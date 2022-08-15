В ожидании повышения ключевой ставки. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в октябре. Что купил? Часть 1

Продолжаю ежемесячное инвестирование. В октябре удалось пополнить брокерский счёт на 238 000 рублей. Скоро новое заседание ЦБ по ключевой ставке, которое ничего хорошего не сулит, так что самое время для покупок. Кроме пополнения, также были многочисленные купоны и скромные дивиденды от ФосАгро и Ростелекома, которые не учитываются в этой сумме.

В первой половине октября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так даже квадроберы делают, вот и я тоже.

Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 924 000 за 10 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужны ещё два пополнения по 238 000 рублей в ноябре и декабре.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Октябрь начался неоднозначно. Рынок особо не растёт, все ждут повышения ключевой ставки до 20–22%, а я продолжаю уничтожать деньги в дивидендных акциях и облигациях.

Что купил в первой половине сентября?

ОФЗ 26243 — 30 облигаций

Монополия 1Р1 — 10 облигаций (на размещении)

Спецавтотехлизинг 01 — 5 облигаций (на размещении)

Эталон-финанс 2Р2 — 5 облигаций (на размещении)

Делимобиль 1Р4 — 10 облигаций (на размещении)

Аэрофьюэлз 2Р3 — 5 облигаций

Новатэк — 35 акций

Северсталь — 10 акций

Совкомбанк — 900 акций

Магнит — 2 акции

Яндекс — 2 акции

Татнефть-п — 10 акций

Совкомфлот — 50 акций (это был рандом)

Роснефть — 10 акций

Газпром нефть — 5 акций

Рентал ПРО — 6 паёв

Фонд AKME — 5 паёв

Снова дно, но в РТС

Индекс Мосбиржи потихоньку снижается, но всё ещё не обновил своё донышко. Всё дело в том, что рубль решил по весне ослабеть до состояния «всё по сто». Индекс РТС же валится на 900 — мой любимый уровень (до тех пор, пока на 800 не полетит).

Что это значит? Что самое время покупать акции, если вы не дружите с головой так же как я. Магистры теханализа даже усматривают в РТС двойное дно. Я продолжаю покупать акции по стратегии — так, чтобы достичь целевые доли, фокус на октябрь был обозначен, тут всё предельно просто. В этот раз больше всего купил Новатэка.

Малый дивидендный сезон почти закончен

Почти всё, что у меня ожидалось по дивидендам, отсеклось, осталось дождаться зачисления дивов на счёт от Новатэка, Алросы, Татнефти и ГПН. Впереди маячат пока что только ноябрьские дивиденды Тинька, а дальше начнётся следующий малый дивидендный сезон с промежуточными выплатами за 9 месяцев, особенно жду Лукойл и Роснефть.

Инфляция, ключ, депрессия

Зампред банка России г-н Заботкин высказался о том, что проект бюджета позволяет рассчитывать, что от ДКП экстраординарных шагов не потребуется. Тем не менее темпы роста потребительских цен сохраняются на высоком уровне, и существенных признаков для их замедления пока не наблюдается. Так что 20% не за горами, а вот 22% пока что за горами. Кажется, что рынок отреагировал позитивно. Позитивно = не улетел сильно ниже, чем уже находится. Настроения депрессивные, ещё и погода осенне-дождливая. Брр. Но долгосрочные инвесторы никогда не теряют оптимизма. Особенно те, кто не забывают покупать флоатеры. Длинные же ОФЗ покупают только отчаянные маркетпозитивщики типа меня.

Было потрачено около половины бюджета, так что вторую половину октября тоже можно будет провести с пользой. Возможно, в октябре успеют прийти дивы от Алросы, ГПН, Новатэка и Татнефти.

В планах на вторую половину октября: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

А вы что покупали в первой половине октября?

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