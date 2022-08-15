Обвал на рынке продолжается. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в сентябре. Что купил? Часть 1

В первой половине сентября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так завещал нам великий вождь.
Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 686 000 за 9 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужны пополнения с сентября по декабрь на 238 000 рублей в месяц. В сентябре получилось.
По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:
Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.
Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.
Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.
Вслед за чёрным августом наступил чёрный сентябрь. Эльвира Сахипзадовна объявила новую ставку 19%, до этого покошмарив народ тем, что и до 22% может. Пока пригрозила, что в следующий раз сделает 20%. Естественно, никакого бурного оптимизма не случилось.
Что купил в первой половине сентября?
Газпром нефть — 10 акций
Сбербанк — 20 акций
Мосбиржа — 30 акций (это был рандом)
Алроса — 20 акций
Яндекс — 5 акций
Магнит — 3 акции
Ростелеком — 200 акций
Самолёт — 1 акция
ОФЗ 26243 — 50 облигаций
Интерлизинг 1Р9 — 5 облигаций (на размещении)
Трансконтейнер П02-01— 5 облигаций (на размещении)
Энерготехсервис 1Р5 — 5 облигаций
Новотранс 1Р3 — 5 облигаций
ФЭС-Агро 1Р1 — 5 облигаций
Фонд AKME — 30 паёв
Рентал ПРО — 5 паёв
Все на дно!
Дно какое-то непробиваемое уже. Хорошо залегли, можно вооружиться корзиной для покупок.
В сентябре по плану была покупка тех акций, доли которых сильнее отстают: Магнит, Яндекс, Алроса, Ростелеком. Их, собственно, и прикупил. А когда Сбер начал погружение, не смог отказать себе в удовольствии прикупить ещё чуть-чуть зелёного банка. Он притаился в моём портфеле как крокодил Гена. Добрый, зелёный, с гармошкой.
Мосбиржу давно хотел добавить в портфель, но всегда казалось, что уже дорого. Спасибо рандому, принял решение за меня, ещё и на обвале. Самолёт — потому что могу.
ОФЗ, фиксы, флоатеры
Облигации заранее скорректировались под новый ключ, так что потихоньку решил брать интересные на мой взгляд корпоративные фиксы. ЭТС, Новотранс и ФЭС как раз мне нравятся.
Длинные ОФЗ — идея, ставшая уже классикой. Начнут расти после Газпрома (который растёт последним). 26243 уже 380 штук. Почти что небольшая котлетка. Флоатеры, как показывает практика, не теряют актуальность. Немного фондов купил в качестве десерта.
На покупки потратил около половины бюджета, часть денег пойдёт на размещения — подал заявки в Т-Финанс и Рольф. Ну а там уж видно будет, что ещё будет.
В планах на вторую половину сентября: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.
А вы что покупали в первой половине сентября?
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