3,9 млн инвесторов поучаствовали в распродаже в октябре

Мальчик: копит деньги и ждёт 11.11. Мужчина: уже потратил все деньги в октябре. Двери Мосбиржи открылись перед 3,9 миллионами инвесторов, у которых чёрная пятница была чуть ли не каждый день. Мосбиржа поделилась итогами октября 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего на самом (или ещё не самом) дне.

Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель октября и другие интересные данные.

Свежая кровь

Не только банковские депозиты интересуют инвесторов, но и резко подешевевшие акции и облигации. Суммарный объём вложений частных инвесторов в октябре составил 158,2 млрд рублей (123,4 млрд в сентябре).

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за октябрь увеличилось на 489 тысяч и достигло 34,2 млн, ими открыто более 62,1 млн счетов (+1,1 млн). В октябре было 3,9 млн активных инвесторов (3,8 млн в сентябре). Приток сохранился, актив увеличился. Логично, что денег на рынок принесли больше, пока распродажа.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Доля физлиц в объеме торгов акциями в октябре составила 72,6%, в объеме торгов облигациями – 37,1%, на спот-рынке валюты – 7,5%, на срочном рынке – 66,9%.

Доля физиков в облигациях и фьючерсах сильно выросла по сравнению с сентябрем, а в акциях снизилась.

Общий объём

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Общий объём торгов в октябре составил 140,1 трлн рублей (119,2 трлн в сентябре). Объём торгов на фондовом рынке в октябре составил 4,662 трлн рублей (5,140 трлн рублей в сентябре) без учёта однодневных облигаций.

Данные: https://www.moex.com/a1718

Акции и фонды

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,8 трлн рублей (3,0 трлн рублей в сентябре). Рост кончился, объёмы сократились.

Народный портфель: акции Сбербанка (ао 31% и ап 7%), Лукойла (17%), Газпрома (14%), Роснефти (6%), Яндекса (6%), Сургутнефтегаза-п (6%), Норникеля (4%), Т-Банка (4%) и Полюса (4%). Полюс вытеснил из топа Новатэк.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Народный портфель Индекса IPO: акции ЕвроТранса, ЮГК, Совкомбанка, Аренадаты, Озон Фармацевтики, Астры, Софтлайна, ВУШ, Европлана и Кармани.

Народный портфель фондов: LQDT (43%), SBMM (21%), AKMM (16%), AMNR (2%), TRUR (2%), AKME (1%), TMOS (1%), SBMX (1%), TPAY (2%), GOLD (1%). Большинство в фондах денежного рынка — 82% фондового народного портфеля.

Облигации

Объём торгов облигациями составил 1,8 трлн рублей (2,2 трлн рублей в сентябре).

В октябре размещено 100 облигационных займов на общую сумму 1,5 трлн рублей, включая объём размещения однодневных облигаций на 0,546 трлн рублей.

Размещений было много, в том числе и хороших. Я поучаствовал в этих: Монополия 1Р1, Спецавтотехлизинг 01, Эталон-финанс 2Р2, Делимобиль 1Р4, Совкомбанк БО-П05

А про все свои покупки октября я писал тут.

Другие рынки

Срочный рынок — 9,3 трлн рублей

Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Денежный рынок — 111,2 трлн рублей

Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Что в итоге?

Повышение ключевой ставки до 21% отразилось на рынке так, что в денежный рынок ушло ещё больше денег. Впереди новое дно. Никаких предпосылок к развороту ДКП пока нет, и высокая ставка — главный сдерживающий фактор.

Акции и в меньшей степени облигации не пользуются спросом. Они ждут своего часа, который может наступить в следующем году, и то не факт. Индексы дружно валятся.

Если смотреть на RTS (а я призываю смотреть на него вместе с IMOEX), то за год он в минусе на -22,77% на 31 октября. IMOEX показывает -18,40% за год. С начала года ситуация точно такая же (-16,41%). Пробили 900 по RTS, но до 800 пока не добрались, остановившись на 831 (IMOEX 2560). Просто потрясающий уровень в USD. Прямо как 10 лет назад.

Золотой — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

Закончился первый малый дивидендный сезон, начинается второй. Он, конечно, будет в основном уже зимой, а в ноябре дивидендов выплатят мало. Какие шансы увидеть рост в ближайшее время? Разве что позитивные геополитические сигналы будут. Если нет, то будем ждать разворота ДКП. Стоит также отметить резко возросшие риски в облигациях. Аналитики предрекают дефолты, причём много. Будем посмотреть.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.