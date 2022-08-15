Топ-5 замещающих облигаций с доходностью более 10% в долларах и евро

Рубль всегда слабеет, а когда не слабеет, то планирует, как будет слабеть. Иметь определённую долю валютных активов — хорошая практика, но инструментов-то таких осталось совсем мало. Один из них — замещающие облигации, и в них есть доходность выше 10%. По курсу ЦБ, но всё же.

Что важно знать и понимать про замещайки? Купоны по ним в среднем дважды в год, срок в среднем от 1 до 5 лет. Одна облигация стоит 1000 долларов или евро, но в рублях по курсу ЦБ. Это как купить валюту, но она ещё и будет доход приносить, а также защищать от девальвации рубля — очень удобно.

Газпром Капитал ЗО29-1-Д, AAA

ISIN: RU000A105KU0

Доходность YTM: 11,66%

Купон: 2,93%

Погашение 27.01.2029

Российской Федерации принадлежит 50% плюс одна акция. Газпром Капитал — дочерняя компания Газпрома, созданная для привлечения финансирования путём размещения облигаций. В долларах.

Вообще, у Газпром Капитала самый большой выбор замещающих облигаций, так что ЗО29-1-Д здесь скорее в качестве примера, но этот выпуск мне нравится больше других, но стоит учесть очень низкий купон. Лично у меня в портфеле больше всего замещаек Газпром Капитала.

ГТЛК ЗО28-Д, AA-

ISIN: RU000A107CX7

Доходность YTM: 12,58%

Купон: 4,76%

Погашение 26.02.2028

Финансовый институт, реализующий государственную политику в сфере лизинга. На 100% принадлежит государству. В долларах. Тут купон тоже небольшой.

У ГТЛК тоже несколько выпусков, так что каждый сможет выбрать то, что больше подходит. У меня в портфеле есть юаневый ГТЛК.

МКБ ЗО-2027, A+

ISIN: RU000A108NQ6

Доходность YTM: 11,76%

Купон: 7,5%

Погашение: 5.10.2027

Один из крупнейших негосударственных публичных банков в России. В долларах.

Тут кроме приличной доходности ещё и купон приличный. У других выпусков замещаек МКБ купоны ниже.

НЛМК ЗО26-Е, AAA

ISIN: RU000A108PR9

Доходность YTM: 10,03%

Купон: 1,45%

Погашение: 2.06.2026

Один из крупнейших в России производителей стальной продукции с вертикально интегрированной моделью бизнеса. В евро.

Выпуск подойдёт тем, кто хочет купить евро с дисконтом. Купон практически отсутствует.

Борец Капитал ЗО26, A+

ISIN: RU000A105GN3

Доходность YTM: 13,15%

Купон: 6,05%

Погашение: 17.09.2026

Компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и обслуживании оборудования для добычи нефти. В долларах.

Хорошее сочетание надёжности и доходности. И название как бы говорит, что эмитент ещё поборется. Надеюсь, что не с теми, кто даёт ему в долг.

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