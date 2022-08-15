Топ-5 замещающих облигаций с доходностью более 10% в долларах и евро

Что важно знать и понимать про замещайки? Купоны по ним в среднем дважды в год, срок в среднем от 1 до 5 лет. Одна облигация стоит 1000 долларов или евро, но в рублях по курсу ЦБ. Это как купить валюту, но она ещё и будет доход приносить, а также защищать от девальвации рубля — очень удобно.
Газпром Капитал ЗО29-1-Д, AAA
ISIN: RU000A105KU0
Доходность YTM: 11,66%
Купон: 2,93%
Погашение 27.01.2029
Российской Федерации принадлежит 50% плюс одна акция. Газпром Капитал — дочерняя компания Газпрома, созданная для привлечения финансирования путём размещения облигаций. В долларах.
Вообще, у Газпром Капитала самый большой выбор замещающих облигаций, так что ЗО29-1-Д здесь скорее в качестве примера, но этот выпуск мне нравится больше других, но стоит учесть очень низкий купон. Лично у меня в портфеле больше всего замещаек Газпром Капитала.
ГТЛК ЗО28-Д, AA-
ISIN: RU000A107CX7
Доходность YTM: 12,58%
Купон: 4,76%
Погашение 26.02.2028
Финансовый институт, реализующий государственную политику в сфере лизинга. На 100% принадлежит государству. В долларах. Тут купон тоже небольшой.
У ГТЛК тоже несколько выпусков, так что каждый сможет выбрать то, что больше подходит. У меня в портфеле есть юаневый ГТЛК.
МКБ ЗО-2027, A+
ISIN: RU000A108NQ6
Доходность YTM: 11,76%
Купон: 7,5%
Погашение: 5.10.2027
Один из крупнейших негосударственных публичных банков в России. В долларах.
Тут кроме приличной доходности ещё и купон приличный. У других выпусков замещаек МКБ купоны ниже.
НЛМК ЗО26-Е, AAA
ISIN: RU000A108PR9
Доходность YTM: 10,03%
Купон: 1,45%
Погашение: 2.06.2026
Один из крупнейших в России производителей стальной продукции с вертикально интегрированной моделью бизнеса. В евро.
Выпуск подойдёт тем, кто хочет купить евро с дисконтом. Купон практически отсутствует.
Борец Капитал ЗО26, A+
ISIN: RU000A105GN3
Доходность YTM: 13,15%
Купон: 6,05%
Погашение: 17.09.2026
Компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и обслуживании оборудования для добычи нефти. В долларах.
Хорошее сочетание надёжности и доходности. И название как бы говорит, что эмитент ещё поборется. Надеюсь, что не с теми, кто даёт ему в долг.
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