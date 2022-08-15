Рубль справедливо дешевеет, а недвижка зачем-то снова дорожает. Обвал акций, крипторакета, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как IMOEX пробивает новое дно. Минфин заставит проводить по 20–30 IPO в год, чтобы было больше дивидендов, которые, кстати, заполняют осенний календарь. А вот по размещениям облигаций сейчас слабовато, ставки-то конские.

Можно поддаться панике, а можно налить чашечку кофе и почитать про самые интересные новости, которые произошли за неделю.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль возвращается к справедливой стоимости

Рубль продолжает слабеть, взяв курс на свою справедливую стоимость. Курс доллара за неделю вырос с 89,45 до 91,49 руб. за доллар (курс ЦБ 91,60). Юань 11,84 → 11,83 (ЦБ 11,77). Рубль ослабел к доллару, а к юаню немного укрепился. Правда курсов юаня развелось как тараканов.

Можно посмотреть на свежие бонды ФосАгро в юанях. Не верите в сильный рубль? Вот ещё долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигации ГТЛК, Акрона и Русала.

Акции летят в бездну

Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 828 до 2 650 — очередное значительное падение, а в совокупности индекс летит в бездну. Особенно это заметно в долларах.

Долларовый РТС отрицательно вырос с 1 002 до 911! Ниже апреля 2022 года. Хуже было только в феврале-марте.

Я писал, что ниже 1 000 RTS — хороший уровень, а уж ближе к 900 и подавно. Не забываем, что доллар был по 60, а теперь по 90, поэтому RTS более показателен, чем IMOEX. И от девальвации может защитить. Рано или поздно крупные игроки перейдут от шортов к лонгам.

Дивиденды

Дивидендов становится всё больше и больше, инвесторы готовятся к осеннему дивидендному сезону. Займер, Делимобиль, Инарктика, НКХП, ФосАгро, Черкизово, Банк СПб, структуры ТМС и другие присоединяются. Промежуточных дивидендов будет много. Если не смотреть на Ашинский, то приличные дивы ждём от РТ, БСПб, Займера, Татнефти.

Ближайшие дивиденды:

Полезное про акции и дивиденды:

Если богатеете на дивидендах, не пропустите новые дивидендные обзоры.

Новые облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации. У нас тут много новых лиц.

Разместились/собрали заявки: Совкомбанк Лизинг, Новосибирская область, Быстроденьги и другие. Я поучаствовал в СКБЛ.

На очереди: ФосАгро CNY, Трансконтейнер, Интерлизинг, Балтийский Лизинг и другие. Все довольно любопытные. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI продолжил падать и упал с 105,38 до 104,31. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. Для роста ещё рано, позитива пока не наблюдаем, есть время пополнить запасы.

Полезное про облигации:

Недвижимость перестала падать

Люди обнаружили какие-то новые схемы получения льгот? Индекс MREDC вырос с 291к до 294к за метр (максимум был 304к), отыграв всё падение прошлой недели. Слышал, что теперь в созаёмщиков берут подходящих под условия льготников. Как думаете, правда? Ну и застройщики предлагают льготы на короткий период.

Впрочем, пока рано делать выводы, нужно подождать несколько месяцев после завершившихся в июне массовых льгот.

Где дешевеют новостройки?

Сильнее всего за последние 2 месяца подешевели новостройки в Тульской (-8,7% до 116к), Самарской (-3,5% до 110к) и Ивановской (-2% до 99к) областях. Тула супер, был там недавно, нраица. В Москве+МО -1% до 286к. Жаль, в Сочи ничего не дешевеет.

Снова туземун в крипте?

Крипту продолжает колбасить. То биткоин вверх, то вниз, теперь вот на 64к нацелился. Мой криптопортфель вырос с 1340 до 1450 долларов. Я бы хотел пониже, конечно, чтобы падало, чтобы докупать. Но на всё воля криптобога. Возможно, начинается новый туземун.

65% населения РФ смогут прожить без работы менее двух месяцев

27% граждан могут себе позволить не работать от трёх месяцев. 15% — от трёх до шести месяцев. Более полугода могут прожить только 12% — это, на мой взгляд, ключевое значение. Лишь каждый восьмой соотечественник может не бояться потерять работу, полагая, что за полгода найдёт новую.

У 27% сбережений хватит на 1–2 месяца, у 21% — на месяц, а 17% потратят все свои деньги уже в первую неделю.

Новости-айпиовости

Производитель электрооборудования под брендом EKF запланировал IPO, но только в 2025–2027 годах. Минфин запланировал выход на биржу в 2025–2030 годах по 20 компаний в год. Как думаете, шаурмячные будут? Минфин их палкой будет заставлять размещаться?

Что ещё?

Новабев по-хитрому сплитанулся

Золото сново пробило максимум, а нефть дешевеет

Индекс мосбиржи изменится до конца августа, ждём

Вклады физлиц в первом полугодии выросли на 10,6% — до 49,4 трлн

Финам с 5 сентября введет комиссию 5% за вывод юаней с брокерского счета

В Goldman Sachs допустили обвал цены барреля Brent до $68

ТКС планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году, планируют платить 30% чистой прибыли

Инфляционные ожидания россиян выросли до максимума с начала года

Дурова задержали французы

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