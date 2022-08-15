Встатие! Индекс отскочил от дна, инфляция снизилась, стагнация в недвижке, дивиденды, крипта и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Поднять перископ! Рынок акций РФ дошёл до своего дна и готовится к встатию с морских глубин. Зато биткоин пошёл щупать дно, стартовал дивидендный сезон, а в недвижке наблюдается стагнация. Что будет с рублём из-за падения цен на нефть, повысится ли ключевая ставка или нет? Читайте в традиционном дайджесте об этом и многом другом!

Доллар падает, юань растёт

Ну сколько уже можно-то! Доллар снова не растёт, потому что боится высокого ключа ЦБ. Курс за неделю немного снизился с 90,65 до 90,34 руб. за доллар (ЦБ 91,18 → 90,82). Китаец наоборот дорожает, не боится ставки ЦБ. Юань 12,04 → 12,76 (ЦБ 12,01 → 12,53). Эксперты говорят, что юаню просто не хватает ликвидности.

Встатие индекса! Поднять перископ!

В первую неделю сентября все шутили про календарь и искали дно рынка. Он опускался на 2500, но бодро оттолкнулся и начал завершать погружение. Инвесторы нащупали дно?

Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 650 до 2 623. Недельная свеча образовала биржевой крест. В общем, вашими молитвами.

Долларовый РТС вырос с 915 до 920! Снова повторюсь, что уровень около 900 — комфортный для покупок.

Очень хорошо видно, как IMOEX зависит от курса доллара и защищает от девальвации. Если цены на нефть будут дальше падать, то вполне вероятно, что рубль перейдёт к активному ослаблению.

Дивидендный сезон стартовал!

Первые дивиденды осени уже отсеклись — это Мать и дитя. Скоро будут платить и другие, а инвесторы снова будут богатеть на дивидендах. На октябрь тоже список приличный собирается, интереснее всего смотрятся ГПН и Татнефть. А в сентябре я с нетерпением жду Ростелеком и Яндекс.

Ближайшие дивиденды:

Новые облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: Балтийский лизинг, ВУШ, Талк, Домстрой и другие. Я не участвовал в этих размещениях, только исполнились заявки по Трансконтейнеру, Интерлизингу, а ещё покупал фиксы ЭТС.

На очереди: ФосАгро CNY, Русал, Алроса, Камаз, НКНХ, Т-Банк, АФ-Банк, МСП, Рольф и другие. Флоатер Т-Банка выглядит интересно, а также продолжаю ждать юаньки ФосАгро. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI снова упал на дно и оттолкнулся, в итоге рост 103,24 до 104,83. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. ЦБ пугает тем, что поборет инфляцию за пару лет, но это вряд ли. Тем не менее, ставку будут когда-нибудь снижать.

Повышение ключевой ставки больше не ждут

Как только инфляция показала отрицательное значение за неделю, эксперты на серьёзных щщах заговорили о том, что теперь-то ЦБ не будет повышать ставку на ближайшем заседании до 20%. Всё верно, обсуждать же что-то нужно, вот и обсуждают. Какое-то время поживём при ключе 18%, но что будет дальше — вопрос. Так-то я тоже не жду пока повышения. Кто-то ждёт?

Стагнация недвижимости

Индекс MREDC сохранился на уровне 294к за метр (максимум был 304к). Третья неделя без изменений.

Стоимость вторички в Москве этим летом стагнирует. В начале июня метр был 337,1к, сейчас на 0,4% ниже. Число сделок с вторичкой летом снизилось на 20% относительно прошлогоднего лета. До конца года какие-то радикальные изменения на вторичном рынке маловероятны, а на первичном прорабы предлагают льготы от себя любимых. В общем, пока рынок стагнирует, снижаться не хочет, а мог бы.

Греф спрогнозировал падение цен на новостройки

Герман Оскарович на ВЭФ отметил провальную выдачу ипотеки в июле, объёмы которой упали на 40–60%, а по некоторым видам ипотеки — более чем на 90% по сравнению с прошлым годом. Греф не видит, как застройщики будут продавать новостройки по текущим ценам, потому что это трэш и содомия.

На стабилизацию ипотечного рынка нужно около двух лет. Греф — умный мужик и крепкий хозяйственник, так что его прогнозы могут сбыться. Или нет.

Крипта пошла на дно

Чем ближе выборы в США, тем больше рисков видят криптоинвесторы. Биткоин пошёл смотреть, что там ниже 54к. Я пополнил криптопортфель на 50 USD, он в итоге упал с 1500 до 1300 долларов. Но я снова рад, так как хочу купить дешевле.

В августе наблюдался рост корреляции биткоина и остальных криптовалют с котировками акций на мировых фондовых рынках. Эксперты полагают, что дальнейшее движение крипторынка будет зависеть от экономических показателей в США, пишет Bloomberg

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