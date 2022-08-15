Святой рандом августа. RTKM — акции Ростелекома

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро. С учётом повторов обычных и префов всего 49 акций.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже попадались в этом сезоне: Сургутнефтегаз-ао, Самолёт, Мечел-ап, Позитив, ПИК, СНГ-ап, Татнефть-ап. В августе случайной компанией оказался Ростелеком. Они уже есть в моём портфеле, их целевая доля 3% портфеля акций. Ну а впереди ещё 4 серии — не пропустите.

Акции Ростелекома торгуются примерно по 85–86 рублей, в лоте 10 штук, следовательно беру по правилам 50 штук, + решил округлить до 60, тем более, доля сейчас ниже целевой.

Инвестиционный бюджет в августе расходуется по плану, как и в июле. Покупаю акции и облигации, нет никаких предпосылок для того, чтобы не делать этого.

Что такое Ростелеком?

Ростелеком — телеком-компания, предоставляющая услуги связи, цифровые услуги и сервисы. Обеспечивает услуги ШПД, интерактивного телевидения, сотовой связи, телефонной связи, а также сервисы виртуализации (облака, ЦОД), кибербезопасности и пр. Занимает высокие позиции на рынке доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных и кибербезопасности.

Хороший рандом?

В первую очередь, стоит принять во внимание то, что акция дивидендная, так что для меня это точно плюс. Во-вторых, ну растут потихоньку, несмотря на консервативный сегмент телекома.

Посмотрим МСФО за 2023 год. Чистая прибыль за 2023 год выросла на 20% по сравнению с 2022 до 42,3 млрд. Выручка увеличилась на 13% до 707,8 млрд, показатель OIBDA тоже вырос на 13% до 283,2 млрд.

Рентабельность по OIBDA составила 40,0% (40,1% за 2022). Капитальные вложения выросли на 26% до 147,2 млрд. Свободный денежный поток увеличился на 26% и составил 56,8 млрд. Чистый долг, включая обязательства по аренде, вырос на 12% до 563,3 млрд. Показатель Чистый долг / OIBDA составил 2. В 4 квартале значительно вырос CAPEX.

У Ростелекома отличная устойчивость к внешним факторам, но при этом дивидендная доходность довольно скромная. Зато дивиденды стабильные.

Дивиденды Ростелекома

Дивидендная политика компании на 2021–2024 годы предполагала выплаты не менее 5 рублей на одну обыкновенную акцию. При этом дивиденды на одну акцию также должны стремиться увеличивать не менее чем на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Президент Ростелекома Михаил Осеевский заявил, что в компании разрабатывают новую дивидендную политику. «Мы считаем, что последовательное увеличение дивидендов — это правильно. Оно базируется на увеличении прибыли. То есть тут все-таки первичное — более эффективная работа компании. Следствие — увеличение, появление возможности выплачивать дивиденды в ещё большем размере», — добавил Осеевский.

Если посмотреть на выплаты за последние годы, то с 2016 по 2023 годы дивиденд гулял вокруг 5 рублей на акцию, до этого дивиденды были не ежегодно, но в целом тренд был на рост.

Как раз на неделе СД рекомендовал 6,06 рубля дивидендов на акцию (около 7% дивдоходности). Если утвердят, что скорее всего и будет, то в конце сентября выплатят. Ростелеком остаётся крепкой дивидендной компанией, при этом также есть в планах вывод на IPO одной из дочек, а в будущем, возможно, и других дочек. Компания в целом интересная, планомерно развивается и растёт, но проигрывает по дивдоходности многим компаниям.

Средняя дивдоходность за 10 лет (с 2014 по 2023) составляет 5,8%. Например, у Татнефти-п — 10,46%, у СНГ-ап — 11,34%. Например, у Газпром нефти средняя дивдоходность за 10 лет получилась 8,1%, у Северстали — 9,47%, у Лукойла — 8,22%, а у НЛМК — 8,39%, у Роснефти — 5,02%, у Интер РАО — 5,32%.

В любом случае, Ростелеком мне нравится, его акции у меня в портфеле присутствуют, но увеличивать долю с 3% пока не планирую.

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