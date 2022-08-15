13 самых надёжных флоатеров с высоким рейтингом

Выбрал 10 лучших флоатеров с хорошей премией к ключевой ставке, которая уже 21%, без оферты и амортизации. Рейтинг компаний от AA- до AAA.
Норникель БО-001Р-07, AAA
ISIN: RU000A1083A6
Купон: КС+1,3%
Купонов в год: 12
Погашение: 28.02.2029
Горные купоны с привкусом никеля каждый месяц — и точка.
Газпромнефть 003Р-13R, AAA
ISIN: RU000A109B33
Купон: КС+1,3%
Купонов в год: 12
Погашение: 09.02.2028
Газ + нефть = ♥. Кормилец Газпрома и поставщик регулярных дивидендов также радует инвесторов и купонами.
МБЭС 002Р-02, AAA
ISIN: RU000A107DS5
Купон: КС + 2,50%
Купонов в год: 2
Погашение: 14.12.2026
Международный банк экономического сотрудничества даёт хорошую премию к КС, но купоны всего дважды в год, поэтому подсчёт величины купона — тот ещё квест.
Алроса 001Р-01, AAA
ISIN: RU000A109L49
Купон: КС+1,2%
Купонов в год: 12
Погашение: 02.09.2028
Все любят алмазы и богатеть на ежемесячных купонах.
Мособлэнерго 001Р-01, AA+
ISIN: RU000A1099E4
Купон: КС + 1,4%
Купонов в год: 12
Погашение: 25.07.2029
Был я как-то в МО, с энергией проблем не заметил.
НоваБев Групп 002P БО-П07, AA
ISIN: RU000A1099A2
Купон: КС + 1,4%
Купонов в год: 12
Погашение: 05.08.2027
Водочка, алкошопы и купоны — настоящий ежемесячный ЗОЖ.
Позитив 001Р-01, AA
ISIN: RU000A109098
Купон: КС + 1,7%
Купонов в год: 12
Погашение: 05.07.2027
Позитивный выпуск от ИБ-шников. Ни месяца без купона.
КАМАЗ ПАО БО-П13, AA
ISIN: RU000A109VM6
Купон: КС + 1,75%
Купонов в год: 12
Погашение: 15.10.2026
Грузовики тоже в тренде с флоатером и коротким купонным периодом. Стильно.
АвтоФинанс Банк 001Р-11, AA
ISIN: RU000A107HR8
Купон: КС + 2,5%
Купонов в год: 4
Погашение: 24.12.2026
Дважды автомобильный автобанк радует купоном, но всего 4 раза в год.
Совкомбанк БО-П05, AA
ISIN: RU000A109VL8
Купон: КС + 2%
Купонов в год: 12
Погашение: 10.10.2027
Современный коммерческий банк с рейтингом AA и 30-дневным перерывом между купонами.
Совкомбанк Лизинг БО-П07, AA-
ISIN: RU000A1099V8
Купон: КС + 2%
Купонов в год: 12
Погашение: 09.08.2027
Отличия от выпуска материнской компании только в рейтинге, но понимаем, что это одно и то же, даже купон такой же.
АФК Система 001Р-31, AA-
ISIN: RU000A1098F3
Купон: КС + 2,2%
Купонов в год: 4
Погашение: 08.11.2028
В долгах как в шелках — это про АФК.
ТрансКонтейнер П02-01, AA-
ISIN: RU000A109E71
Купон: КС + 1,75%
Купонов в год: 12
Погашение: 20.08.2027
Контейнеры — одна из лучших тем последних двух лет. Всем нужны перевозки.
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