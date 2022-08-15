Лучшие длинные ОФЗ с постоянным купоном. Отличия, плюсы, минусы длинных ОФЗ-ПД

На всякий случай. ПД — это постоянный доход. Купон фикс. ПК — это переменный купон (зависит от RUONIA/КС).
В чём прикол ОФЗ-ПД?
Приколов в ОФЗ вообще (не только ПД) несколько. Во-первых, огромная ликвидность. Если захочется приткнуть в облигации несколько миллиардов завалявшихся с зарплаты рублей, проще всего это будет сделать в ОФЗ. Но доходность выше у корпоративных.
Во-вторых, длина на любой вкус и цвет. Длинные ОФЗ-ПД можно торговать как акции, в них можно сидеть в ожидании разворота ДКП, кроме того, в них можно застрять. Чтобы точно не застревать, можно выбрать флоатеры (ОФЗ-ПК). Их можно распознать по номерам.
В-третьих, стоит шарить в том, как рассчитывается доходность. Она зависит от купона и стоимости. Так вот, облигации с меньшим купоном роняются при росте ключа, доходность в них достигается за счёт тела. Это и плюс, и минус. Плюс в том, что при снижении ключа можно будет больше заработать на росте цены. Минус в том, что текущая купонная доходность ниже плинтуса. Можно выбирать нечто среднее, чтоб и купон не сильно низкий, и с дисконтом побольше. Надеюсь, логика понятна.
Ок, го смотреть примеры лучших фиксов.
ОФЗ 26248
ISIN: SU26248RMFS3
Стоимость: 79,9%
Погашение: 16.05.2040
Выплаты: дважды в год
Купон: 12,25%
Доходность: 16,34%
Текущая купонная доходность: 15,33%
ОФЗ 26247
ISIN: SU26247RMFS5
Стоимость: 80,49%
Погашение: 11.05.2039
Выплаты: дважды в год
Купон: 12,25%
Доходность: 16,29%
Текущая купонная доходность: 15,22%
ОФЗ 26246
ISIN: SU26246RMFS7
Стоимость: 80,59%
Погашение: 12.03.2036
Выплаты: дважды в год
Купон: 12%
Доходность: 16,32%
Текущая купонная доходность: 14,89%
47 и 48 — два почти идентичных выпуска дают самую большую текущую купонную доходность. То есть, в них можно зафиксировать стабильно высокие пополнения купонами, на которые можно кутить (или реинвестировать). 46 — похож, но покороче.
ОФЗ 26243
ISIN: SU26243RMFS4
Стоимость: 67,41%
Погашение: 19.05.2038
Выплаты: дважды в год
Купон: 9,8%
Доходность: 16,25%
Текущая купонная доходность: 14,54%
ОФЗ 26244
ISIN: SU26244RMFS2
Стоимость: 78,50%
Погашение: 15.03.2034
Выплаты: дважды в год
Купон: 11,25%
Доходность: 16,29%
Текущая купонная доходность: 14,33%
43 и 44 — компромиссные варианты. Баланс между купонной доходностью и потенциалом роста стоимости. Лично я покупаю именно 26243. Зачастую у него самый высокий YTM (не всегда), но 14 лет до погашения — он ещё миллионы раз изменится.
ОФЗ 26238
ISIN: SU26238RMFS4
Стоимость: 51,98%
Погашение: 15.05.2041
Выплаты: дважды в год
Купон: 7,1%
Доходность: 15,58%
Текущая купонная доходность: 13,66%
ОФЗ 26240
ISIN: SU26240RMFS0
Стоимость: 54,28%
Погашение: 30.07.2036
Выплаты: дважды в год
Купон: 7%
Доходность: 16,16%
Текущая купонная доходность: 12,89%
38 — потенциальный лидер для тех, кто ожидает мгновенного разворота ДКП и снижения ключевой ставки до 3%. Именно этот выпуск ракетой полетит вверх. Условие, как вы понимаете, невыполнимое, но всё же;) 40 — с купоном, ниже которого не придумаешь.
Это не все выпуски, а только те, что я выбрал. В зависимости от желаний, фантазий, целей и стратегии можно выбирать ОФЗ-ПД, отталкиваясь от размера купона, срока погашения и магии чисел.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал ↗ про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию