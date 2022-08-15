Размер имеет значение. Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями

Чем хороши компании с кубышкой? В первую очередь, низкой или отсутствующей долговой нагрузкой. Во-вторых, большая чистая денежная позиция (средства за вычетом долга) гарантирует финансовую стабильность и работает как финансовая подушка безопасности.

В-третьих, эти деньги приносят процентный доход, а в период жёсткой ДКП он особенно ощутим. В-четвёртых, есть вероятность (невысокая), что кубышку могут пустить на дивиденды. Или на развитие.

Выбрал самые интересные компании из первого эшелона, у которых есть кубышка. Есть мнение, что они чувствуют себя лучше других при высокой ключевой ставке.

Сургутнефтегаз ао и ап

Если у других компаний кубышки, то у Сургута — царь-кубышка. Она равна 5900 млрд рублей и составляет 500% от капитализации! Кубышка состоит как из рублей, так и из валюты. Кубышка зарабатывает примерно 400 млрд в год на данный момент.

У СНГ есть обычные и привилегированные акции. По обычным дивиденды больше похожи на ветку, чем на деньги, а по префам дивдоходность высокая. Надеяться на то, что вся кубышка перейдёт в дивиденды не стоит, но чистая прибыль, из которой платятся дивиденды, учитывает процентные доходы.

У меня в портфеле СНГ есть, правда совсем немного.

Интер РАО

У Интер РАО всё намного скромнее, чем у СНГ. Кубышка составляет по оценкам аналитиков «всего лишь» 430 млрд или 114% от капитализации. Планы у компании на кубышку известны: инвестиции в развитие бизнеса. Это значит, что дивиденды от развития будут лишь через несколько лет. Кстати, дивполитика у Интер РАО скромная — лишь 25% прибыли. Также у Интер РАО есть крупный квазиказначейский пакет акций около 32,6% компании.

У меня в портфеле акций Интер РАО есть с целевой долей 5%.

Лукойл

В отличие от нефтяных коллег из Сургута, Лукойл не имеет настолько большую чистую денежную позицию. Она оценивается в 877 млрд или 20% капитализации. В основном в валюте. Свой посильный вклад с процентов в прибыль компании она также вносит.

Уже довольно давно ходят разговоры о том, что кубышка будет потрачена на выкуп акций и нерезидентов. Кроме всего прочего, Лукойл стабильно платит дивиденды, инвесторы его очень уважают.

У меня в портфеле акций целевая доля Лукойла составляет 10%.

Транснефть ап

У Транснефти на бирже торгуются только префы, так что капитализацию посчитать сложно. Но вот размер кубышки оценивается в 336 млрд.

Компания платит 50% от скорректированной прибыли, а кубышка добавляет стабильности и процентных доходов. Зарабатывает компания на транспортировке нефти.

У меня в портфеле Транснефти нет, но я считаю её крайне интересной.

Кто ещё?

В первую очередь, интересен Хедхантер. После переезда домой он должен начать платить дивиденды, в том числе все хотят попилить его кубышку. Но это будет не точно. Кубышка составляет 14% капитализации или 27 млрд.

Юнипро и Глобалтранс стоит упомянуть. Но российским инвесторам от их кубышки ни жарко ни холодно. Глобалы хотят делистнуться с Мосбиржи, а Юнипро — зарубежная компания. 50 и 70 млрд соответственно в их кубышках. Более 60% капитализации. Этих акций у меня нет.

У НЛМК, ММК, Мосбиржи, Северстали и Татнефти также есть кубышки, но довольно скромные. Я бы скорее говорил про отсутствие долговой нагрузки, что также прекрасно. Все эти компании кроме ММК у меня в портфеле акций есть с разными целевыми долями.

В итоге, получается, что не так уж и много компаний с большими кубышками. Есть, конечно, ещё банки, но их кубышки — это не кубышки, а кредиты. Зато они на них хорошо зарабатывают. Лично мне нравятся Сбер и Совкомбанк.

А вы свидетелями чьих кубышек являетесь, котлетеры и туземунщики?

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