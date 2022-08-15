Новая дивидендная акция в моем портфеле — Московская биржа. Святой рандом сентября

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Сегежа, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро. С учётом повторов обычных и префов всего 49 акций.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже попадались в этом сезоне: Сургутнефтегаз-ао, Самолёт, Мечел-ап, Позитив, ПИК, СНГ-ап, Татнефть-ап, Ростелеком. В сентябре случайной компанией оказалась Мосбиржа. Её в моём портфеле ещё не было.

Акции Московской биржи торгуются примерно по 200–210 рублей, в лоте 10 штук, следовательно беру по правилам 20 штук. Вообще, давно думал Мосбиржу прикупить, но как-то всё руки не доходили, казалось дорого, теперь вот и скидочки, и рандом. Так что взял в итоге 30 по 197.

Инвестиционный бюджет в сентябре расходуется по плану, как и в августе. Покупаю акции и облигации, нет никаких предпосылок для того, чтобы не делать этого.

Что такое Мосбиржа?

Московская биржа — биржевой холдинг, организатор торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, товарами. В состав холдинга входят Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

Хороший рандом?

Мосбиржа — один из бенефициаров высокой ключевой ставки, платит дивиденды и вообще ведёт себя по-взрослому.

Посмотрим МСФО за 1П2024. Чистая прибыль 1П2024 года выросла до 38,8 млрд рублей (26,4 млрд за 1П2023), рост на 63%. Размер собственных средств составил 122,75 млрд рублей. Долгов нет. EBITDA LTM 98 млрд.

Мосбиржа продолжает зарабатывать на комиссиях и процентах, развивает финансовый маркетплейс и чувствует себя отлично. В отличие от своих питерских друзей, которых только торговля криптой спасёт.

Дивиденды Мосбиржи

По обновлённой дивидендной политике целевой уровень дивидендных выплат определяется как величина свободного денежного потока с учётом инвестиций и необходимых требований по капиталу компаний группы. Минимальный уровень — 50% от чистой прибыли. Ранее минимальный уровень был 60%.

Не сказать, что Мосбиржа всегда радовала высокой дивдоходностью, но выплаты стабильные. В 2024 году дивиденды за 2023 год уже были выплачены, так что следующих ждать до июня 2025.

Если посмотреть на последние 10 лет, то самая высокая дивдоходность была в 2017 году — 8,79%. В 2023 году заплатили всего 3,77%.

Средняя дивдоходность за 10 лет (с 2014 по 2023) составляет 5,5%. Например, у Ростелекома — 5,8%, у Татнефти-п — 10,46%, у СНГ-ап — 11,34%, у Газпром нефти — 8,1%, у Северстали — 9,47%, у Лукойла — 8,22%, а у НЛМК — 8,39%, у Роснефти — 5,02%, у Интер РАО — 5,32%.

Акции Мосбиржи сейчас торгуются с мультипликатором P/E 24п 5,7 против среднеисторического уровня 11,4. Объёмы торгов в среднем в последнее время растут, дивдоходность скромная, но есть. Но смотреть на одну дивдоходность нельзя. Цена акций выросла более чем вдвое за 5 лет и сейчас на 15% выше пика 2021 года. Выбором рандома я доволен.

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