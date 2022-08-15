Мартышка против человека. Финал эксперимента

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики».

Целью эксперимента было исключительно развлечение. Хотелось посмотреть, сможет ли рандомный выбор акций обогнать выбор инвесторов.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Эксперимент должен был длиться год, но из-за нехватки времени и моей забывчивости пришлось продлить его до 13 месяцев=) В итоге, зафиксировал показатели по состоянию на 15 сентября.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Ссылка на народный портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

В итоге, народный портфель потерял 9,31% стоимости. В плюсе остались только 3 акции из 10: Яндекс, Сургут-п и Лукойл. Даже Сбер ушёл в небольшой минус. Итого по портфелю -930 855 рублей.

В плюсе: Яндекс (+43%), СНГ-ап (+8%), Лукойл (+8%)

В минусе: Сбер (-2%), Роснейть (-4%), Северсталь (-8%), Газпром (-30%), МТС (-32%), Норникель (-37%), Новатэк (-38%)

Мартышкин портфель: Казаньоргсинтез, Окей, СаратовЭнерго-ао, ТГК-2-ап, Коршуновский ГОК, Татнефть-ап, ТНС-Кубань, Лукойл, Русгрэйн, Соллерс.

Ссылка на мартышкин портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597362/

Портфель мартышки тоже вырос отрицательно, -16,45%. В плюсе тоже 3 акции из 10: Татнефть-ап, ТГК-2-ап и Лукойл. Итоговый результат по портфелю -1 643 708 рублей.

В плюсе: Татнефть-ап (+14%), ТГК-2-ап (+10%), Лукойл (+8%)

В минусе: Русгрэйн (-16%), Соллерс (-22%), ОргСинтез (-23%), КоршГОК (-25%), СаратовЭнерго (-28%), Окей (-36%), ТНС Кубань (-45%)

В мартышкином портфеле оказались акции, которые даже хуже Газпрома, Новатэка, ГМК и МТС! Хуже всего показал себя кубанский ТНС.

Финальные результаты

Народный портфель: -9,31%

Мартышкин портфель: -16,45%

Оба портфеля в минусе, но народный портфель всё же потерял намного меньше. А что с дивидендами?

Дивиденды

И мартышка, и народный портфель получали зарплату. Я посчитал по датам отсечек, кто сколько получил без учёта налогов.

Народный портфель: 1 071 157

Мартышкин портфель: 479 195

Получается, что народный портфель и стоит дороже, и дивидендов больше получил. При этом акции, которые себя показали плохо, есть в обоих портфелях.

Выводы?

Да, выводы довольно логичные. Во-первых, чтобы получать больше дивидендов, нужно инвестировать в компании, которые стабильно их платят. Во-вторых, даже в компаниях с самой высокой капитализацией невозможно застраховаться от убытков. В-третьих, ситуация сложилась вот так, а могла бы сложиться совершенно иначе. Всё очень сильно зависит от рыночной конъюнктуры. Если эксперимент повторить, результат может быть не полностью, но противоположным.

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