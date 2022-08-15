Обвал на рынке закончился (или нет). Пополнил брокерский счёт на 238 000 в сентябре. Что купил? Часть 2

Заканчивается сентябрь, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции. Рынок перестал падать, немного подрос и думает, куда дальше: вверх или всё же снова вниз. В первой половине месяца я покупал акции и облигации, во второй половине следовал тому же плану.

Дополнительных пополнений не было, только купоны и дивиденды. А цены продолжают оставаться весьма приятными.

Во второй половине сентября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так написано мелким шрифтом в договоре с моим инвестологом.

Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 686 000 за 9 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужны пополнения с сентября по декабрь на 238 000 рублей в месяц. В сентябре получилось.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Чёрный сентябрь слегка побелел после обвала на фоне повышения ключевой ставочки, а я продолжаю утилизировать остатки месячного бюджета в дивидендные акции и облигации.

Что купил в первой половине сентября?

Газпром нефть — 10 акций

Сбербанк — 20 акций

Мосбиржа — 30 акций (это был рандом)

Алроса — 20 акций

Яндекс — 5 акций

Магнит — 3 акции

Ростелеком — 200 акций

Самолёт — 1 акция

ОФЗ 26243 — 50 облигаций

Интерлизинг 1Р9 — 5 облигаций (на размещении)

Трансконтейнер П02-01— 5 облигаций (на размещении)

Энерготехсервис 1Р5 — 5 облигаций

Новотранс 1Р3 — 5 облигаций

ФЭС-Агро 1Р1 — 5 облигаций

Фонд AKME — 30 паёв

Рентал ПРО — 5 паёв

Подробнее про покупки начала сентября тут.

Что купил во второй половине сентября?

ОФЗ 26243 — 20 облигаций

ВИС-Финанс БО-П06 — 5 облигаций (на размещении)

Поликлиника.ру БО-01 — 10 облигаций (на размещении)

Рольф-001Р-03 — 5 облигаций (на размещении)

Т-Финанс МФК-001Р-01 — 15 облигаций (на размещении)

Интер РАО — 1 000 акций

Алроса — 50 акций

НЛМК — 50 акций

Газпром нефть — 15 акций

Яндекс — 1 акция

Магнит — 1 акция

Татнефть-ап — 20 акций

Северсталь — 10 акций

Пройдено ли дно?

А кто ж его знает! Лично я надеюсь, что нет. Мне, как долгосрочному инвестору, хочется покупать акции и облигации как можно дешевле. Но не все подряд, а те, у которых нет перспектив вечного спуска на этаж № минус бесконечность. Это не значит, что я их точно не купил;)

Малый дивидендный сезон

Все купленные в этот раз акции — дивидендные, даже Яндекс, дивиденды от которого уже капнули на мой счёт и были благополучно реинвестированы. Также пришли дивиденды Северстали. Промежуточные выплаты скромные, но приятные.

Про купоны, которые льются рекой, можно даже не говорить. Выпусков у меня много, каждую неделю кто-то платит.

Флоатеры или фиксы?

Сложно сказать. Вдруг Эльвира Сахипзадовна поднимет ключ до 22%? А если 19% — это пик, а дальше только вниз? Ситуация с инфляцией плохая, но для держателей флоатеров-то хорошая;) Тем не менее, новые фиксы время от времени появляются, ну и всегда есть идея в длинных ОФЗ, которой уже год.

В планах на октябрь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

А вы что покупали в сентябре?

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