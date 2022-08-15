Лучшие длинные ОФЗ с постоянным купоном. Отличия, плюсы, минусы длинных ОФЗ-ПД

Минфин — самый бодрый поставщик облигаций на бирже, ежемесячно проводит аукционы и выполняет KPI по заимствованию. Поскольку печатать деньги в нашей стране позволено только государству, облигации федерального займа считаются самыми надёжными. Если что, просто напечатают денег. Взамен — немного инфляции. Итак, сегодня смотрим на ОФЗ-ПД.

На всякий случай. ПД — это постоянный доход. Купон фикс. ПК — это переменный купон (зависит от RUONIA/КС).

В чём прикол ОФЗ-ПД?

Приколов в ОФЗ вообще (не только ПД) несколько. Во-первых, огромная ликвидность. Если захочется приткнуть в облигации несколько миллиардов завалявшихся с зарплаты рублей, проще всего это будет сделать в ОФЗ. Но доходность выше у корпоративных.

Во-вторых, длина на любой вкус и цвет. Длинные ОФЗ-ПД можно торговать как акции, в них можно сидеть в ожидании разворота ДКП, кроме того, в них можно застрять. Чтобы точно не застревать, можно выбрать флоатеры (ОФЗ-ПК). Их можно распознать по номерам.

В-третьих, стоит шарить в том, как рассчитывается доходность. Она зависит от купона и стоимости. Так вот, облигации с меньшим купоном роняются при росте ключа, доходность в них достигается за счёт тела. Это и плюс, и минус. Плюс в том, что при снижении ключа можно будет больше заработать на росте цены. Минус в том, что текущая купонная доходность ниже плинтуса. Можно выбирать нечто среднее, чтоб и купон не сильно низкий, и с дисконтом побольше. Надеюсь, логика понятна.

Ок, го смотреть примеры лучших фиксов.

ОФЗ 26248

ISIN: SU26248RMFS3

Стоимость: 79,9%

Погашение: 16.05.2040

Выплаты: дважды в год

Купон: 12,25%

Доходность: 16,34%

Текущая купонная доходность: 15,33%

ОФЗ 26247

ISIN: SU26247RMFS5

Стоимость: 80,49%

Погашение: 11.05.2039

Выплаты: дважды в год

Купон: 12,25%

Доходность: 16,29%

Текущая купонная доходность: 15,22%

ОФЗ 26246

ISIN: SU26246RMFS7

Стоимость: 80,59%

Погашение: 12.03.2036

Выплаты: дважды в год

Купон: 12%

Доходность: 16,32%

Текущая купонная доходность: 14,89%

47 и 48 — два почти идентичных выпуска дают самую большую текущую купонную доходность. То есть, в них можно зафиксировать стабильно высокие пополнения купонами, на которые можно кутить (или реинвестировать). 46 — похож, но покороче.

ОФЗ 26243

ISIN: SU26243RMFS4

Стоимость: 67,41%

Погашение: 19.05.2038

Выплаты: дважды в год

Купон: 9,8%

Доходность: 16,25%

Текущая купонная доходность: 14,54%

ОФЗ 26244

ISIN: SU26244RMFS2

Стоимость: 78,50%

Погашение: 15.03.2034

Выплаты: дважды в год

Купон: 11,25%

Доходность: 16,29%

Текущая купонная доходность: 14,33%

43 и 44 — компромиссные варианты. Баланс между купонной доходностью и потенциалом роста стоимости. Лично я покупаю именно 26243. Зачастую у него самый высокий YTM (не всегда), но 14 лет до погашения — он ещё миллионы раз изменится.

ОФЗ 26238

ISIN: SU26238RMFS4

Стоимость: 51,98%

Погашение: 15.05.2041

Выплаты: дважды в год

Купон: 7,1%

Доходность: 15,58%

Текущая купонная доходность: 13,66%

ОФЗ 26240

ISIN: SU26240RMFS0

Стоимость: 54,28%

Погашение: 30.07.2036

Выплаты: дважды в год

Купон: 7%

Доходность: 16,16%

Текущая купонная доходность: 12,89%

38 — потенциальный лидер для тех, кто ожидает мгновенного разворота ДКП и снижения ключевой ставки до 3%. Именно этот выпуск ракетой полетит вверх. Условие, как вы понимаете, невыполнимое, но всё же;) 40 — с купоном, ниже которого не придумаешь.

Это не все выпуски, а только те, что я выбрал. В зависимости от желаний, фантазий, целей и стратегии можно выбирать ОФЗ-ПД, отталкиваясь от размера купона, срока погашения и магии чисел.

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