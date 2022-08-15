10 облигаций с высоким рейтингом, фиксированным купоном и доходностью выше 20%

При высокой ключевой ставке и надежде на её дальнейшее неповышение можно обратить внимание на облигации с фиксированным купоном. Выбрал 10 корпоратов, обладающих высоким кредитным рейтингом и без очевидных сложностей (как, например, у Сегежи или М Видео), которые дают YTM более 20–21%.

Полезное про облигации:

Если богатеете на облигациях, не пропустите новые материалы.

Параметры: корпоративные облигации с фиксированным купоном, рейтинг от A- и выше, погашение в течение 1–3 лет.

ПКТ (Глобал Портс) об03, AA/AA-

ISIN: RU000A0JWBP5

Доходность YTM: 21,4%

Купон: 6,5%

Погашение: 18.03.2026

Выплаты: 2 раза в год

Первый контейнерный терминал — один из крупнейших терминалов в РФ, из минусов — низкий купон дважды в год.

ЕвроТранс БО-001Р-02, A-

ISIN: RU000A105TS5

Доходность YTM: 21,21%

Купон: 13,4%

Погашение: 26.01.2026

Выплаты: 12 раз в год

Заправки, от которых все ждут дивидендов и всплытия.

ВИС ФИНАНС БО-П04, A/A+

ISIN: RU000A106EZ0

Доходность YTM: 21,14%

Купон: 12,9%

Погашение: 25.08.2026

Выплаты: 4 раза в год

Инфраструктурный строитель и один из любимчиков частных инвесторов.

Каршеринг Руссия 001P-02, A+

ISIN: RU000A106A86

Доходность YTM: 20,9%

Купон: 12,7%

Погашение: 22.05.2026

Выплаты: 4 раза в год

Каршеринг, принадлежащий лизинговой компании МК Лизинг с рейтингом BB+, принадлежащей итальянцу в России.

Ритейл Бел Финанс 001P-02, A-

ISIN: RU000A102TR4

Доходность YTM: 20,83

Купон: 10,35%

Погашение: 05.03.2026

Выплаты: 4 раза в год

Белорусский Магнит.

Борец Капитал 001Р-01, A+

ISIN: RU000A105ZX2

Доходность YTM: 20,8%

Купон: 11,85%

Погашение: 19.03.2026

Выплаты: 4 раза в год

Оборудование для добычи нефти.

ИЭК ХОЛДИНГ 001P-01, A-

ISIN: RU000A105PR5

Доходность YTM: 20,44%

Купон: 12,7%

Погашение: 23.12.2025

Выплаты: 4 раза в год

Электрики (не путать с диэлектриками). Производят электротехнику.

ВУШ БО 001P-02, A-

ISIN: RU000A106HB4

Доходность YTM: 20,38%

Купон: 11,8%

Погашение: 02.07.2026

Выплаты: 4 раза в год

Электросамокаты, на которых можно кататься с ветерком, только осторожно.

Селигдар 001Р-01, A+/AA-

ISIN: RU000A105CS1

Доходность YTM: 20,27%

Купон: 10,8%

Погашение: 29.10.2025

Выплаты: 2 раза в год

Золотоискатель-золотокопатель.

АФК Система БО 001P-01, AA-

ISIN: RU000A0JVUK8

Доходность YTM: 20,01%

Купон: 10,5%

Погашение: 30.09.2025

Выплаты: 2 раза в год

Инвестиционная корпорация с большим портфелем всякого-разного.

Кого бы вы ещё добавили, котлетеры и туземунщики?

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