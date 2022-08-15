До 10% в юанях на удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро CNY на размещении

Если портфель не удобрять, он может дать плохие всходы. И тут на помощь спешит производитель удобрений ФосАгро. А ведь совсем недавно смотрели удобрения в юанях от Акрона, а также от ФосАгро в долларах. Теперь и в юанях тоже решили занять денег на пару лет. Посмотрим, что внутри.

Ещё юаневые выпуски: Русал, ГМК Норникель, Уральская Сталь, Славянск ЭКО и Акрон, ГТЛК. Квазидолларовые: Новатэк, Полюс, ФосАгро. Я отвожу до 10% в портфеле под валютные облигации, так что интересно смотреть все новые выпуски в валюте. Ну и думаю, что скоро ещё что-то в юанях появится, не пропустите.

Кроме выпуска БО-П02-CNY (про который этот пост), также на размещении выпуск БО-П03-CNY. Он тоже на 2 года, но с офертой через 6 месяцев и ориентиром купона до 8%.

Объём выпуска — 1,5 млрд юаней. 2 года. Ориентир купона: 9–10% (YTM до 11,25%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг AAA от Эксперт РА (март 2024) и АКРА (март 2024).

ФосАгро — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире и один из ведущих производителей фосфорных продуктов. Компания обладает собственными месторождениями и полностью обеспечивает себя ресурсной базой для производства сырья. Много экспортирует, поэтому часть долгов берёт в валюте, а инвесторам валютные облигации помогают защититься от девальвации.

Выпуск: ФосАгро БО-П02-CNY

Объём: 1,5 млрд юаней

Начало размещения: 29 августа (сбор заявок до 27 августа)

Срок: 2 года

Купонная доходность: 9–10%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему ФосАгро? Удобрений много не бывает?

Конечно, с удобрениями лучше не перебарщивать, тем более, это не навоз, а фосфор — светиться будете в темноте. ФосАгро — классная компания, а к 2025 году они планируют расширить ассортимент продукции ещё на 50 инновационных продуктов и увеличить объёмы производства до 11,5 млн тонн в год после модернизации мощностей и внедрения передовых технологий. Попахивает капексом, правда? И не забываем, что ФосАгро — самый эффективный производитель фосфорных удобрений в мире. 75% продукции идёт на экспорт, посмотрим, как будет по итогам 2024.

Несмотря на колебание мировых цен на удобрения, компания старается показывать хорошие результаты. Тем не менее, 2023 год оказался слабее, чем 2022, что обусловлено рыночной конъюнктурой. В 2022 году цены на удобрения были рекордными, в 2023 году они снизились. Но сейчас не про акции, а про облигации, так что важно понимать, что запас прочности огромный.

Выручка компании в 2023 году уменьшилась на 22,7% до 440,3 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 2,1 раза и составила 86,1 млрд. EBITDA в 2023 году снизилась на 29% до 183,04 млрд рублей. Свободный денежный поток сократился на 32,7%, до 70,2 млрд рублей. Но FCF за 2023 год является одним из самых высоких за последнее десятилетие.

Чистый долг вырос до 223,2 млрд (180,3 млрд в 2022 году). ФосАгро удалось сократить долю валютного долга и заместить 74% еврооблигаций на инструменты в рублях. Долговая нагрузка выросла. Показатель Чистый долг/EBITDA составляет 1,2 (в 2022 году он был 0,7). Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей — 1,5.

Чтобы всегда быть готовыми к девальвации рубля, в портфеле можно иметь немного валюты, лично у меня это валютные облигации, и ФосАгро — один из моих любимых эмитентов, так что участвую. А вот в 10% как-то слабо верится, 9% и ниже выглядят более реалистично. Но кто знает, кто знает.

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