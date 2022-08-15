Пополнил брокерский счёт на 200 000 в августе. Что купил? Часть 1

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в августе удалось пополнить брокерский счёт на 200 000 рублей. Не так много, как получилось в июле, но всё же. Ещё немного дивидендов от Сургутнефтегаза пришло, а также купонов от облигаций. К тому же произошёл частичный выкуп заблокированных активов.

В августе продолжаются распродажи, так что самое время прикупить что-нибудь. Про покупки июля можно почитать тут. Ну а в первой половине августа я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — как было написано в анонимной записке, которую подсунули под дверь моей палаты.

Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 448 000 за 8 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужны пополнения с сентября по декабрь на 238 000 рублей в месяц. Попробую.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Август снова пока что оказывается нервным и сложным: геополитика, высокая ключевая ставка без ожидания разворота ДКП, пессимизм в акциях. Дивидендный сезон закончился, но скоро будет новый, хоть и малый осенний дивидендный сезон. Ну и к анпакингу. Была потрачена примерно половина августовского бюджета.

Что купил в первой половине августа?

Дно в ОФЗ, но это не точно

Есть мнение, что облигации Минфина достигли дна и даже немного от него отскочили. Возможно, что так и есть, но не факт. Если ЦБ посчитает, что инфляция не замедляется, и решит, пригрозив всем пальчиком, продлить период высокой ключевой ставки, а то и поднять её выше 18%, можно будет и ниже сходить. Тем не менее, я продолжаю покупать длинные ОФЗ 26243.

Среди флоатеров появляются фиксы ВДО

Не все компании готовы ждать разворота ДКП и выпускают флоатеры в надежде на снижение ключа. Но особо храбрые стали предлагать фиксы. Я взял министерство культуры (а точнее прачечную) — Бианку Премиум с купоном 23%. Люблю чистоту и белизну. А вот С-Принт, Сибсульфур и Айгенис не взял. Ну не настолько я эстет.

Дивиденды, акции

Продолжают рекомендовать дивиденды на осень. У меня в портфеле: Северсталь, Ростелеком, Яндекс, ФосАгро, Татнефть и Диасофт. Но я к ближайшим выплатам не привязываюсь, я смотрю по своему плану и пропорциям, которые должны быть. Завтра обновлю. Брал то, чего недостаёт.

Юаньки

У меня доля валюты в портфеле отстаёт от графика, так что добавил пару юаневых облигаций. В хозяйстве пригодятся! Уж точно лучше IPO КИФА (которое не состоялось).

В планах на вторую половину августа: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.