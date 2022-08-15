Пассивный доход моего портфеля превысил 44 000 рублей в месяц

Мой портфель, который я формирую уже более трёх лет, перешагнул отметку в 4,5 млн рублей. Посчитал, какой пассивный доход он генерирует. Другими словами — фантазирую, какой выходит кэшфлоу за год и в среднем за месяц.

В сентябре я пополнял портфель на 238 000 рублей, именно по столько нужно пополнять до конца года, чтобы за 2024 год пополнить на 2,4 млн. Портфель перешагнул через отметку в 4,5 млн, даже в районе 4,6 млн, но волатильность такая, что сложно сказать, что будет на конец месяца.

1. Депозит

Сейчас депозит около 1,1 млн, за 10 месяцев он даст около 100 000, налогом облагаться не будет, доход слишком маленький. Вклад под 10% (12% с капитализацией) от июня 2022 года на 3 года, как раз через год завершится срок. В июне 2025 переложу, предположительно, под 15%. Итого будет 130 000.

2. Дивиденды

В акциях (подавляющая часть — дивидендные, топ 3: Сбер, Роснефть, Лукойл) сейчас около 1,3 млн рублей, прогноз по дивидендам — около 130 000, тут нужно вычесть налог, останется 113 000 рублей. Вполне вероятно, что получится больше, но это неизвестно, так как будущие дивиденды ещё не все объявлены. Рынок подупал, среднюю дивдоходность считаю 10% до налогов. Интелинвест прогнозирует примерно столько же. Понятно, что это прогноз, фактические выплаты могут быть другими.

Кстати, меня часто упрекали, что у меня Яндекс был в дивидендных акциях, вот теперь даже он решил их платить.

3. Облигации

В облигациях (корпоративных и ОФЗ) у меня 1,8 млн рублей, текущая средняя доходность 17% (у ОФЗ и валютных доходность ниже корпоративных, поэтому так). 306 000 рублей или 266 000 после налогов. Часть облигаций — замещающие и юаневые, а также есть длинные ОФЗ, немного золотых облигаций, поэтому тут в любом случае будет погрешность. Из-за высокого ключа облигации просели, ну а доходность выросла.

4. Недвижимость

У меня есть паи фондов АБ7, РД, Атриум, Парус и Рентал ПРО. Суммарно на 0,27 млн. Доходность в них низкая, в среднем 12% на данный момент. Скорее всего, чуть больше, но посчитаю с округлением в меньшую сторону. Это 32 000 или 28 000 после налогов. Недвижка чувствует себя сейчас ужасно, поэтому долю умеренно держу ниже целевой.

5. Активы без кэшфлоу

Тут немного фондов и заблокированных акций, по которым пассивного дохода, как вы понимаете, быть не может. Понятно, что не по всем акциям можно получить выплаты, но во втором пункте это учтено (всякие ПИКи, Самолёты, Русалы пока не платят). Так что определённая часть портфеля не приносит никакого кэшфлоу от слова совсем. По фондам это LQDT и AKME, суммарно на 90 000.

6. За скобками

Кроме дивидендов и купонов получу налоговый вычет за пополнение ИИС на 400 000. Это ещё 52 000 рублей. Учитывать их здесь не буду. Кроме того, за скобками у меня подушка безопасности на НС и депозитах, которые не считаются в моём портфеле.

Итого

Всего получается 537 000 рублей за год, очищенных от налогов. Это 44 000 рублей в месяц.

Много или мало?

Как всегда, всё познаётся в сравнении. Если сравнить с МРОТ (в Москве 29 400) или с минимальной пенсией (в Москве 24 500), то много. Получается, что 4,5 млн рублей получают почти две минимальных пенсии. Ещё можно сравнить с медианной ЗП, со средней ЗП или с доходом, который нужен для счастья. Недотягивает.

Поскольку у меня в планах ипотека на кэшфлоу, то можно посмотреть, какую квартиру можно купить с таким ежемесячным платежом. На данный момент это квартира стоимостью 2,3 млн рублей без первоначального взноса. Ежу понятно, что таких цен нет. Ставка 22,4%. Не нужно быть доктором наук, чтобы посчитать, что в моменте для покупки квартиры в ипотеку на пассивный доход нужен капитал, равный двойной стоимости квартиры.

Когда говорят про заградительные ипотеки, видимо, имеют в виду что-то такое. Без льгот квартира за 15 млн — это 285 000 рублей в месяц на 30 лет или 314 000 рублей в месяц на 10 лет.

Как, к примеру, жить на 44 000 в месяц, я представляю, хоть и с большим трудом. Не разгуляешься. Короче говоря, пока ключевая ставка такая высокая, нужно этим пользоваться и увеличивать капитал.

Все мои расчёты — прогноз, год от года данные могут очень сильно отличаться, могут прилететь чёрные лебеди, деньги могут запретить, а инвесторов обуть. Может случиться и наоборот: ракета, туземун, замена денежной лопаты на более вместительную. Можно также привязываться и к размеру портфеля, а не к пассивному доходу. В любом случае, путь ещё длинный, едем дальше.

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