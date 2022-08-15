22,5% на каршеринге. Свежие облигации: Делимобиль на размещении

С момента появления Делимобиля на долговом рынке много всего произошло. Успели его похоронить из-за цен на автомобили, но он вместо похорон вышел в плюс. Компания стала публичной и провела IPO. Скоро инвесторам придут первые дивиденды, хоть и скромные. Ну и готовится четвёртый выпуск облигаций. Поехали смотреть.

Объём выпуска — 2 млрд рублей. 2 года. Ориентир купона: КС+3,5%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A+ от АКРА (январь 2024).

Делимобиль — бренд, под которым работает ПАО Каршеринг Руссия. Принадлежит простому русскому парню Винченцо Трани (у него ещё Mikro Kapital, МК Лизинг и Мани Капитал). Ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой составляет 30 тысяч автомобилей.

Выпуск: Каршеринг Руссия-001Р-04

Объём: 2 млрд рублей

Начало размещения: 18 октября (сбор заявок до 15 октября)

Срок: 2 года

Купонная доходность: до КС+3,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: да

Почему делимобиль? Китайские тачки нормально ездят?

Ездят лучше всех. Я, конечно, на них не езжу, друг так говорит. И на улицах вижу их часто — современная реальность сугубо китайская. Это касается не только каршеринга, но и такси, и личного транспорта.

Компания активно развивается, практически все доходы от деятельности инвестируя в расширение бизнеса. Посмотрим МСФО за 1П2024. Выручка составила 12,7 млрд (+46% г/г). EBITDA выросла до 2,9 млрд (+10% г/г). Чистая прибыль составила скромные 0,5 млрд (-32% г/г). Чистый долг вырос до 24,9 млрд (+55% г/г), при этом показатель Чистый долг/EBITDA также увеличился — до 3,7 (3,2х годом ранее).

Общий размер автопарка на 30 июня 2024 достиг 29 584 автомобилей, увеличившись на 36% г/г. В июле парк превысил отметку в 30 тысяч машин. И каждая из них трудится во благо компании и акционеров. И, естественно, облигационеров тоже. Но это не отменяет высокой долговой нагрузки, так что определённые риски существуют.

У Делимобиля есть ещё три фикса на 9,66 млрд. Неквалифицированные инвесторы могут присмотреться к ним, полагаю, что большинство любителей бондов про них знают не хуже меня, и у меня они тоже есть. Новый выпуск с премией к ключу выше 3% (в КС+3,5% верится с трудом, конечно) для квалов, как и большинство новых флоатеров. Лично я поучаствую.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал ↗ про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.