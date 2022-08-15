Кто больше? Доходность фондов денежного рынка

Фонды денежного рынка при высокой ключевой ставке ЦБ приобрели небывалую популярность у инвесторов, которые ждут удачного момента для входа в другие активы: акции, облигации, валюту и другие инструменты. А какая в них доходность и какой выбрать?

Выбрал 5 самых крупных по СЧА фондов и посмотрел, какая по ним доходность. Посмотреть полный список таких фондов можно тут. Кроме рублёвых есть ещё и юаневые.

Интересной альтернативой фондам денежного рынка является фонд Сбера SBFR. В нём лежат флоатеры. Кроме того, можно просто покупать флоатеры. Но нужно иметь в виду, что ликвидность в них может быть ниже, а значит и волатильность будет присутствовать.

Цифры за день, за последнюю неделю, за последний месяц, за последний квартал и за последний год. Поскольку ключевая ставка росла, доходность года ниже, чем доходность более коротких периодов — не удивляйтесь. За день выходит у всех около 0,04%, но это с округлением, разница видна только на длительных периодах.

LQDT — Ликвидность (ВТБ/ВИМ)

• Комиссии: 0,40%

• СЧА: 267 млрд ₽

• Доход за 1 день: ~0,04%

• Доход за 1 неделю: 0,3% (16,9% годовых)

• Доход за 1 месяц: 1,46% (19% годовых)

• Доход за 4 месяца: 4,43% (18,9% годовых)

• Доход за 12 месяцев: 16,7%

Мастодонт и самый крупный по СЧА фонд, а значит и самый ликвидный. В ВТБ без комиссий за сделки.

SBMM — Сберегательный (Сбер/Первая)

• Комиссии: 0,40%

• СЧА: 145 млрд ₽

• Доход за 1 день: ~0,04%

• Доход за 1 неделю: 0,27% (15,1% годовых)

• Доход за 1 месяц: 1,39% (18% годовых)

• Доход за 4 месяца: 4,34% (18,5% годовых)

• Доход за 12 месяцев: 16,4%

Как ВТБ, только Сбер. В Сбере без комиссий за сделки.

AKMM — Денежный рынок (Альфа-Капитал)

• Комиссии: 0,60%

• СЧА: 104 млрд ₽

• Доход за 1 день: ~0,04%

• Доход за 1 неделю: 0,30% (16,9% годовых)

• Доход за 1 месяц: 1,40% (18,2% годовых)

• Доход за 4 месяца: 4,35% (18,6% годовых)

• Доход за 12 месяцев: 16,5%

Из тройки лидеров по СЧА Альфа выделяется самой высокой комиссией за управление. Свои фонды в Альфе тоже без комиссий за сделки.

TMON — Денежный рынок (ТБанк)

• Комиссии: 1,09%

• СЧА: 30 млрд ₽

• Доход за 1 день: ~0,04%

• Доход за 1 неделю: 0,29% (16,3% годовых)

• Доход за 1 месяц: 1,36% (17,6% годовых)

• Доход за 4 месяца: 4,35% (18,6% годовых)

• Доход за 12 месяцев: 16,5%

Самая низкая комиссия была раньше по этому фонду (0,15%), но поднялась до какой-то стрёмной. Фонд молодой, ему год. Парадокс в том, что в Т его купить нельзя.

AMNR — Накопительный в рублях (АТОН)

• Комиссии: 0,31%

• СЧА: 18 млрд ₽

• Доход за 1 день: ~0,04%

• Доход за 1 неделю: 0,30% (16,9% годовых)

• Доход за 1 месяц: 1,45% (18,9% годовых)

• Доход за 4 месяца: 4,44% (19% годовых)

• Доход за 12 месяцев: n/a

Условия по комиссиям лучше, чем у Топ-3. Фонд довольно молодой, существует с начала 2024 года, так что данных за 12 месяцев пока нет. Комиссии за сделки у Атона есть.

Что выбрать?

Разница минимальна, так что заметить её будет довольно сложно. Ликвидность пока вне конкуренции, но атоновский фонд может её обойти. На последних 4 месяцах есть небольшой отрыв. Комиссия за управление низкая ведь.

Если на тарифах высокие комиссии, выбор очевиден — фонд своего брокера при учёте отсутствия комиссий за сделки, если такой есть. Если только это не Т, по нему есть вопросики, на которые каждый должен ответить себе сам. Они резко подняли комиссии за управление, так что фонд на дистанции будет проигрывать конкурентам.

Если комиссии в тарифе низкие, то смело можно покупать классику — LQDT. Для клиентов ВТБ ещё и без комиссий. А если хочется выиграть одну десятую процента, то AMNR.

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