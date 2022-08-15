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Инвестиции

Ключ на 21 не убил инфляцию. Рубль не укрепляется. Крах акций и облигаций. Дивиденды, крипта, недвижка (не дешевеет). Воскресный инвестдайджест

Кое-как пережили повышение ключевой ставки, теперь нужно будет пережить выборы в США, а потом решим, что ещё нужно будет пережить. Если вы ещё не оформили билеты в дурку, а ваши руки не связаны, то предлагаю вашему вниманию самые интересные события, которые произошли за неделю. Даже узнаете, какой нужен доход, чтобы взять ипотеку. Го!
Ключ на 21 не убил инфляцию. Рубль не укрепляется. Крах акций и облигаций. Дивиденды, крипта, недвижка (не дешевеет). Воскресный инвестдайджест
Photo: Justin Lim, Unsplash

Ещё ближе к 100

Доллар продолжает подбираться к 100. Изменение: 97,00 → 97,99 руб. за доллар (курс ЦБ 96,66 → 97,55). Ещё чучуть. Юань 13,38 → 13,50 (ЦБ 13,50 → 13,67). 

Нефть в боковике, инфляция растёт, нет никаких предпосылок к укреплению рубля. Возможно, результаты выборов в США как-то скажутся на курсе, скоро узнаем.

Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.

Снова ниже!

Индекс Мосбиржи показал снижение пятую неделю подряд. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 660 до 2 594. Акции валятся вниз не хуже, чем осенняя листва с деревьев.

Долларовый РТС упал с 865 до 837! 800 всё ближе и ближе. Как сказала Набиуллина, у ключевой ставки нет предела повышения, видимо, у RTS нет предела падения.

Заложено ли в цены возможное повышение ключевой ставки до 23%? Неизвестно. Но проблем у бизнеса всё больше и больше — это факт.

Дивиденды

Мы на пороге нового дивидендного сезона, который начнётся в конце ноября и продлится в декабре. Объявились или рекомендовали дивиденды многие компании, из интересного: hh, Лукойл, Европлан, Северсталь, также Мать и дитя грозится всех обогатить. Я жду Т, Европлан, Север и Лукойл.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации. 

Разместились/собрали заявки: СЛДК, Аренза-ПРО, вроде бы не было больше желающих.

На очереди: Симпл, Кокс, ГТЛК, Вератек, Русгидро. Тоже мало желающих. Но скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI на новом дне: 98,44 → 96,56. Ключ вверх — ОФЗ вниз, всё логично. Это крах облигаций? Ну да, инфляция не снижается, ЦБ грозится поднять ключ до 23%. Даже флоатеры перестали быть тихой гаванью. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 17,5% YTM (а будет ещё больше). Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю. 

Недвижка не падает

Индекс MREDC остаётся на 297к за метр. Очень любопытно. Спроса нет, снижения цен нет. Хотя, это только в рублях так.

Дешевеет недвижимость в пределах погрешности. SRG посчитали, что в той же Москве цены на вторичку упали на 0,27%. Метр стоит 322к. В Сочи квадрат подорожал на 1,57% до 290к. И не только там. В среднем по стране вторичка не дешевеет.

Какой доход нужен, чтобы взять ипотеку?

Доход, необходимый для обслуживания ипотеки на однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках, стал в два-три раза больше, чем средние зарплаты в тех же мегаполисах. 

Больше всего для обслуживания ипотеки нужно зарабатывать жителям Москвы (346к), СПб (235к) и Казани (210к).

Биткоин повторил рекорд

Биткоин повторил рекорд и добрался до 73к, потом поехал обратно вниз. Мой криптопортфель чуть вырос с 1540 до 1570 долларов. Пока не докупал, вдруг подешевле будет.

В США будут выборы 5 ноября, и это может отразиться на биткоине. Знать бы ещё, как это может отразиться.

Новости-айпиовости

Ламбумиз успешно провёл IPO по нижней границе и привлёк 802 млн. Удивительно, но акции до сих пор не рухнули. Но и не выросли. Памперы выжидают.

Автодилер Рольф перенёс срок выхода на биржу на 2026–2027 годы. Ну и зря, такая благоприятная конъюнктура;)

Кабмин одобрил снижение доли в Дом РФ до 50% + 1 акция перед IPO. Само IPO запланировано на вторую половину 2025 года.

Что-то инфляция не испугалась

Недельная инфляция в РФ составила 0,07% против 0,08% неделей ранее, с начала года по 31 октября потребительские цены выросли на 10,71% по данным Росстата. Больше всего за неделю вырос в цене чай - на 0,78%. ЦБ уже даже не пытается рассказывать сказки про то, как ключ 21% победит инфляцию. Говорит, что хочет запретить бизнесу брать долги. Всё равно берут.

Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков выросла до 20,17% годовых — максимального среднего значения доходности депозитов с весны 2022 года.

Выборы-выборы

Я уже точно знаю, кто победит на выборах. Это Трамп или Харрис. А вы как считаете?

Что ещё?

  • АФК Система отчиталась плохо. Всё дело в долге. А Лента хорошо отчиталась

  • Сбер пообещал сохранять дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли

  • Вслед за hh полетела ракета у Мать и дитя на новостях о дивидендах

  • Цены на золото впервые в истории превысили $2800 за унцию

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