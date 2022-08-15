3,8 млн инвесторов поднимали экономику с колен. Подняли?

В сентябре двери Мосбиржи открылись перед 3,8 миллионами инвесторов, которые поднимали экономику, выкупая дно. И они с этим благополучно справились, произошло великое встатие. Мосбиржа поделилась итогами сентября 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего на самом (или ещё не самом) дне.

Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель сентября и другие интересные данные.

Свежая кровь

Депозиты под 20% притягивают деньги, но скидки и октябрьский дивидендный сезон тоже привлекли любителей туземуна. Суммарный объём вложений частных инвесторов в сентябре составил 123,4 млрд рублей (110,7 млрд в августе).

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за сентябрь увеличилось на 437 тысячи и достигло 33,8 млн, ими открыто более 61 млн счетов (+1,1 млн). В сентябре было 3,8 млн активных инвесторов (ровно те же 3,8 млн были и в августе). Приток уменьшился, но количество активных инвесторов сохранилось на том же уровне. Удивительно, что покупать дешевле захотели не все (но инвесторы вообще странные). Подтверждается закономерность: чем дороже, тем больше желающих, и наоборот. Но на депозитах такие высокие проценты, что простительно.

Впрочем, большинство долгосрочных инвесторов всегда в ожидании того, что что-то пойдёт не так, чтобы подешевле закупиться:

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Инфографика: Альфа-Инвестиции

Доля частных инвесторов в акциях в сентябре составила 74,2%, в облигациях — 33,8%, на спот-рынке валюты — 8,3%, на срочном рынке — 59,3%. Активность физиков в акциях и облигациях сильно снизилась.

Общий объём

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Общий объём торгов в сентябре составил 119,2 трлн рублей (125,4 трлн в августе). Объём торгов на фондовом рынке в сентябре составил 5,140 трлн рублей (4,282 трлн рублей в августе 2024 года) без учёта однодневных облигаций.

Данные: https://www.moex.com/a1718

Акции и фонды

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 3,0 трлн рублей (2,6 трлн рублей в августе 2024 года). Дно выкупили, начался рост, народ пришёл.

Народный портфель: акции Сбербанка (ао 32% и ап 7%), Лукойла (16%), Газпрома (14%), Роснефти (6%), Яндекса (6%), Сургутнефтегаза-п (6%), Норникеля (5%), Т-Банка (4%) и Новатэка (4%). Практически без изменений, Лукойл +1% и всё.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Народный портфель Индекса IPO: акции ЕвроТранса, ЮГК, Совкомбанка, Астры, ВУШ, Софтлайна, Европлана, МТС Банка, Делимобиля и ВсехИнструментов.

Народный портфель фондов: LQDT (42%), SBMM (21%), AKMM (16%), AMNR (2%), TRUR (3%), AKME (2%), TMOS (2%), SBMX (2%), TPAY (2%), EQMX (1%). Большинство в фондах денежного рынка — 81% фондового народного портфеля. Но инвесторы сильно разгрузились из Ликвидности на 4%. Кто-то перешёл на акции

Облигации

Объём торгов облигациями составил 2,2 трлн рублей (1,7 трлн рублей в августе 2024 года).

В сентябре размещено 87 облигационных займов на общую сумму 2,2 трлн рублей, включая объём размещения однодневных облигаций на 0,822 трлн рублей.

Размещений было много, в том числе и хороших. Я поучаствовал в этих: Интерлизинг 1Р9, Трансконтейнер П02-01, ВИС-Финанс БО-П06, Поликлиника.ру БО-01, Рольф-001Р-03, Т-Финанс МФК-001Р-01

А про все свои покупки сентября я писал тут.

Другие рынки

Срочный рынок — 9,5 трлн рублей

Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Денежный рынок — 87,5 трлн рублей

Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Что в итоге?

Вероятно, что дно пройдено, но это не факт. Как будет на самом деле — неизвестно. Никаких предпосылок к развороту ДКП пока нет, а высокая ставка — главный сдерживающий фактор.

Часть инвесторов не выдержала и переложилась из Ликвидности в акции. Возможно, просто дрогнули руки лудоманов. Но показательно, что растёт доля юрлиц в торгах.

Если смотреть на RTS (а я призываю смотреть на него вместе с IMOEX), то за год он в минусе на -4,29% на 1 октября. IMOEX показывает -11,17% за год. С начала года ситуация тоже отрицательная (-11%). Конечно, уже не 900 по RTS, но всё равно очень комфортный для покупок уровень. А может и снова на 900 прокатимся.

Золотой — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

Начался осенний дивидендный сезон, инвесторы будут богатеть на промежуточных дивидендах, правда они весьма скромные. Сможет ли индекс уйти на новое дно? Узнаем уже совсем скоро. Некоторые аналитики осторожно говорят про 3000 пунктов. Кто-то снова хочет 2500. Короче, поднялись с колен. Но положение шаткое.

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