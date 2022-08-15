Топ-5 накопительных счетов от 20% на 2 месяца

Накопительные счета обычно дают доходность меньше, чем срочные вклады без возможности пополнения или досрочного снятия, но в погоне за клиентами банки краткосрочно предлагают хорошие (так называемые приветственные) условия по ним. Посмотрел, что предлагают банкстеры для коротких денег.

Кроме всего прочего, ставки по накопительным счетам более честные в отличие от классических депозитов, так как показываются без учёта капитализации. С капитализацией они будут выше. Нужно лишь вовремя переносить с одного накопительного счёта на другой.

Параметры: крупные банки, без дополнительных условий по тратам, получению зарплаты в банке, наличию на счетах больших сумм и прочих подводных камней. Принёс, вложил, через 2 месяца забрал — и точка.

Озон Банк — 21% на 2 месяца

21% годовых действует в первые 2 месяца при открытии первого счета. Пишут, что без ограничений по сумме. Кто-то проверял?

Газпромбанк — 20,5% на 2 месяца

20,5% (+7,5% к базовой ставке) на ежедневный остаток применяются при открытии счёта в мобильном приложении или интернет-банке в первые 2 месяца при условии отсутствия последние 90 дней до открытия счёта действующих вкладов и накопительных счетов на сумму от 100 рублей и накопительных счетов с действующей приветственной надбавкой и при сумме до 1,5 млн.

ВТБ — 20% на 2 месяца

Ставка 20% годовых действует в первые 2 месяца для клиентов, у которых ранее не было накопительных счетов в ВТБ или баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 180 дней составлял не более 1 000 рублей. Для суммы до 1 млн на базовом тарифе.

ПСБ — 20% на 2 месяца

Ставка 20% годовых на сумму до 3 млн действует в первые 2 месяца действия счёта для новых клиентов банка (для клиентов, не имевших действующих накопительных счетов последние 90 дней до даты открытия накопительного счёта), а также для клиентов, у которых суммарный остаток на всех действующих и закрытых накопительных счетах в течение 90 календарных дней не превышал 1 000 рублей.

Альфа Банк — 20% на 2 месяца

Повышенная ставка 20% годовых в первые 2 месяца действует для клиентов, у которых ранее не было Альфа-счёта, либо не было Альфа-счетов в рублях с остатками за последние 90 дней и применяется на сумму минимального остатка до 1,5 млн, на сумму свыше начисляются 4% годовых.

Альтернатива — облигации

Вместо накопительных счетов можно использовать облигации, в том числе флоатеры. Нужно только учитывать налоги и даты погашения. Кому-то удобнее будут фонды денежного рынка.

Вне конкурса

Ну и не мог пройти мимо накопительных счетов, которые не прошли модерацию;)

Банк СПб — 22% на 2 месяца

22% годовых на 2 месяца при тратах по карте свыше 10 000. До 1,5 млн для клиентов без накопительных счетов за последние 90 дней. А что, вдруг кому-то банк так понравится, что захочется остаться.

Яндекс — 20% на 3 месяца

20% годовых — промпоставка для подписчиков Яндекс Плюса на 3 месяца после открытия первого Сейва. Можно держать до 10 млн.

Таким образом, можно пристроить деньги на срок до 15 месяцев, но стоит учитывать, что условия могут меняться. Если сумма до 30 млн, благодаря СБП можно переводить её себе без комиссий. У — удобно. А эффективная доходность будет расти благодаря капитализации процентов и составит более 22%.

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