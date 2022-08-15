25% на бензине. Свежие облигации: Евротранс на размещении

Тут бензиновое комбо: сразу два выпуска с нестандартными условиями, которые стоит принять во внимание, если есть желание поучаствовать.

Выпусков сразу два. Объём выпусков — по 4 млрд рублей. 5 лет. Один фикс до 25%, второй хитрый флоатер. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от АКРА (сентябрь 2024).

Евротранс — один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московского региона. Входит в перечень системообразующих предприятий. Управляет сетью из 56 АЗС, нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзайки и парком бензовозов, развивает сеть из 28 электрозаправок.

Выпуск: Евротранс 1Р4

Объём: 4 млрд рублей

Начало размещения: 11 ноября (сбор заявок до 6 ноября)

Срок: 5 лет

Купонная доходность: это флоатер-лесенка, купон = (16% - n%)+0,5*КС, где n — номер текущего года обращения

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: да

Выпуск: Евротранс 1Р5

Объём: 4 млрд рублей

Начало размещения: 11 ноября (сбор заявок до 6 ноября)

Срок: 5 лет

Купонная доходность: фикс до 25%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: нет

Почему Евротранс? Им денег с IPO было мало?

Маловато будет. Нужно ещё. Но вот если с 1Р5 хотя бы понятно, что получаем, 1Р4 имеет неизвестную величину КС сроком на 5 лет и фиксированную лесенку. Это не единственная странность у компании. При высокой долговой нагрузке она с удовольствием платит 80% чистой прибыли дивидендами, а её акции — одна из любимых игрушек у спекулянтов. Или у мамкиных спекулянтов — точно не знаю.

Также на 2027 год объявлен байбэк на 7 млрд. Всего планируется выкуп 20 млн акций или 37,6% от находящихся в свободном обращении (free-float — свыше 53,1 млн акций). Таким образом, free-float может сократиться с 33,4 до 20,8%. Период акцепта оферты — с 25 по 27 августа 2027 года. Цена выкупа — 350 рублей за акцию (сейчас они по 109). Непонятно только, кто сможет их продать, а кто не сможет. Но мы сейчас не про акции.

Посмотрим отчётность за 1П2024. Выручка выросла на 81% г/г и составила 82,29 млрд. Чистая прибыль выросла на 61,4% г/г до 2,23 млрд. EBITDA выросла на 62% до 7,1 млрд рублей, а долг вырос на 6,7% с начала года и составил 30,7 млрд.

В 2023 году выручка выросла до 126,8 млрд против 64,9 млрд в 2022. Показатель FFO до фиксированных платежей и налогов увеличился в прошлом году до 12,1 млрд против 6,1 млрд в 2022. Рентабельность по FFO до фиксированных платежей и налогов составляет 9,5%.

Свободного денежного потока у компании нет, а вот активы в 1П2024 выросли до 89,2 млрд по сравнению с 85 млрд на конец 2023. Долги достигли до 65,5 млрд (+5,4% за полгода). Чистый долг/EBITDA около 2,6 (в конце 2023 был 3,2). В 2023 году рентабельность по FCF составила -7,8% против -20,3% годом ранее. Отрицательное значение обусловлено оттоками на финансирование оборотного капитала (вследствие увеличения операций на оптовом рынке), а также ростом капитальных расходов.

В общем, эмитент любопытный, со странностями и никто не понимает, что им ещё взбредёт в голову. Но бизнес настоящий, заправки существуют, рекламу крутят, а 25% — это 25%. Правда срок 5 лет. Квалы могут даже попробовать поиграть в игру с лесенкой, а неквалам доступен только фикс, который максимально понятен. Как раз в нём я немного и поучаствую.

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