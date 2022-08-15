Дно пройдено, всплываем! Рубль слабеет, лимиты по льготным ипотекам F, дивидендный сезон, туземун крипты, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Здоровый пессимизм сменился нездоровым оптимизмом, а значит рубль начал слабеть и тонуть. Льготные ипотеки почти исчерпали лимиты, а цены на недвижку не падают. Смотрим, во сколько раз дешевле аренда, чем ипотека, как биткоин держит курс в космос. Малый дивидендный сезон в разгаре, появляются корпоративные фиксы в бондах.

Пьём кофе с печенькой, читаем о самом интересном за неделю.

Доллар устал топтаться на месте

Доллар устал топтаться на месте, курс за неделю заметно вырос 89,99 → 92,35 руб. за доллар (курс ЦБ немного 90,93 → 92,58). Юань 12,76 → 13,11 (ЦБ 12,71 → 13,04).

Поговаривают о проблемах с юанем на бирже, но если что, просто будут платить рублями, как по замещайкам. Пока наблюдаем.

Всплытие!

Индекс Мосбиржи активно всплывает со дна, в том числе благодаря падению рубля. Инфляция замедляется и снизилась с 9,1% до 8,9%. Нефть потихоньку, но дорожает.

Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 678 до 2 782. Рынок смотрит на инфляцию, пока не видит поводов повышать ключ и благодарит нефть.

Долларовый РТС вырос с 925 до 946! Всё ещё очень низкий уровень, до 1 000 пунктов прям нраица!

Дивиденды

Отсеклись: ФосАгро, Диасофт, Яндекс, ТГК-14, ММЦБ. На очереди: Ростелеком, Черкизово, Ашинский, БСПБ, ТНС-ы. Теперь ждём эсэмэски о падающих на счёт денежках. Ну а в октябре будет ещё круче.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: Т-Финанс, Авто-Финанс, Лазерные системы, Алроса, МСП, Саха, Рольф, Дом РФ, Нэппи, ВИС и другие. Я принял участие в Т и Рольфе.

На очереди: Ятэк, Поликлиника ру, Солид, ГПБ, Монополия. Мне интересна поликлиника, там фикс и рейтинг BBB+. Монополия тоже, это флоатер.

Индекс RGBI продолжает ковырять дно, инвесторы видят в акциях больше интереса, изменение 103,27 → 102,17. Минимум с марта 2022. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Недвижимость стремительно дешевеет (ахаха нет)

Индекс MREDC как был 297к за метр, так и остался. Перед повышением ключа застройщики подняли цены, после повышения не опустили.

Лимиты семейной ипотеки исчерпаны

По данным Дом РФ на середину сентября, общие лимиты семейной ипотеки исчерпаны на 92%: выдано 5 418,5 млрд рублей из 5 900. Больше всего — в Сбербанке (96,9%) и Альфа-банке (98,4%). Кто успел, тот и съел.

Но это всё фигня, дадут новые лимиты, как бывало и раньше.

Ипотека VS аренда: что выгоднее

Несмотря на рост арендных ставок, снимать квартиру в крупных городах по-прежнему выгоднее. Например, в Москве в сентябре аренда однушки будет стоить в среднем 72,3к в месяц, а обслуживание ипотеки обойдётся в 179,6к. В среднем по мегаполисам ипотека в 2,3 раза дороже аренды.

Очередная крипторакета

Биткоин традиционно после падения активно растет. Эфир и альты не отстают, а какие-то даже обгоняют. Мой криптопортфель вырос с 1370 до 1450 долларов.

До выборов всё меньше времени, крипта истерично реагирует на любые события.

Новости-айпиовости

Разработчик систем управления и обработки данных Аренадата планирует выйти на Московскую биржу. Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 года, free-float может составить около 15%. Интересная компания, ждём цены.

Что ещё?

Золото 2650! Сахар тоже дорожает, как и кофе

Средний показатель полной стоимости кредитов наличными превысил 29% годовых, а вклады тоже растут

Акции Евротранса за два дня взлетели на 23%. Выкуп наметили на 2027 год

РусГидро не хочет платить дивиденды

Мосбиржа начнет торги фьючерсами на какао с 24 сентября

ФРС снизил ставку, а турки не снизили

ЦБ отметил снижение инфляционных ожиданий россиян в сентябре до 12,5%

X5 сообщил о планах закончить переезд в Россию к концу года

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.