Обвал рынка. Паника. Что делать инвесторам?

Высокая ключевая ставка, инфляция, девальвация, санкции, проблемы с трансграничными платежами, геополитика и вот это вот всё топит акции, а облигации уже давно плавают где-то на глубине. Страх, паника и ненависть на Мосбирже. Что делать?

Итак, индекс на пути к 2500 пунктам. Или к 2000. Или ещё ниже, кто ж его знает. Или дно уже пройдено и теперь только вверх — не знаю. Я смотрю на RTS, там уже около 900. 900 — это телефон Сбербанка, он же тайный сигнал от рептилоидов, которые говорят, что пора покупать. Поэтому написал несколько капитанских советов. На рынке всегда полно новичков, которые любят только рост, но они почему-то не знают, что при падении покупать выгоднее. Итак.

1. Не поддавайтесь общей панике. Паника — враг инвестора. Всё падает = всё пропало? На самом деле нет. Инвестор должен быть как опытная домохозяйка, которая идёт на распродажу и выбирает то, что ей нужно, с дисконтом. Какой красивый кабачок со скидочкой 50%, омномном. И вот этот прекрасный Макбук за 99 990 вместо 119 990, каеф. И акции Сбера, мммм! А что, кто-то думал, что рынок всегда растёт? Ну-ну.

2. Сверьтесь со своей стратегией. Важно вспомнить, зачем именно вы добавили ценную бумагу в свой портфель и на какой срок. Нет стратегии? Ну и правильно, эти ваши стратегии нам нахой не нужны. К примеру, дивидендная стратегия предполагает богатеть на дивидендах, и чем ниже цена покупки, тем выше потенциальная дивдоходность. Осторожно: работает только с хорошими компаниями. Нюанс: кто же знает, не превратится ли хорошая компания в плохую.

3. Вообще-то, к негативной ситуации можно заранее подготовиться, диверсифицировав бумаги или приобретя защитные активы. Подушка безопасности есть? Нет? Что за чёрт вас дёрнул залезть в инвестиции? Газпром на всю котлету? Ну, дядь, молодец, что ещё тут сказать.

4. Не пытайтесь угадать дно. Дно само вас угадает. Инвестиции — это долго, скучно и без эмоций. Хочется угадывать — есть прекрасные заведения, где бросают катают на рулетке. Лучше равномерно и последовательно совершать покупки, чем влететь с плечами на всю котлету в одну акцию.

5. Анализируйте ситуацию. Набирайтесь опыта. Сохраняйте нервы. Только пройдя несколько кризисов, инвестор закалится так, что сможет грамотно управлять своим портфелем активно. Покупать на ямочках и продавать на горочках. И то не каждый. Хотите быть спекулянтами и крутыми трейдерами? Будьте, делов-то. Законом не запрещено, каждый волен сам решать, как расстаться с деньгами. Всё ещё паникуете? Значит у вас риск-профиль выбран не тот.

6. Помните, что обвал рынка — временное явление. История показывает, что даже после самых глубоких падений рынки всегда переходят к росту.

Что я делаю?

Продолжаю следовать своей инвестиционной стратегии и покупать ежемесячно. Считаю, что чем дешевле, тем выгоднее. Выбираю акции и облигации тех компаний, которые сильны духом, финансово устойчивы и готовы позволить своим инвесторам богатеть.

Так вышло, что я не знаю, где будет дно, когда будет разворот, я пользуюсь случаем и покупаю по тем ценам, которые ниже тех цен, что были совсем недавно. Если я покупал Сбер по 300, что мне может помешать покупать его по 250? А по 200? Разве что отсутствие средств. А средства-то у нас есть, у нас ума не хватает;)

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