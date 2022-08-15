22,4% на авиационном топливе. Допразмещение выпуска облигаций Аэрофьюэлз

Не ракетное топливо, но тоже неплохо. Чтобы инвестиционный портфель летел на Луну без сбоев и приключений, топливо должно быть высочайшего качества. Аэрофьюэлз наливает допвыпуск летних флоатеров. Премия к ключу +3,4%. Это прям много, рейтинг у эмитента не настолько низкий. Смотрим и вспоминаем.

Объём выпуска — 2 млрд рублей. 3 года. Купон: КС+3,4%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежеквартальные. Рейтинг A- от НКР (декабрь 2023) Эксперт РА (сентябрь 2024).

ТЗК Аэрофьюэлз — заправщик самолётов. Входит в Группу Аэрофьюэлз вместе с Aerofuels Overseas Limited, соответственно одна компания заправляет самолёты в России, вторая — за её пределами. Является крупнейшим независимым оператором аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в 26 аэропортах России, включая Москву и СПб.

Выпуск: Аэрофьюэлз-002Р-03

ISIN: RU000A1090N4

Объём: 2 млрд рублей

Начало размещения: 11 октября (сбор заявок до 11 октября)

Срок: 2 года и 9 месяцев

Купонная доходность: КС+3,4%

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: да

Почему Аэрофьюэлз? Самолётам нужно кушац?

Омномном, кушац нужно, и только качественное топливо. Клиентская база Аэрофьюэлз насчитывает более 70 а/к, включая ведущих российских и иностранных авиаперевозчиков, а также госструктуры, в частности это МЧС, МВД и Авиалесоохрана.

Аэрофьюэлз поддерживает устойчивое присутствие на международном рынке аэропортовой заправки. Около 50% выручки группы приходится на услуги за пределами РФ. Диверсификация по географии — гуд. Выручка в валюте — тоже гуд.

Смотрим отчёт за 2023 год. Выручка компании увеличилась на 41% до 48,7 млрд рублей. EBITDA составила более 5 млрд рублей, увеличившись на 160%. Чистая прибыль за год составила 3,3 млрд рублей (на 250% выше 2022 года). Рентабельность у компании, конечно, низкая, и высокие проценты сильно её ограничивают. Тут дело и в конкуренции с вертикально-интегрированными компаниями (Роснефть, Лукойл и пр.), и с географией (много местечковых маленьких аэропортов). Зато долговая нагрузка низкая.

Отношение совокупного долга к OIBDA (операционная прибыль до вычета износа и амортизации) за 2021–2023 годы, по данным НКР, снизилось с 3,3 до 1,6 в результате роста OIBDA. Отношение FFO (средства от операционной деятельности до уплаты процентов) к совокупному долгу увеличилось с 4% в 2021 до 24% в 2023 году.

Я уже принимал участие в размещении этого выпуска в июле, с тех пор был погашен один старый выпуск на 1 млрд, так что компания решила, что пора за добавкой. При желании и наличии статуса квала можно вспомнить про топливные флоатеры. Ничего не мешает купить на вторичке, в размещении можно не участвовать.

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