Обвал на рынке продолжается. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в сентябре. Что купил? Часть 1

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в сентябре удалось пополнить брокерский счёт на 238 000 рублей. Как раз перед повышением ключевой ставки рынок снова обвалился, так что время для покупок отличное. Кроме пополнения, также были купоны, которые не учитываются в этой сумме.

В первой половине сентября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так завещал нам великий вождь.

Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 686 000 за 9 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужны пополнения с сентября по декабрь на 238 000 рублей в месяц. В сентябре получилось.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Вслед за чёрным августом наступил чёрный сентябрь. Эльвира Сахипзадовна объявила новую ставку 19%, до этого покошмарив народ тем, что и до 22% может. Пока пригрозила, что в следующий раз сделает 20%. Естественно, никакого бурного оптимизма не случилось.

Что купил в первой половине сентября?

Газпром нефть — 10 акций

Сбербанк — 20 акций

Мосбиржа — 30 акций (это был рандом)

Алроса — 20 акций

Яндекс — 5 акций

Магнит — 3 акции

Ростелеком — 200 акций

Самолёт — 1 акция

ОФЗ 26243 — 50 облигаций

Интерлизинг 1Р9 — 5 облигаций (на размещении)

Трансконтейнер П02-01— 5 облигаций (на размещении)

Энерготехсервис 1Р5 — 5 облигаций

Новотранс 1Р3 — 5 облигаций

ФЭС-Агро 1Р1 — 5 облигаций

Фонд AKME — 30 паёв

Рентал ПРО — 5 паёв

Все на дно!

Дно какое-то непробиваемое уже. Хорошо залегли, можно вооружиться корзиной для покупок.

В сентябре по плану была покупка тех акций, доли которых сильнее отстают: Магнит, Яндекс, Алроса, Ростелеком. Их, собственно, и прикупил. А когда Сбер начал погружение, не смог отказать себе в удовольствии прикупить ещё чуть-чуть зелёного банка. Он притаился в моём портфеле как крокодил Гена. Добрый, зелёный, с гармошкой.

Мосбиржу давно хотел добавить в портфель, но всегда казалось, что уже дорого. Спасибо рандому, принял решение за меня, ещё и на обвале. Самолёт — потому что могу.

ОФЗ, фиксы, флоатеры

Облигации заранее скорректировались под новый ключ, так что потихоньку решил брать интересные на мой взгляд корпоративные фиксы. ЭТС, Новотранс и ФЭС как раз мне нравятся.

Длинные ОФЗ — идея, ставшая уже классикой. Начнут расти после Газпрома (который растёт последним). 26243 уже 380 штук. Почти что небольшая котлетка. Флоатеры, как показывает практика, не теряют актуальность. Немного фондов купил в качестве десерта.

На покупки потратил около половины бюджета, часть денег пойдёт на размещения — подал заявки в Т-Финанс и Рольф. Ну а там уж видно будет, что ещё будет.

В планах на вторую половину сентября: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

А вы что покупали в первой половине сентября?

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