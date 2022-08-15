22,25% на китайских тачках. Свежие облигации: Рольф на размещении

Псс, парень, не хочешь купить новую китайскую колымагу и платить по кредиту триллион миллиардов рублей в наносекунду? А как насчёт заработать на тех, кто продаёт китайские колымаги? Есть тут один крупнейший в РФ автодилер, который готовит выпуск облигаций.

Объём выпуска — 500 млн рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+3,25%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A от Эксперт РА (февраль 2024).

Рольф — крупнейший автодилер в РФ. Занимается реализацией новых автомобилей и автомобилей с пробегом, сервисным обслуживанием, trade-in, продажей запчастей и аксессуаров, а также комиссионной реализацией страховых и финансовых продуктов.

Выпуск: Рольф-001Р-03

Объём: 500 млн рублей

Начало размещения: 24 сентября (сбор заявок до 19 сентября)

Срок: 3 года

Купонная доходность: до КС+3,25%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему Рольф? Какие тачки у него можно купить?

Здесь Баик, Белги, Чанган, Гак, Жак, Воя, Зикр, Джетур, Хавал, Джейку, Эксид, Омода и ещё около квинтиллиона других китайских брендов. Но есть и Шкода по 5 млн, Ауди по 8 млн, Лексус по 10 млн и другие европейские пепелацы. Отечественные (нет) разработки тоже присутствуют. Москвич 3 — одна из самых чиповых моделей.

Ладно, настоящим инвесторам и на метро нормально катается, а если что, и пешком не западло пройтись. Или на электросамокате. Покупают тачки давно уже только инвесторы в дачу и уничтожение озонового слоя.

Важно отметить резонансную смену руководства. Активы от Петрова были переданы Росимуществу, а оттуда уже Антонову, другу Кремлёва. Бывший владелец Петров обвиняется в коррупции и всё отрицает, живя на Кипре. Подробнее об этой истории: https://www.interfax.ru/business/952761

Дилерская сеть компании насчитывает 51 шоурум и 3 мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. Проблемы с тачками вроде бы очевидны. Европейские бренды ушли с рынка, китайские пришли, цены выросли, автокредиты стали очень дорогими, спрос упал и восстанавливается со скрипом. 2022 год был очень плох, в 2023 начало что-то получаться.

Посмотрим на отётность 2023 года. В 2023 году выручка по МСФО выросла на 40% до 323,9 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 2,5 раза до 5,2 млрд рублей. Оборот от продаж автомобилей составил 270 млрд рублей (+44,4%), от сегмента сервисных услуг и продаж запчастей - 53,9 млрд рублей (+20,9%). Общая себестоимость продаж выросла на 50,2% и составила 281,7 млрд рублей.

Операционная прибыль сократилась на 38,5% до 11,8 млрд рублей. Финансовые доходы снизились до 240,3 млн рублей с 1,35 млрд рублей в 2022. Финансовые расходы выросли до 4,3 млрд рублей с 4 млрд. Показатель скорректированной EBITDA группы за год снизился на 35,7%, до 14,1 млрд рублей.

Долговая нагрузка выросла. Чистый долг за год сократился на 10,7% до 25,8 млрд рублей, но показатель Чистый долг / скорр. EBITDA вырос до 1,92 против 1,36 на конец 2022 года.

При КС 19% доходность смотрится отлично, хотя вот много факторов, которые я не до конца понимаю, так что не готов активно участвовать в размещении. История со сменой руководства, трансграничные платежи, дорогие автокредиты — всё это говорит о том, что если и участвовать, то на скромную долю (подал небольшую заявку).

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