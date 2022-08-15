Пенсионный криптофонд. Месяц 18

Продолжаю свое путешествие на криптоостров — формирую криптопортфель, благодаря которому буду чилить в старости. На небольшую сумму, но ежемесячно. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за сентябрь. Восемнадцать месяцев позади, погнали смотреть.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Покупаю немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 октября:

Эквивалент в BTC: 0,02252044

Эквивалент в RUB: 120 600 ₽

Эквивалент в USD: 1 330 $

Пополнил на 4 700 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 238 000. Если крипта будет падать, можно будет увеличить пополнения, но пока не очень падает.

Читал криптоэкспертов, они вообще не в курсе того, что будет дальше, только и пишут про какие-то эирдропы, даже про хомяка уже все забыли.

Крипторынок ждёт результаты выборов в США. Победа Трампа может стать позитивной для крипты. Кто-то ожидает дефицита биткоина, другие планируют смотреть на настроения толпы. Пусть толпа уже определится, ну.

Стало на 1 ноября:

Эквивалент в BTC: 0,02292511

Эквивалент в RUB: 138 200 + 4 700 (пополнение) + 10 500 (рост) = 153 400 ₽

Эквивалент в USD: 1 485 + 50 (пополнение) + 44 (рост) = 1 579 $

Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,02292511

Эквивалент в RUB: 87 820 → 153 400 ₽ (+65 580 ₽ или +74,67%)

Эквивалент в USD: 991 → 1 579 $ (+588 $ или +59,33%)

Ничего не купил

Пока биткоин выше 60к, покупать как-то не тянет, так что ничего и не купил. Пока решил подкопить USDT, если представится случай, буду покупать биткоин, эфир и альты. Это если биток ниже 60к уедет.

Из альтов у меня: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Называется этот набор iDONTGIVEAFUCK 21 island cryptoINDEX. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове.

Обратил внимание на то, что эфир плохо себя чувствует. Оказалось, что причинами стали массовый сброс монет крупными держателями, включая перевод 3000 ETH (около $7,63 млн) ранним ICO-инвестором на биржу Kraken, а также относительно слабый спрос на ETH в спотовых биржевых фондах (ETF) по сравнению с биткоин-ETF. Дополнительное давление создала растущая конкуренция со стороны альтернативных блокчейнов, особенно Solana (SOL). Ничего не понял, ну да ладно. SOL у меня кстати тоже есть, но мало. Буду продолжать читать криптоновости и ничего не понимать.

Криптопутешествие продолжается. Полторы тысячи грязных зелёных бумажек уже в крипте. Кажется, что на пике в портфеле столько уже было, но потом случился откат. Ну ладно, рано или поздно будет миллион (или не будет).

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