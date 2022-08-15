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Инвестиции

Топ-5 замещающих облигаций с доходностью более 10% в долларах и евро

Рубль всегда слабеет, а когда не слабеет, то планирует, как будет слабеть. Иметь определённую долю валютных активов — хорошая практика, но инструментов-то таких осталось совсем мало. Один из них — замещающие облигации, и в них есть доходность выше 10%. По курсу ЦБ, но всё же.
Топ-5 замещающих облигаций с доходностью более 10% в долларах и евро
Photo: Giorgio Trovato, Unsplash

Что важно знать и понимать про замещайки? Купоны по ним в среднем дважды в год, срок в среднем от 1 до 5 лет. Одна облигация стоит 1000 долларов или евро, но в рублях по курсу ЦБ. Это как купить валюту, но она ещё и будет доход приносить, а также защищать от девальвации рубля — очень удобно.

Газпром Капитал ЗО29-1-Д, AAA

  • ISIN: RU000A105KU0

  • Доходность YTM: 11,66%

  • Купон: 2,93%

  • Погашение 27.01.2029

Российской Федерации принадлежит 50% плюс одна акция. Газпром Капитал — дочерняя компания Газпрома, созданная для привлечения финансирования путём размещения облигаций. В долларах.

Вообще, у Газпром Капитала самый большой выбор замещающих облигаций, так что ЗО29-1-Д здесь скорее в качестве примера, но этот выпуск мне нравится больше других, но стоит учесть очень низкий купон. Лично у меня в портфеле больше всего замещаек Газпром Капитала.

ГТЛК ЗО28-Д, AA-

  • ISIN: RU000A107CX7

  • Доходность YTM: 12,58%

  • Купон: 4,76%

  • Погашение 26.02.2028

Финансовый институт, реализующий государственную политику в сфере лизинга. На 100% принадлежит государству. В долларах. Тут купон тоже небольшой.

У ГТЛК тоже несколько выпусков, так что каждый сможет выбрать то, что больше подходит. У меня в портфеле есть юаневый ГТЛК.

МКБ ЗО-2027, A+

  • ISIN: RU000A108NQ6

  • Доходность YTM: 11,76%

  • Купон: 7,5%

  • Погашение: 5.10.2027

Один из крупнейших негосударственных публичных банков в России. В долларах. 

Тут кроме приличной доходности ещё и купон приличный. У других выпусков замещаек МКБ купоны ниже.

НЛМК ЗО26-Е, AAA

  • ISIN: RU000A108PR9

  • Доходность YTM: 10,03%

  • Купон: 1,45%

  • Погашение: 2.06.2026

Один из крупнейших в России производителей стальной продукции с вертикально интегрированной моделью бизнеса. В евро.

Выпуск подойдёт тем, кто хочет купить евро с дисконтом. Купон практически отсутствует.

Борец Капитал ЗО26, A+

  • ISIN: RU000A105GN3

  • Доходность YTM: 13,15%

  • Купон: 6,05%

  • Погашение: 17.09.2026

Компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и обслуживании оборудования для добычи нефти. В долларах.

Хорошее сочетание надёжности и доходности. И название как бы говорит, что эмитент ещё поборется. Надеюсь, что не с теми, кто даёт ему в долг.

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