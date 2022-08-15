Ключ на 21 не убил инфляцию. Рубль не укрепляется. Крах акций и облигаций. Дивиденды, крипта, недвижка (не дешевеет). Воскресный инвестдайджест

Кое-как пережили повышение ключевой ставки, теперь нужно будет пережить выборы в США, а потом решим, что ещё нужно будет пережить. Если вы ещё не оформили билеты в дурку, а ваши руки не связаны, то предлагаю вашему вниманию самые интересные события, которые произошли за неделю. Даже узнаете, какой нужен доход, чтобы взять ипотеку. Го!

Ещё ближе к 100

Доллар продолжает подбираться к 100. Изменение: 97,00 → 97,99 руб. за доллар (курс ЦБ 96,66 → 97,55). Ещё чучуть. Юань 13,38 → 13,50 (ЦБ 13,50 → 13,67).

Нефть в боковике, инфляция растёт, нет никаких предпосылок к укреплению рубля. Возможно, результаты выборов в США как-то скажутся на курсе, скоро узнаем.

Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.

Снова ниже!

Индекс Мосбиржи показал снижение пятую неделю подряд. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 660 до 2 594. Акции валятся вниз не хуже, чем осенняя листва с деревьев.

Долларовый РТС упал с 865 до 837! 800 всё ближе и ближе. Как сказала Набиуллина, у ключевой ставки нет предела повышения, видимо, у RTS нет предела падения.

Заложено ли в цены возможное повышение ключевой ставки до 23%? Неизвестно. Но проблем у бизнеса всё больше и больше — это факт.

Дивиденды

Мы на пороге нового дивидендного сезона, который начнётся в конце ноября и продлится в декабре. Объявились или рекомендовали дивиденды многие компании, из интересного: hh, Лукойл, Европлан, Северсталь, также Мать и дитя грозится всех обогатить. Я жду Т, Европлан, Север и Лукойл.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: СЛДК, Аренза-ПРО, вроде бы не было больше желающих.

На очереди: Симпл, Кокс, ГТЛК, Вератек, Русгидро. Тоже мало желающих. Но скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI на новом дне: 98,44 → 96,56. Ключ вверх — ОФЗ вниз, всё логично. Это крах облигаций? Ну да, инфляция не снижается, ЦБ грозится поднять ключ до 23%. Даже флоатеры перестали быть тихой гаванью. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 17,5% YTM (а будет ещё больше). Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Недвижка не падает

Индекс MREDC остаётся на 297к за метр. Очень любопытно. Спроса нет, снижения цен нет. Хотя, это только в рублях так.

Дешевеет недвижимость в пределах погрешности. SRG посчитали, что в той же Москве цены на вторичку упали на 0,27%. Метр стоит 322к. В Сочи квадрат подорожал на 1,57% до 290к. И не только там. В среднем по стране вторичка не дешевеет.

Какой доход нужен, чтобы взять ипотеку?

Доход, необходимый для обслуживания ипотеки на однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках, стал в два-три раза больше, чем средние зарплаты в тех же мегаполисах.

Больше всего для обслуживания ипотеки нужно зарабатывать жителям Москвы (346к), СПб (235к) и Казани (210к).

Биткоин повторил рекорд

Биткоин повторил рекорд и добрался до 73к, потом поехал обратно вниз. Мой криптопортфель чуть вырос с 1540 до 1570 долларов. Пока не докупал, вдруг подешевле будет.

В США будут выборы 5 ноября, и это может отразиться на биткоине. Знать бы ещё, как это может отразиться.

Новости-айпиовости

Ламбумиз успешно провёл IPO по нижней границе и привлёк 802 млн. Удивительно, но акции до сих пор не рухнули. Но и не выросли. Памперы выжидают.

Автодилер Рольф перенёс срок выхода на биржу на 2026–2027 годы. Ну и зря, такая благоприятная конъюнктура;)

Кабмин одобрил снижение доли в Дом РФ до 50% + 1 акция перед IPO. Само IPO запланировано на вторую половину 2025 года.

Что-то инфляция не испугалась

Недельная инфляция в РФ составила 0,07% против 0,08% неделей ранее, с начала года по 31 октября потребительские цены выросли на 10,71% по данным Росстата. Больше всего за неделю вырос в цене чай - на 0,78%. ЦБ уже даже не пытается рассказывать сказки про то, как ключ 21% победит инфляцию. Говорит, что хочет запретить бизнесу брать долги. Всё равно берут.

Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков выросла до 20,17% годовых — максимального среднего значения доходности депозитов с весны 2022 года.

Выборы-выборы

Я уже точно знаю, кто победит на выборах. Это Трамп или Харрис. А вы как считаете?

Что ещё?

АФК Система отчиталась плохо. Всё дело в долге. А Лента хорошо отчиталась

Сбер пообещал сохранять дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли

Вслед за hh полетела ракета у Мать и дитя на новостях о дивидендах

Цены на золото впервые в истории превысили $2800 за унцию

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