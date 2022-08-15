Ключевая ставка точно останется 18%. Или точно поднимется до 19–20%

13 сентября будет очередное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором с высокой вероятностью ключ оставят на уровне 18%. Почему такая высокая ставка при инфляции в районе 9%?

Потому что есть сомнения в справедливости расчёта этой самой инфляции. Если г-жа Набиуллина не захочет преподнести сюрприз, ставка останется, а риторика смягчится. Так считают эксперты, но не все. Есть возможность повышения уже в сентябре. А почему?

Оставить 18%

Одни считают, спешить некуда. ЦБ долгое время держал 16%, прежде чем поднять ключ до 18%. После этого Эльвира Сахипзадовна провела словесную интервенцию, а именно рассказала о трёх сценариях ДКП и четвёртом секретном, при котором ключ будет до 22%.

Пасхалочка от Набиуллиной была воспринята как прикольная страшилка, которая сводила рынок на дно, потом все вчитались и поняли, что такое будет в крайнем случае, если финансовый кризис будет мирового масштаба. Штош, если такое произойдёт, то 22% скорее нужно будет прибавлять к ставке ФРС. А пока спешить некуда.

Инфляция разок за неделю стала отрицательной — доколе же повышать ставку! Если просто держать её высокой долго (а ЦБ планирует держать её высокой долго), то само рассосётся.

Поднять до 19–20%

Другие считают, что повышение неизбежно. Это связано всё с той же жёсткой риторикой ЦБ, со снижением цен на нефть, с проинфляционными ожиданиями населения и с тем, что инфляция не сбавляет темпы, лишь на непродолжительное время притормаживая.

Выдача кредитов населению не снижается. Ох уж эти безумные физики, а тут ещё и новый iPhone 16 PRO MAX вышел! Хватит это терпеть, даёшь 20%!

Чёткого тренда на снижение инфляции нет, она уже выше запланированной. Уж если с 16% до 18% подняли, что мешает поднять ещё выше?

Перегрев экономики продолжается, масштаб перегрева — максимальный за последние 16 лет. Так что принимаются контрциклические меры. Надолго!

Рынок на всякий случай заложил повышение ставки, но только в акциях. Или это был просто обвал.

Скоро всё узнаем!

Каким бы ни было решение ЦБ, в пятницу мы его узнаем. Если 18%, то это сдержанный оптимизм на рынке. Облигации и акции не продолжат обнуление. Если выше — хорошо тем, кто в LQDT и флоатерах.

Лично я считаю, что пока повышать не будут. Но я могу и ошибаться, ведь даром предвидения не обладаю. А вы что думаете?

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