Обвал на рынке. Пополнил брокерский счёт на 200 000 в августе. Что купил? Часть 2

Про покупки первой половины августа можно почитать тут. Ну а во второй половине августа я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так нагадал мне мой личный экстрасенс.
Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 448 000 за 8 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужны пополнения с сентября по декабрь на 238 000 рублей в месяц. Попробую.
По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:
Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.
Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.
Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.
Как показала практика, в мае, июне и июле не было никакого обвала, он случился только в августе. Но мой портфель хорошо диверсифицирован, поэтому не испытываю никаких эмоций кроме удовольствия от низких цен. Но у меня и стратегия ни разу не спекулятивная, я ж не ржавые иномарки покупаю.
Что купил в первой половине августа?
ОФЗ 26243 — 50 облигаций
Самолёт БО-П14 — 10 облигаций (на размещении)
Аренза-ПРО 1Р5 — 5 облигаций (на размещении)
Директ Лизинг 2Р3 — 3 облигации (на размещении)
Бианка Премиум — 15 облигаций (на размещении)
ГТЛК CNY 2Р5 — 1 юаневая облигация
Совкомфлот 1Р1 CNY — 1 юаневая облигация
Магнит — 2 акции
Сургутнефтегаз-ап — 100 акций
Яндекс — 1 акция
Ростелеком — 60 акций (это был рандом)
Алроса — 100 акций
НЛМК — 30 акций
Газпром нефть — 10 акций
Татнефть-ап — 10 акций
Северсталь — 5 акций
Лукойл — 1 акция
Самолёт — 2 акции
Фонд AKME — 16 паёв
Рентал ПРО — 2 пая
Подробнее про покупки первой половины августа читайте тут.
Что купил во второй половине августа?
ОФЗ 26243 — 20 облигаций
Роделен 2Р1 — 10 облигаций
МК Лизинг 1Р1 — 5 облигаций
Электрорешения 1Р1 — 5 облигаций
Совкомбанк Лизинг П07 — 5 облигаций (на размещении)
Джи-Групп 2Р5 — 5 облигаций (на размещении)
Трансконтейнер П01-01 — 5 облигаций (в заявке на размещении)
Интерлизинг 1Р9 — 5 облигаций (в заявке на размещении)
Сбербанк — 30 акций
Ростелеком — 50 акций
Алроса — 100 акций
Новатэк — 10 акций
Совкомбанк — 1 000 акций
НЛМК — 30 акций
Фонд AKME — 19 паёв
Рентал ПРО — 2 пая
Юань — 1000 (под облигации ФосАгро БО-П02-CNY)
В длинных ОФЗ был фальстарт
Случилось то, о чём я предполагал. Разворот тренда в ОФЗ оказался никаким не разворотом. Так что времени покупать их по комфортным ценам будет ещё предостаточно. У меня уже 380 штук ОФЗ 26243, но все другие облигации у меня более короткие.
Я в этот раз взял немного корпоративных фиксов примерно на 2 года до погашения: Роделен, МК и Электрорешения. Там YTM сильно выше 20%. Электрорешения недавно заявили о планах провести IPO, правда не в этом году.
Акции в крутом пике
Возможно, мы близки к логическому завершению падения акций, но это не точно. Даже Сбер не удержался и поехал смотреть, как дела на дне. Его тоже немного купил, хоть планов изначально не было. А так — всё по плану. Где доля ниже целевой, то и покупаю.
В планах на сентябрь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.
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