Итоги 39 месяцев инвестиций. 4,723 млн рублей

1 октября, значит пора раскрывать зонт и подводить итоги сентября. Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 39 месяцев позади. Погнали!

Инвестиции

Было на 1 сентября 4 332 038₽:

Депозит: 1 101 892₽

Биржевой: 3 230 146₽

Так сильно радовался четвёртому месяцу лета, что получил приз за лучшее настроение в размере 238 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Само собой, купоны и дивиденды тоже реинвестировал. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал. Даже ВДО — только хорошие.

Облигации: ОФЗ 26243, Интерлизинг 1Р9, Трансконтейнер П02-01, Энерготехсервис 1Р5, Новотранс 1Р3, ФЭС-Агро 1Р1, ВИС-Финанс БО-П06, Поликлиника.ру БО-01, Рольф-001Р-03, Т-Финанс МФК-001Р-01

Акции: Газпром нефть, Сбербанк, Мосбиржа, Алроса, Яндекс, Магнит, Ростелеком, Самолёт, Интер РАО, НЛМК, Татнефть-ап, Северсталь

Фонды: AKME, Рентал ПРО

Результат месяца получился со знаком плюс. То ли отскок, а может дно пройдено — посмотрим. После четырёх месяцев падения случился рост, перекрывший падение августа. По данным Интелинвест доходность портфеля около 8,1% по XIRR, месяц назад была 6,2%.

Сентябрь детально так:

Депозит: 1 101 892 + 9 294 (проценты) = 1 111 186₽

Биржевой: 3 230 146 + 238 000 (пополнение) + 144 001 рост) = 3 612 147₽

Суммарно: 4 332 038 + 238 000 (пополнение) + 153 295 (рост) = 4 723 333₽

ЦБ поднял ставку до 19%, а не до 20%, как все ждали, что инвесторы восприняли чересчур позитивно. Инфляция замедлилась, даже робкие разговоры начались о том, что выше не поднимут. Ещё и рублик слегка дешевеет, малый дивидендный сезон начался. Но все знают, что память у инвесторов плохая. Видят рост — радуются. Я больше радовался падению, когда покупать дешевле. Жду, когда что-нибудь пойдёт не так.

Итого (за всё время):

Депозит: 810 000 → 1 111 186₽ (+301 186 или +37,18%)

Биржевой: 3 413 000 → 3 612 147₽ (+199 147 или +5,83%)

Суммарно: 4 223 000 → 4 723 333₽ (+500 333 или +11,85%)

Доходность XIRR: 8,1%

Средняя сумма пополнения: 108 282₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. На 2024 год поставил цель в 100 000 ежемесячно (1,2 млн за год), но решил её пересмотреть, сейчас по плану — 2,4 млн за год.

А вот так это выглядит на графике

Доходность августа получилась 3,53% или 42,48% в переводе на годовые. Портфель вырос на 390к, пройдя отметку в 4,7 млн. Приятным грузом на коротких депозитах лежит ещё подушка безопасности под 18–20%, она тут не учитывается.

Моя стратегия

В сентябре удалось пополнить портфель на 238 000 — это та сумма, которую нужно вносить ежемесячно до конца года, чтобы вышло 2,4 млн за 2024 год. Довольно амбициозно, особенно если учесть, что нужно будет оплатить ещё два отпуска.

Цель всё та же — покупка недвижимости в Сочи. Продолжаю формировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность минимум 10-12% годовых (лучше больше) при достаточно низком ключе. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

План по катке: Архыз, Сочи и Кировск

Как я писал в прошлом отчёте, в январе мчу кататься на Архыз. Но всё же надо будет и в Сочи сгонять в феврале, а также в планах Хибины весной. Архыз оплачен, надо теперь думать про Красную Поляну. И всё это параллельно пополнениям. Хибины можно будет позже. Там зимой холодно, так что лучше мчать в апреле.

Сноуборднулся на отличненько и заказал себе ещё одну доску: Jones Tweaker 24. Говорят, что крайне фановая штука. Сейчас у меня GNU RC 20, и Твикер должен от неё радикальным образом отличаться. Проверим.

Что ещё?

Наслаждался сентябрём — четвёртым месяцем лета.

Канал подрос с 11 800 до 12 300 подписчиков (+500, неплохо).

Узнал, что делать инвесторам при обвале рынка и разобрался, почему у инвесторов проблемы с памятью.

Подвёл итоги эксперимента с мартышкиным портфелем и изучил потребность россиян в счастье.

Поделился выбором лучших длинных ОФЗ и рассказал, что с ними так/не так, а также нашёл 12 классных флоатеров с ежемесячными купонами.

Решил не участвовать в IPO Аренадаты.

Выяснил, где самая недоступная недвижка (в Сочи).

Пополнил криптопортфель на очередные 50 USD. Растёт.

Сделал разборы Мосбиржи, Новатэка и восьми выпусков облигаций.

Планы на октябрь: ждать зиму. Пополнить БС на 238к. Пить пивко, пока осень.

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