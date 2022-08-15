21,75% на газопроводе. Свежие облигации: ЯТЭК на размещении

«А у нас газопровод, вот!» — так гласит древняя якутская поговорка. Также якуты едят мороженое, чтобы согреться. А еще якуты снова идут к нам за деньгами. Смотрим новый выпуск облигаций (флоатеров) Якутской топливно-энергетической компании.

Объём выпуска — 1,5 млрд рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+2,75%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A от АКРА (март 2024).

ЯТЭК — основное и старейшее газодобывающее предприятие Республики Саха (Якутия) с 1967 года, работает в экстремальных климатических условиях. За время существования ЯТЭК потребителям Якутии было поставлено более 59 млрд м³ природного газа.

Выпуск: ЯТЭК-001Р-04

Объём: 1,5 млрд рублей

Начало размещения: 30 сентября (сбор заявок до 25 сентября)

Срок: 3 года

Купонная доходность: до КС+2,75%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему ЯТЭК? Они чем лучше Газпрома с Новатэком?

Ну поменьше компания, конечно же, чем газовые гиганты, но тут есть и плюс, и минус. Не такой сильный, как температурный. ЯТЭК добывает 86% якутского газа, запасов там столько, что всё равно никто не поймёт, сколько это: в год добывают 1,9 млрд кубометров, а всего у них там 660 млрд кубометров — приемлемо. Кроме того, что газа у ЯТЭК достаточно, компания генерирует прибыль и развивает свою подпольную, а точнее подземную сеть газовых месторождений. Расширились в 2022 году, хотя немного снизили объёмы добычи.

Компания занимается строительством магистрального газопровода до побережья Охотского моря протяженностью 1300 км, а также завода по производству моторных топлив и других продуктов газохимии в п. Нижний Бестях. В планах компании — выход на международные рынки через реализацию крупного проекта по производству сжиженного природного газа «Якутский СПГ».

2023 год компания закрыла в финансовом плане отлично. Рост выручки с 7,58 млрд до 8,24 млрд. Рост чистой прибыли с 1,83 млрд до 2,76 млрд. Рост себестоимости с 3 до 3,5 млрд. С той поры, конечно, немало жидкого газа утекло.

Посмотрим МСФО за 1П2024. Выручка выросла на 16,8% г/г до 5 млрд. Выросли доходы от продаж газового конденсата и тяжелого дизельного топлива (до 2,02 млрд), но снизились доходы от продажи газа (до 2,25 млрд).

Себестоимость выросла в 1,4 раза до 2,24 млрд. Спасибо НДПИ 896 млн (+87% г/г) и транспортным расходам (+88% г/г). Прибыль снизилась на 31% г/г с 1,47 млрд до 1,01 млрд. Собственный капитал вырос на 6,2% до 17,4 млрд.

Нам бы долги посмотреть. Финансовые расходы выросли на 32%. При этом общий долг снизился с 10,3 до 9,3 млрд руб. Покрытие процентных платежей операционной прибылью находится на уровне 2,4. Показатель Чистый долг / EBITDA вырос с 1,8 до 2. Снижение прибыли утянуло за собой и EBITDA, но долговая нагрузка на приемлемом уровне.

Выпуск скорее скучный, чем нет. Богатеть на газовых флоатерах — вполне проверенная тема. Я поучаствую слегка. Те же Рольф и Т-Финанс могут оказаться интереснее. Скорее всего, деньги от нового выпуска пойдут на рефинансирование выпуска 001P-02, там 1,8 млрд, а значит долговая нагрузка сильно не изменится. Купон, думаю, будет КС+2,5%.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал ↗ про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.