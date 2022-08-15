Пенсионный криптофонд. Месяц 17

Продолжаю своё путешествие на криптоостров. Хотя, если точнее, пока еще надуваю лодку, на которой туда поплыву — формирую криптопортфель. Ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд.

Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за сентябрь. Семнадцать месяцев позади, погнали смотреть.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Покупаю немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 сентября:

Эквивалент в BTC: 0,02252044

Эквивалент в RUB: 120 600 ₽

Эквивалент в USD: 1 330 $

Пополнил на 4 600 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 238 000. Если крипта будет падать, можно будет увеличить пополнения, но пока не очень падает. Купил ETH, BTC и немного разных альткоинов.

Читал криптоэкспертов, они рыдают из-за того, что полгода тапали хомяка, а заработали всего по 500 рублей. Один раз пообедать в школьной столовке.

Крипторынок ждёт результаты выборов в США. Победа Трампа может стать позитивной для крипты. Кто-то ожидает дефицита биткоина, другие планируют смотреть на настроения толпы. Пусть толпа уже определится, ну.

Стало на 1 октября:

Эквивалент в BTC: 0,02334224

Эквивалент в RUB: 120 600 + 4 600 (пополнение) + 13 000 (рост) = 138 200 ₽

Эквивалент в USD: 1 330 + 50 (пополнение) + 105 (рост) = 1 485 $

Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,02334224

Эквивалент в RUB: 83 120 → 138 200 ₽ (+55 080 ₽ или +66,26%)

Эквивалент в USD: 941 → 1 485 $ (+544 $ или +57,81%)

На чиле, на расслабоне

Случайно купил, когда крипта упала, а теперь она подорожала. Приятно. Но намного приятнее было, когда биткоин был по 20к. По 60к+ приятного мало, если только он не вырастет до 600к. Но так как никто не в курсе, сколько он в итоге будет стоить, покупаю по тем ценам, какие есть.

На тот случай, если какой-то коин решит полететь на Луну, у меня есть несколько альтов. Естественно, они могут и потонуть, так что диверсификация решает. Во всех этих эирдропах я не разбираюсь чуть сильнее, чем в том, как обыграть казино.

Из альтов у меня: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Называется этот набор iDONTGIVEAFUCK 21 island cryptoINDEX. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове.

Искал информацию, что там с тестовыми расчёты в криптовалюте по внешнеторговым контрактам. Не нашёл. Видимо, информация секретная. Зато доллар уже по 93 (ни на что не намекаю).

Криптопутешествие продолжается. Точнее лодка надувается. Лишь бы нас всех не надули как тапателей хомяка.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость. Ну и чуть-чуть про крипту.