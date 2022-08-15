Ключ на 21 не убил инфляцию. Рубль не укрепляется. Крах акций и облигаций. Дивиденды, крипта, недвижка (не дешевеет). Воскресный инвестдайджест

Ещё ближе к 100
Доллар продолжает подбираться к 100. Изменение: 97,00 → 97,99 руб. за доллар (курс ЦБ 96,66 → 97,55). Ещё чучуть. Юань 13,38 → 13,50 (ЦБ 13,50 → 13,67).
Нефть в боковике, инфляция растёт, нет никаких предпосылок к укреплению рубля. Возможно, результаты выборов в США как-то скажутся на курсе, скоро узнаем.
Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.
Снова ниже!
Индекс Мосбиржи показал снижение пятую неделю подряд. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 660 до 2 594. Акции валятся вниз не хуже, чем осенняя листва с деревьев.
Долларовый РТС упал с 865 до 837! 800 всё ближе и ближе. Как сказала Набиуллина, у ключевой ставки нет предела повышения, видимо, у RTS нет предела падения.
Заложено ли в цены возможное повышение ключевой ставки до 23%? Неизвестно. Но проблем у бизнеса всё больше и больше — это факт.
Дивиденды
Мы на пороге нового дивидендного сезона, который начнётся в конце ноября и продлится в декабре. Объявились или рекомендовали дивиденды многие компании, из интересного: hh, Лукойл, Европлан, Северсталь, также Мать и дитя грозится всех обогатить. Я жду Т, Европлан, Север и Лукойл.
Ближайшие дивиденды:
Облигации
Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.
Разместились/собрали заявки: СЛДК, Аренза-ПРО, вроде бы не было больше желающих.
На очереди: Симпл, Кокс, ГТЛК, Вератек, Русгидро. Тоже мало желающих. Но скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.
Индекс RGBI на новом дне: 98,44 → 96,56. Ключ вверх — ОФЗ вниз, всё логично. Это крах облигаций? Ну да, инфляция не снижается, ЦБ грозится поднять ключ до 23%. Даже флоатеры перестали быть тихой гаванью. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 17,5% YTM (а будет ещё больше). Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.
Недвижка не падает
Индекс MREDC остаётся на 297к за метр. Очень любопытно. Спроса нет, снижения цен нет. Хотя, это только в рублях так.
Дешевеет недвижимость в пределах погрешности. SRG посчитали, что в той же Москве цены на вторичку упали на 0,27%. Метр стоит 322к. В Сочи квадрат подорожал на 1,57% до 290к. И не только там. В среднем по стране вторичка не дешевеет.
Какой доход нужен, чтобы взять ипотеку?
Доход, необходимый для обслуживания ипотеки на однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках, стал в два-три раза больше, чем средние зарплаты в тех же мегаполисах.
Больше всего для обслуживания ипотеки нужно зарабатывать жителям Москвы (346к), СПб (235к) и Казани (210к).
Биткоин повторил рекорд
Биткоин повторил рекорд и добрался до 73к, потом поехал обратно вниз. Мой криптопортфель чуть вырос с 1540 до 1570 долларов. Пока не докупал, вдруг подешевле будет.
В США будут выборы 5 ноября, и это может отразиться на биткоине. Знать бы ещё, как это может отразиться.
Новости-айпиовости
Ламбумиз успешно провёл IPO по нижней границе и привлёк 802 млн. Удивительно, но акции до сих пор не рухнули. Но и не выросли. Памперы выжидают.
Автодилер Рольф перенёс срок выхода на биржу на 2026–2027 годы. Ну и зря, такая благоприятная конъюнктура;)
Кабмин одобрил снижение доли в Дом РФ до 50% + 1 акция перед IPO. Само IPO запланировано на вторую половину 2025 года.
Что-то инфляция не испугалась
Недельная инфляция в РФ составила 0,07% против 0,08% неделей ранее, с начала года по 31 октября потребительские цены выросли на 10,71% по данным Росстата. Больше всего за неделю вырос в цене чай - на 0,78%. ЦБ уже даже не пытается рассказывать сказки про то, как ключ 21% победит инфляцию. Говорит, что хочет запретить бизнесу брать долги. Всё равно берут.
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков выросла до 20,17% годовых — максимального среднего значения доходности депозитов с весны 2022 года.
Выборы-выборы
Я уже точно знаю, кто победит на выборах. Это Трамп или Харрис. А вы как считаете?
Что ещё?
АФК Система отчиталась плохо. Всё дело в долге. А Лента хорошо отчиталась
Сбер пообещал сохранять дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли
Вслед за hh полетела ракета у Мать и дитя на новостях о дивидендах
Цены на золото впервые в истории превысили $2800 за унцию
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