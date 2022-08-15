10 облигаций с высоким рейтингом, фиксированным купоном и доходностью выше 20%

Полезное про облигации:
Что такое оферта по облигациям, когда это хорошо, а когда плохо
Если богатеете на облигациях, не пропустите новые материалы.
Параметры: корпоративные облигации с фиксированным купоном, рейтинг от A- и выше, погашение в течение 1–3 лет.
ПКТ (Глобал Портс) об03, AA/AA-
ISIN: RU000A0JWBP5
Доходность YTM: 21,4%
Купон: 6,5%
Погашение: 18.03.2026
Выплаты: 2 раза в год
Первый контейнерный терминал — один из крупнейших терминалов в РФ, из минусов — низкий купон дважды в год.
ЕвроТранс БО-001Р-02, A-
ISIN: RU000A105TS5
Доходность YTM: 21,21%
Купон: 13,4%
Погашение: 26.01.2026
Выплаты: 12 раз в год
Заправки, от которых все ждут дивидендов и всплытия.
ВИС ФИНАНС БО-П04, A/A+
ISIN: RU000A106EZ0
Доходность YTM: 21,14%
Купон: 12,9%
Погашение: 25.08.2026
Выплаты: 4 раза в год
Инфраструктурный строитель и один из любимчиков частных инвесторов.
Каршеринг Руссия 001P-02, A+
ISIN: RU000A106A86
Доходность YTM: 20,9%
Купон: 12,7%
Погашение: 22.05.2026
Выплаты: 4 раза в год
Каршеринг, принадлежащий лизинговой компании МК Лизинг с рейтингом BB+, принадлежащей итальянцу в России.
Ритейл Бел Финанс 001P-02, A-
ISIN: RU000A102TR4
Доходность YTM: 20,83
Купон: 10,35%
Погашение: 05.03.2026
Выплаты: 4 раза в год
Белорусский Магнит.
Борец Капитал 001Р-01, A+
ISIN: RU000A105ZX2
Доходность YTM: 20,8%
Купон: 11,85%
Погашение: 19.03.2026
Выплаты: 4 раза в год
Оборудование для добычи нефти.
ИЭК ХОЛДИНГ 001P-01, A-
ISIN: RU000A105PR5
Доходность YTM: 20,44%
Купон: 12,7%
Погашение: 23.12.2025
Выплаты: 4 раза в год
Электрики (не путать с диэлектриками). Производят электротехнику.
ВУШ БО 001P-02, A-
ISIN: RU000A106HB4
Доходность YTM: 20,38%
Купон: 11,8%
Погашение: 02.07.2026
Выплаты: 4 раза в год
Электросамокаты, на которых можно кататься с ветерком, только осторожно.
Селигдар 001Р-01, A+/AA-
ISIN: RU000A105CS1
Доходность YTM: 20,27%
Купон: 10,8%
Погашение: 29.10.2025
Выплаты: 2 раза в год
Золотоискатель-золотокопатель.
АФК Система БО 001P-01, AA-
ISIN: RU000A0JVUK8
Доходность YTM: 20,01%
Купон: 10,5%
Погашение: 30.09.2025
Выплаты: 2 раза в год
Инвестиционная корпорация с большим портфелем всякого-разного.
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