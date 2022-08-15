Каждый день — день открытых дверей. Залы Мосбиржи будет работать ежедневно

В прошлом году представители главного игорного (зачёркнуто) биржевого заведения России говорили о планах сделать торговлю по выходным, а также о перспективе работы по ночам. Это не что-то новое и исключительное. Те же криптобиржи позволяют терять деньги 24/7/365.

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Поработать на выходных

Мосбиржа будет работать по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Для начала будет доступна дневная сессия. С 9:50 — аукцион открытия. С 10:00 — основная сессия. В 18:50 будут заканчиваться торги на срочном рынке, а в 19:00 — на фондовом рынке.

Вечерняя сессия в выходные пока под вопросом, возможно, тоже добавится, но не сразу.

Расчёты и клиринг будут проводиться в первый после выходных или праздников рабочий день. Экспирация по фьючерсам на выходной день выпадать не будет.

Кому это нужно?

Представитель Мосбиржи сказал, что «Московская биржа в соответствии с запросами участников рынка начала обсуждение возможных вариантов торгов в выходные дни».

В первую очередь, заинтересована в этом сама Мосбиржа. Продавцы лопат зарабатывают всегда. Нужно больше золота!

Кроме того, определённым категориям лудоманов торги по выходным тоже пойдут на пользу. Не будет ломки.

Профессиональным участникам рынка, возможно, тоже будет какая-то польза. Трейдеры смогут получать больше прибыли, в том числе и отрицательной. Большинству частных инвесторов, вероятно, без разницы. Кому-то будет удобно, что из LQDT можно будет вывести деньги в воскресенье. Ну и какие-то новости выходных будут отрабатываться быстрее.

Лично для меня новость нейтральная. Ну уж хуже точно не будет.

Что будет на продажу?

На фондовом рынке будут торговаться самые ликвидные акции типа Сбера, Газпрома, Лукойла и т. п., паи фондов (полагаю, что тоже самые ликвидные типа LQDT, SBMX и пр.), все ОФЗ, а также корпоративные облигации эмитентов с высоким рейтингом (пока не очень понятно, будут ли валютные облигации и какие рублёвые — только AAA или с рейтингом пониже тоже будут). На срочном рынке будет доступен весь набор инструментов.

Не терпится начать

Но точного времени запуска торгов по выходным Мосбиржа не называет: «Сроки реализации данного сервиса и его параметры будут обсуждаться с участниками и регулятором в дальнейшем».

ЦБ в курсе: «В настоящее время Банк России совместно с участниками рынка обсуждает целесообразность реализации торгов в выходные дни, а также концепцию обращения ценных бумаг на организованном и внебиржевом рынках в формате 24/7 для формирования комплексной позиции, учитывающей в первую очередь интересы инвесторов».

То есть, ЦБ говорит, что и про 24/7 тоже идёт обсуждение. Полагаю, что уже в четвёртом квартале можно будет расслабиться и вместо работы, которую шеф попросил сделать на выходных, прикупить парочку ОФЗ и акций нефтяников, не выходя из зоны комфорта.

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