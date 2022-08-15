Обвал на рынке. Пополнил брокерский счёт на 200 000 в августе. Что купил? Часть 2

Заканчивается август, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции. Рынок продолжает валиться. В первой половине месяца я покупал одинаково активно акции и облигации, во второй половине следовал тому же плану. Дополнительных пополнений не было, только купоны от облигаций. Скидки на распродаже всё выше, так что покупать всё приятнее.

Про покупки первой половины августа можно почитать тут. Ну а во второй половине августа я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так нагадал мне мой личный экстрасенс.

Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 448 000 за 8 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужны пополнения с сентября по декабрь на 238 000 рублей в месяц. Попробую.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Как показала практика, в мае, июне и июле не было никакого обвала, он случился только в августе. Но мой портфель хорошо диверсифицирован, поэтому не испытываю никаких эмоций кроме удовольствия от низких цен. Но у меня и стратегия ни разу не спекулятивная, я ж не ржавые иномарки покупаю.

Что купил в первой половине августа?

Подробнее про покупки первой половины августа читайте тут.

Что купил во второй половине августа?

В длинных ОФЗ был фальстарт

Случилось то, о чём я предполагал. Разворот тренда в ОФЗ оказался никаким не разворотом. Так что времени покупать их по комфортным ценам будет ещё предостаточно. У меня уже 380 штук ОФЗ 26243, но все другие облигации у меня более короткие.

Я в этот раз взял немного корпоративных фиксов примерно на 2 года до погашения: Роделен, МК и Электрорешения. Там YTM сильно выше 20%. Электрорешения недавно заявили о планах провести IPO, правда не в этом году.

Акции в крутом пике

Возможно, мы близки к логическому завершению падения акций, но это не точно. Даже Сбер не удержался и поехал смотреть, как дела на дне. Его тоже немного купил, хоть планов изначально не было. А так — всё по плану. Где доля ниже целевой, то и покупаю.

В планах на сентябрь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

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