.

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