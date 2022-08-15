23% на русской энергии. Свежие облигации: Русгидро на размещении

Настал тот момент, когда компании с самым высоким рейтингом дают 23% потенциальной доходности по флоатерам. Вот и Русгидро не устоял перед искушением занять у инвесторов немного денег — 20 млрд рублей хотят. Посмотрим, что внутри нового выпуска.

Объём выпуска — 20 млрд рублей. 2 года. Ориентир купона: КС+2%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AAA от АКРА (сентябрь 2024) и Эксперт РА (декабрь 2023).

Русгидро — одна из крупнейших энергетических компаний России, занимающаяся производством электроэнергии, в основном с использованием гидроэлектрических станций. Основана в 2004 году, компания управляет множеством ГЭС и активно развивает альтернативные источники энергии. Русгидро обеспечивает устойчивое энергоснабжение, поддерживает проекты по охране окружающей среды и способствует развитию 31 региона, где расположены её объекты. На 62% принадлежит Росимуществу.

Выпуск: Русгидро 2Р01

Объём: 20 млрд рублей

Начало размещения: 14 ноября (сбор заявок до 7 ноября)

Срок: 2 года

Купонная доходность: до КС+2%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: нет

Почему Русгидро? У них много энергии?

Много, и принадлежит она государству. Финансовое положение компании стабильное, активы диверсифицированы, а множество электростанций генерят не только ток, но и кэш. У Гидры есть акцент на возобновляемые источники энергии, а господдержка и стратегическое значение для энергосистемы России являются не просто плюсом, а сильным плюсом.

В отчёте за 2023 год компания зафиксировала рост выручки на 22% по сравнению с предыдущим годом, достигнув уровня около 510 миллиардов рублей. Чистая прибыль составила порядка 32 миллиардов рублей, что также выше, чем в 2022 году (19 млрд). EBITDA за 2023 год 131,5 млрд (+44% г/г), чистый долг 324 млрд (+75% г/г), показатель Чистый долг/EBITDA получился 2,5 (в 2022 году был 2).

За 1П2024 выручка составила 283 млрд (+8,5% г/г), чистая прибыль упала вдвое до 23,7 млрд. EBITDA 75,3 млрд, чистый долг 365,8 млрд. Что сказать? Прибыль пока ещё есть, благодаря приличному долгу она сокращается, долговая нагрузка уже существенная, но это же не какая-то ипэшка, а одна из крупнейших энергетических компаний.

Показатель покрытия процентных платежей (FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам) в 2023 году был 4,4х а в ближайшие пару лет ожидается в районе 2,5 на фоне роста долга и повышения ключевой ставки. Придётся поднимать цены на электроэнергию? А что поделать.

У Гидры 170 млрд в текущих выпусках облигаций, новый флоатер на 20 ярдов с премией к ключу до 2% в текущей ситуации смотрится хорошо. Не отлично, но и не ужасно. Доступен для неквалов. Вероятнее всего купон в итоге снизится до КС+1,6–1,7. Я участвую.

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