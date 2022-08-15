Управляй данными и богатей на дивидендах. IPO Аренадата

Давненько у нас никто на IPO не осмеливался. КИФА хотела, но в итоге не собрала нужное количество любителей китайских товаров. Аренадата готова показать всем пример и рискнуть провести IPO после биржевого обвала и возможного прохождения дна. Ну что, кому больших данных, пацаны?

Кто такие?

Аренадата — российский разработчик продуктов для сбора, хранения и обработки данных. Компания была создана в 2016 году. В группу входят компании Аренадата Софтвер, Пикодата, Клин Дейта, ДатаКаталог и Тера Интегро.

Компания является лидером по ряду направлений. 1 место с рыночной долей 21% в СУБД3 – аналитических СУБД, предназначенных для решения сложных аналитических бизнес-задач, включая обработку больших массивов данных в режиме реального времени. 1 место с рыночной долей 37% в категории Hadoop и СУБД на ней, предназначенной для хранения и обработки слабоструктурированных и неструктурированных данных. 1 место в сегменте средств загрузки данных. 2 место в сегменте средств управления данными.

Показатели

Посмотрим результаты 1П2024. Выручка составила 2,3 млрд рублей, в 2,3 раза выше, чем в 2023 году. OIBDA выросла до 601 млн, было отрицательное значение в -36 млн за 6 месяцев 2023 года.

Чистая прибыль вышла 608 млн рублей, за аналогичный период в 2023 году был убыток -75 млн.

Только в плюс вышли, сразу же на IPO! Всё как мы любим! Но вот что точно нам всем нравится, так это долговая нагрузка, которая по итогам 2023 года была отрицательной. Показатель Чистый долг / OIBDA -0,6. На 1П2024 Чистый долг / OIBDA был равен 0,07. Это позволит инвесторам богатеть на дивидендах.

Генеральный директор Arenadata Максим Пустовой отметил, что бизнес растёт более чем на 50% в год.

Росту способствует ситуация на рынке, в том числе уход зарубежных вендоров. Выручка за 2023 год выросла на 58% относительно 2022 до 3,951 млрд. OIBDA выросла на 84% до 1,662 млрд. Чистая прибыль выросла на 50% до 1,456 млрд.

Дивиденды

Как пишет сама компания, устойчивое финансовое положение позволяет осуществлять регулярные дивидендные выплаты: в 2022 выплатила дивиденды в размере 545 млн, в 2023 — 892 млн, а в 2024 — 1 455 млн рублей.

Дивидендная политика предусматривает выплату не менее 50% скорректированной чистой прибыли в случае, если показатель Чистый долг/ OIBDA ниже 2. Компания стремится выплачивать дивиденды не реже одного раза в год.

IPO

Аренадата объявила диапазон на уровне от 85 до 95 рублей за акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании от 17 до 19 млрд рублей (ранее Т-аналитики оценили компанию в 40 млрд, но это ни о чём не говорит). Начало торгов запланировано на 1 октября под тикером DATA (ISIN: RU000A108ZR8). Второй уровень листинга. Книга была переподписана по верхней границе (95 рублей) в первый день.

Мультипликаторы. P/NIC (как P/E, но прибыль скорректированная) — 13,6. EV/OIBTDAC (как EV/EBITDA, но скорр. OIBDA) — 12,7. Примерно как ПТ или Диасофт, дешевле Астры, дороже Ивы.

Сделка cash-out. В рамках IPO действующие акционеры предложат принадлежащие им 28 млн акций, включая 2,8 млн акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены бумаг на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Таким образом, сумма привлечения составит 2,66 млрд. Деньги пойдут в карман владельцам, не на развитие компании.

Что по аллокации? Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок. Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. В общем, понятно, что ничего не понятно.

Компания в любом случае интересная, можно быть властелином больших данных, ещё и на скромные дивиденды при этом рассчитывать. Рынок соскучился по айтишке, переподпискам в первый день и т. п. Не какая-то муть типа IVA, но и не сказать, что моментальная ракета. Я поучаствую на немножко денежек, без завышенных ожиданий.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в акции и облигации, финансы и недвижимость.