Ключевую ставку подняли до 21%. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в октябре. Что купил? Часть 2

Про покупки первой половины октября можно почитать тут. Ну а во второй половине октября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — иначе поступают только те, кто покупают всё плохое и не покупают ничего хорошего.
Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 1 924 000 за 10 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужны ещё два пополнения по 238 000 рублей в ноябре и декабре.
По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:
Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.
Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.
Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.
Октябрь оказался не месяцем, а порталом в преисподнюю. Повышение ключевой ставки до 21% обвалило фиксы и акции, даже некоторые флоатеры пошли щупать дно. Фондам денежного рынка норм. Ожидаем дефолты, кровь, кишки, расчленёнку весь следующий год.
Что купил в первой половине октября?
ОФЗ 26243 — 30 облигаций
Монополия 1Р1 — 10 облигаций (на размещении)
Спецавтотехлизинг 01 — 5 облигаций (на размещении)
Эталон-финанс 2Р2 — 5 облигаций (на размещении)
Делимобиль 1Р4 — 10 облигаций (на размещении)
Аэрофьюэлз 2Р3 — 5 облигаций
Новатэк — 35 акций
Северсталь — 10 акций
Совкомбанк — 900 акций
Магнит — 2 акции
Яндекс — 2 акции
Татнефть-п — 10 акций
Совкомфлот — 50 акций (это был рандом)
Роснефть — 10 акций
Газпром нефть — 5 акций
Рентал ПРО — 6 паёв
Фонд AKME — 5 паёв
Про все покупки первой половины октября тут.
Что купил во второй половине октября?
ОФЗ 26243 — 20 облигаций
Совкомбанк БО-П05 — 5 облигаций
Совкомбанк — 1 600 акций
Роснефть — 50 акций
Газпром нефть — 35 акций
Магнит — 3 акции
Северсталь — 13 акций
Фонд AKME — 5 паёв
Ключ на 21
На этот раз повышение ключевой ставки — вынужденная мера по охлаждению корпоративного кредитования. Что это значит? Что ЦБ хочет, чтобы бизнес перестал набирать долги. Физики-то уже более-менее успокоились, особенно с ипотеками на рыночных условиях, а вот МСБ котлетит как не в себя.
Если это произойдёт, и корпоративное кредитование замедлится, как того желает Набиуллина, банкам не нужно будет так сильно конкурировать за деньги физиков, и ставки по депозитам отстанут от ключа. Но смогут ли эти жадные корпораты отказаться от кредитов? Вот и посмотрим. Если нет, то и 22–23% увидим в декабре — классный подарочек под ёлку.
Малый дивидендный сезон всё, начинается новый малый дивидендный сезон
Полугодовые дивиденды закончились, начинаем девятимесячные считать. Лукойл, Полюс, Северсталь и не только собираются обогатить инвесторов. Дивиденды не очень большие, конечно, но просто хочется напомнить, что сравнивать с депозитами нужно не их, а FCF. Впрочем, финансовая грамотность большинства депозитчиков такая, что они не отличают доходность от дохода. Естественно, это не отменяет того, что депозиты при КС 21% — топчик топовый. Депозиты я пополняю, но они не учитываются в моём портфеле (кроме одного первоначального).
В планах на ноябрь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.
А вы что покупали в октябре?
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Комментарии3
с интересом читаю, в пятницу купила две акции нефтянки.
спасибо) какую нефтянку предпочитаете?
Налог на прибыль повышают, НДФЛ, УСН, инфляция, на все цены растут, а на нефть падают, трудящихся не хватает, зарплаты растут, и бюджетников все больше и больше... И тут Вы - все в белом, российские акции скупаете, дивиденды какие то огромные ждете... Завидую я Вам - оптимистам, что то я лично ничего хорошего не жду, думаю после НГ закрывать свой ИИС-2