3,8 млн инвесторов участвовали в поиске дна на Мосбирже. Ну как, нашли?

В августе двери Мосбиржи открылись перед 3,8 миллионами инвесторов, которые пришли на распродажу в ожидании невероятного роста. Скидки достигли новых максимумов. Мосбиржа поделилась итогами августа 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего в поисках дна. Но было ли дно?

Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель августа и другие интересные данные.

Свежая кровь

Депозиты под 20% притягивают деньги, но скидки и сентябрьский дивидендный сезон тоже привлекли любителей туземуна. Суммарный объём вложений частных инвесторов в августе составил 110,7 млрд рублей (132,7 млрд в июле).

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за август увеличилось на 524 тысячи и достигло 33,3 млн, ими открыто более 59,8 млн счетов (+1,1 млн). В августе было 3,8 млн активных инвесторов (4 млн в июле). Приток вырос, но количество активных инвесторов снизилось. Удивительно, что покупать дешевле захотели не все (но инвесторы вообще странные). Подтверждается закономерность: чем дороже, тем больше желающих, и наоборот. Да, на депозитах высокие проценты, всё такое, но они и раньше тоже были высокими, обвал же 4 месяца длился.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Доля частных инвесторов в акциях в июле составила 77,8%, в облигациях — 39,7%, на спот-рынке валюты — 8,3%, на срочном рынке — 64,7%. Активность физиков в акциях выросла.

Общий объём

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Общий объём торгов в августе составил 125,4 трлн рублей (128,0 трлн в июле). Объём торгов на фондовом рынке в августе составил 4,282 трлн рублей (4,994 трлн рублей в июле 2024 года) без учёта однодневных облигаций.

Данные: https://www.moex.com/a1718

Акции и фонды

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,6 трлн рублей (3,2 трлн рублей в июле 2024 года). Распродажи распугали, а не привлекли инвесторов.

Народный портфель: акции Сбербанка (ао 32% и ап 7%), Лукойла (15%), Газпрома (14%), Роснефти (6%), Яндекса (6%), Сургутнефтегаза-п (6%), Норникеля (5%), ТКС (4%) и Новатэк (4%). Новатэк пришёл на смену Озону.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Народный портфель Индекса IPO: акции ЕвроТранса, Совкомбанка, ЮГК, ВУШ, Астра, МТС Банка, Европлана, Делимобиля и Диасофта.

Народный портфель фондов: LQDT (47%), SBMM (22%), AKMM (16%), TRUR (4%), AKME (2%), TMOS (2%), SBMX (2%), TMOS (2%), GOLD (2%), EQMX (2%). Все сидят в фондах денежного рынка — 85% фондового народного портфеля.

Облигации

Объём торгов облигациями составил 1,7 трлн рублей (1,8 трлн рублей в июле 2024 года).

В августе размещено 87 облигационных займов на общую сумму 1,6 трлн рублей, включая объём размещения однодневных облигаций на 0,687 трлн рублей.

Размещений было много, в том числе и хороших. Я поучаствовал в этих: Самолёт БО-П14, Аренза-ПРО 1Р5, Директ Лизинг 2Р3, Бианка Премиум, Совкомбанк Лизинг П07, Джи-Групп 2Р5

А про все свои покупки августа я писал тут.

Другие рынки

Срочный рынок — 8,2 трлн рублей

Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Денежный рынок — 96,8 трлн рублей

Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Что в итоге?

Всё громче разговоры о том, что дно пройдено, дальше только рост. Но как будет на самом деле — неизвестно. Возможно, что скидки финальные, и инвесторы нашли дно, но это не точно.

Доля частных инвесторов в торгах акциями снова растёт. В топе всё те же акции, что и раньше, лишь Новатэк сместил Озон. Доля Газпрома выросла, смело. Также физики снова нарастили долю фондов денежного рынка. По облигациям ничего интересного, впрочем, физики в облигациях в меньшинстве, там больше юриков.

Если смотреть на RTS (а я призываю смотреть на него вместе с IMOEX), то за год он в минусе на -15,60% на 1 сентября. IMOEX показывает -18,72% за год. С начала года ситуация тоже отрицательная. Но уровень в районе 900 по RTS очень комфортный для покупок.

Золотой — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

В сентябре начинается осенний дивидендный сезон, инвесторы будут богатеть на промежуточных дивидендах, правда они весьма скромные (кроме Ашинского, в который психически здоровый человек уже не полезет). На 2500 IMOEX уже сходил в начале сентября, так что смотрим дальше. Аналитики ждут индекс до конца года от 2500 до 3000 пунктов. Риски продолжают оставаться высокими, так что решения о покупках должны быть взвешенными.

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