20,5% на электросамокатах. Свежие облигации: Whoosh на размещении

Наконец-то хоть что-то кроме лизинга, сейчас ещё бы попкорна, и будет вообще зашибись. А пока производители попкорна не выпускают облигации, посмотрим на новый флоатер от ВУШ. Это их третий выпуск, прошлые были фиксы. Если их не закошмарят из-за любителей езды вдвоём на одном самокате, будет довольно интересно.

Объём выпуска — 4 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+2,5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от АКРА (апрель 2024).

Whoosh — компания, которая разрабатывает и внедряет решения для шеринга средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также управляет одноимённым сервисом аренды электросамокатов и электровелосипедов. Является лидером на рынке кикшеринга.

Выпуск: ВУШ-001Р-03

Объём: 4 млрд рублей

Начало размещения: 5 сентября (сбор заявок до 6 сентября)

Срок: 2,75 года

Купонная доходность: до КС+2,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему ВУШ? Не запретят эти самокаты завтра?

Возможно, что и запретят, кто же знает. Пока не запретили, только потихоньку гайки закручивают, чтобы было меньше дорожного насилия. Компания сохраняет лидерство на рынке кикшеринга в России, число пользователей 20,4 млн человек, количество поездок 103,9 млн в 2023 году (55,5 млн в 2022). Собственный парк СИМ Whoosh достиг 150 тысяч штук на конец 2023 года.

ВУШ развивает бизнес на зарубежном направлении, преимущественно в Латинской Америке. Выручка за 1П2024 года с зарубежных территорий выросла в 3,3 раза к 1П2023.

Выручка 1П2024 года выросла на 42% по сравнению с 1П2023, достигнув 6,3 млрд рублей, из которых 6 млрд рублей пришлось на кикшеринг, показавший рост на 41%.

Операционная прибыль составила 1,5 млрд рублей, что на 20% выше показателей прошлого года, но рентабельность снизилась до 24,6% из-за возросшей себестоимости. Чистая прибыль сократилась на 79,5%, до 0,259 млн рублей, тут виноваты возросшие расходы на покрытие долга.

Чистый долг — серьёзная проблема, которая мешает бизнесу развиваться и быть рентабельным. Чистый долг на конец первого полугодия 2024 года составил 10,4 млрд рублей, соотношение Чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев равен 2 (был 1,2 на июль 2023).

Компания крутая, правда катаюсь я иногда не на её самокатах, а на яндексовских. И делаю это крайне осторожно. Осторожно следует быть и с акциями ВУШ. А если говорить про облигации, то какая-то определённая доля в портфеле имеет право на существование. До тех пор, пока ДКП не захочет развернуться, флоатеры не помешают.

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