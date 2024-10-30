Ключевую ставку подняли до 21%. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в октябре. Что купил? Часть 2

Заканчивается октябрь, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции. Рынок сыпется не хуже, чем жёлтые листья в осенние лужи. Я продолжаю инвестировать по своему плану. Кроме 238 000 дополнительных пополнений не было, только купоны и дивиденды. Долетели от Татнефти, ранее также были от ФосАгро и Ростелекома.

Про покупки первой половины октября можно почитать тут. Ну а во второй половине октября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — иначе поступают только те, кто покупают всё плохое и не покупают ничего хорошего.

Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 924 000 за 10 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужны ещё два пополнения по 238 000 рублей в ноябре и декабре.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Октябрь оказался не месяцем, а порталом в преисподнюю. Повышение ключевой ставки до 21% обвалило фиксы и акции, даже некоторые флоатеры пошли щупать дно. Фондам денежного рынка норм. Ожидаем дефолты, кровь, кишки, расчленёнку весь следующий год.

Что купил в первой половине октября?

ОФЗ 26243 — 30 облигаций

Монополия 1Р1 — 10 облигаций (на размещении)

Спецавтотехлизинг 01 — 5 облигаций (на размещении)

Эталон-финанс 2Р2 — 5 облигаций (на размещении)

Делимобиль 1Р4 — 10 облигаций (на размещении)

Аэрофьюэлз 2Р3 — 5 облигаций

Новатэк — 35 акций

Северсталь — 10 акций

Совкомбанк — 900 акций

Магнит — 2 акции

Яндекс — 2 акции

Татнефть-п — 10 акций

Совкомфлот — 50 акций (это был рандом)

Роснефть — 10 акций

Газпром нефть — 5 акций

Рентал ПРО — 6 паёв

Фонд AKME — 5 паёв

Про все покупки первой половины октября тут.

Что купил во второй половине октября?

ОФЗ 26243 — 20 облигаций

Совкомбанк БО-П05 — 5 облигаций

Совкомбанк — 1 600 акций

Роснефть — 50 акций

Газпром нефть — 35 акций

Магнит — 3 акции

Северсталь — 13 акций

Фонд AKME — 5 паёв

Ключ на 21

На этот раз повышение ключевой ставки — вынужденная мера по охлаждению корпоративного кредитования. Что это значит? Что ЦБ хочет, чтобы бизнес перестал набирать долги. Физики-то уже более-менее успокоились, особенно с ипотеками на рыночных условиях, а вот МСБ котлетит как не в себя.

Если это произойдёт, и корпоративное кредитование замедлится, как того желает Набиуллина, банкам не нужно будет так сильно конкурировать за деньги физиков, и ставки по депозитам отстанут от ключа. Но смогут ли эти жадные корпораты отказаться от кредитов? Вот и посмотрим. Если нет, то и 22–23% увидим в декабре — классный подарочек под ёлку.

Малый дивидендный сезон всё, начинается новый малый дивидендный сезон

Полугодовые дивиденды закончились, начинаем девятимесячные считать. Лукойл, Полюс, Северсталь и не только собираются обогатить инвесторов. Дивиденды не очень большие, конечно, но просто хочется напомнить, что сравнивать с депозитами нужно не их, а FCF. Впрочем, финансовая грамотность большинства депозитчиков такая, что они не отличают доходность от дохода. Естественно, это не отменяет того, что депозиты при КС 21% — топчик топовый. Депозиты я пополняю, но они не учитываются в моём портфеле (кроме одного первоначального).

В планах на ноябрь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

А вы что покупали в октябре?

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