65% населения РФ смогут прожить без работы менее двух месяцев

И снова про подушку безопасности. Господа и дамы из НАФИ (многопрофильного исследовательского центра, занимающегося маркетинговыми, социологическими и медиа-исследованиями) провели опрос и узнали, что две трети россиян практически не имеют сбережений, которых бы хватило на 2 и более месяцев, если они останутся без работы.

Но есть и положительная динамика: 27% могут позволить себе прожить три и более месяца на сбережения. Квартал назад их было 26%.

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Финансовая подушка безопасности — это финансы, которые нужны не для того, чтобы что-то купить, а чтобы продержаться на плаву в трудные моменты или на непредвиденные жизненно необходимые расходы. По классике её должно хватить минимум на полгода, в крайнем случае — на квартал.

От трёх месяцев и более

Итак, 27% граждан могут себе позволить не работать от трёх месяцев. 15% — от трёх до шести месяцев. Более полугода могут прожить только 12% — это, на мой взгляд, ключевое значение. Лишь каждый восьмой соотечественник может не бояться потерять работу, полагая, что за полгода найдёт новую.

До трёх месяцев

В группе риска 73% россиян. У 27% сбережений хватит на 1–2 месяца, у 21% — на месяц, а 17% потратят все свои деньги уже в первую неделю. Хорошо ещё, если работодатель выплатит «парашют» (обычно 3 оклада), что происходит не всегда, и то лишь у тех, кто трудоустроен по трудовой книжке.

Но по сравнению с 2022 годом ситуация улучшается. На 5% увеличились те, у кого сбережения всё же есть.

Любопытные данные

Кроме того, в НАФИ посчитали, что 68% людей ведут семейный бюджет, а 18% даже не оплачивают счета вовремя. 19% подходят к покупкам безответственно по их собственному мнению. В принципе, я и сам иногда этим грешу, хотя моей подушки безопасности хватит даже на спонтанную покупку б/у автомобиля, правда без гаража. Возможно, мой мозг считает, что я могу себе позволить необдуманную покупку чипсиков.

Доля ответивших, что оценивают уровень своего заработка как хороший или отличный, составляет 42%. 58% считают, что заслуживают больше. Кстати, около 20% считают, что заслуживают зарплату более 500 000 рублей. Менее 20% считают, что заслуживают менее 100 000.

Кто копит?

Исследователи выяснили, что жители миллионников копят больше и чаще — их 38%. С высшим образованием — 37%. 54% — руководители, 37% — квалифицированные специалисты. Кажется, что есть вполне прямая корреляция с уровнем доходов, руководители и прочие синьоры получают явно больше, чем линейный стафф без высшего образования.

Как сформировать подушку безопасности?

Избавиться от долгов, если они есть, накопить сумму, необходимую на три месяца, далее пополнять её регулярно, довести в итоге до шести ежемесячных расходов. С инвестициями эту сумму смешивать не нужно. Если не получается копить, нужно себя заставить. Если не хочется, ничего страшного, 73% россиян ведь как-то живут.

В чём держать подушку безопасности?

Я когда-то писал более подробно по этой теме, а если кратко, то это могут быть накопительные счета, короткие депозиты, наличка (в том числе валюта), фонды денежного рынка. Эти деньги должны быть «под рукой», так что длинные ОФЗ или акции для подушки не подходят.

Подушка безопасности должна быть на расстоянии вытянутой руки. Чтобы не пришлось ехать в Казахстан показывать справку для получения долларов, ждать, когда откроется биржа после заморозки торгов или удивляться, почему купленный в банке слиток золота обратно готовы купить с дисконтом 40% из-за царапины, которую вообще не видно без микроскопа. Это как страховка. Потому она и называется подушкой безопасности, что должна сработать.

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