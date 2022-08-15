Курс на укрепление доллара, всплытие продолжается, недвижка дорожает несмотря ни на что, дивиденды, крипта, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Что мы говорим укреплению рубля? «Не сегодня!» Рубль продолжает слабеть, акции продолжают отрастать, но самое удивительное происходит в недвижке — при заканчивающихся лимитах и высочайшим рыночным ставкам она снова дорожает! Про инфляцию, крипту, малый дивидендный сезон и недвижимые аномалии — уже туть. Влетайте.

Курс на укрепление доллара

Рубль взял курс на укрепление доллара. Изменение: 92,35 → 94,31 руб. за доллар (курс ЦБ 92,58 → 92,71). Юань 13,11 → 13,28 (ЦБ 13,04 → 13,21).

На фоне роста спроса на валюту к концу года рубль может подешеветь до 95 за доллар и 13,6 за юань, говорят в SberCIB, если ситуация с расчётами станет лучше и импорт увеличится.

Всплытие продолжается!

Индекс Мосбиржи растёт третью неделю подряд. Инвесторы активно покупают обвалившиеся акции. Мне такой рост не нравится, хочется покупать дешевле. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 782 до 2 858. Тут и малый дивидендный сезон, и ослабление рубля.

Долларовый РТС вырос с 946 до 971! До 1 000 осталось совсем чуть-чуть. Рассматриваю до этого уровня покупки более чем комфортными. Говорят, что дно пройдено, но я бы не был в этом так уверен.

Дивиденды

Отсеклись: Ашинский (с грохотом), Черкизово, Ростелеком и Банк СПб. Наконец-то история с Ашинским заводом закончилась, можно теперь падать на 50%. Лично я теперь жду Татнефть, Новатэк и ГПН.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: ВИС, ЯТЭК, МТС Банк (бесср.), РЖД, Поликлиника ру, Солид лизинг и другие. Я поучаствовал в ВИС и Клинике.

На очереди: ГПБ, Монополия, Ульяновская область, РегионСпецТранс, Парк Сказка, АБЗ-1, Экспо Банк, Ресо-лизинг, Делимобиль и другие. В Монополии поучаствую из ближайших. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI продолжает ковырять дно, инвесторы видят в акциях больше интереса, изменение 102,17 → 101,95. Минимум с марта 2022. Я продолжаю покупать длинные ОФЗ. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Недвижимость опять дорожает, это вообще как?

Индекс MREDC вырос с 297к до 299к за метр. Всегда найдётся причина для роста, конечно. На этот раз говорят про исчерпание лимитов на семейные ипотеки.

Банки ужесточили условия по семейной ипотеке, чтобы сберечь лимиты

Цены растут. Гайки закручивают. Банки подняли первоначальный взнос до 50% и выше. Ещё предлагают варианты только при условии субсидирования от застройщиков. Также часть по семейной, а часть по рыночной ставке можно оформить.

Туземун в крипте

Биткоин продолжает расти. Эфир и альты не отстают, а какие-то даже обгоняют. Мой криптопортфель вырос с 1450 до 1530 долларов.

Криптоэксперты теперь говорят, что скоро будет обвал. Ну посмотрим.

Новости-айпиовости

Аренадата начала сбор заявок.Инвесторы настроены скептично. Оказалось, что у моего брокера данное IPO недоступно никак кроме как по телефону, и можно купить всего 9 акций. Ну и ладно, пропущу. Хотя компания видится мне довольно интересной.

Также на днях будет SPO ТГК-14. У меня этой компании в портфеле нет, так что и не планирую участвовать.

Инфляция замедлилась

Годовая инфляция в России замедлилась за неделю до 8,59%. Недельная замедлилась до 0,06% с 0,10% неделей ранее. Хорошие новости? Да, но чтобы говорить по существу, нужен устойчивый тренд

Что ещё?

Золото 2700 — рекорд

Говорят, что Газпром полетел вверх. Он хочет, чтоб ему НДПИ отменили (но пока не отменили)

Хэдхантер вернулась на биржу после полуторамесячного перерыва, пообещал супердивиденд и утвердил сумму и сроки выкупа акций. Хитрые инвесторы мимо этой истории не прошли

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ЦИАН завершил основные этапы редомициляции в Россию

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