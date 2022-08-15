13 самых надёжных флоатеров с высоким рейтингом

Флоатеры, или облигации с переменным купоном, уже больше года являются одной из главных инвестиционных идей. Правда не все они доступны всем подряд, большинство из них могут купить только квалифицированные инвесторы. Но флоатеры с привязкой к ключевой ставке от компаний с высоким рейтингом обычно доступны всем.

Выбрал 10 лучших флоатеров с хорошей премией к ключевой ставке, которая уже 21%, без оферты и амортизации. Рейтинг компаний от AA- до AAA.

Норникель БО-001Р-07, AAA

ISIN: RU000A1083A6

Купон: КС+1,3%

Купонов в год: 12

Погашение: 28.02.2029

Горные купоны с привкусом никеля каждый месяц — и точка.

Газпромнефть 003Р-13R, AAA

ISIN: RU000A109B33

Купон: КС+1,3%

Купонов в год: 12

Погашение: 09.02.2028

Газ + нефть = ♥. Кормилец Газпрома и поставщик регулярных дивидендов также радует инвесторов и купонами.

МБЭС 002Р-02, AAA

ISIN: RU000A107DS5

Купон: КС + 2,50%

Купонов в год: 2

Погашение: 14.12.2026

Международный банк экономического сотрудничества даёт хорошую премию к КС, но купоны всего дважды в год, поэтому подсчёт величины купона — тот ещё квест.

Алроса 001Р-01, AAA

ISIN: RU000A109L49

Купон: КС+1,2%

Купонов в год: 12

Погашение: 02.09.2028

Все любят алмазы и богатеть на ежемесячных купонах.

Мособлэнерго 001Р-01, AA+

ISIN: RU000A1099E4

Купон: КС + 1,4%

Купонов в год: 12

Погашение: 25.07.2029

Был я как-то в МО, с энергией проблем не заметил.

НоваБев Групп 002P БО-П07, AA

ISIN: RU000A1099A2

Купон: КС + 1,4%

Купонов в год: 12

Погашение: 05.08.2027

Водочка, алкошопы и купоны — настоящий ежемесячный ЗОЖ.

Позитив 001Р-01, AA

ISIN: RU000A109098

Купон: КС + 1,7%

Купонов в год: 12

Погашение: 05.07.2027

Позитивный выпуск от ИБ-шников. Ни месяца без купона.

КАМАЗ ПАО БО-П13, AA

ISIN: RU000A109VM6

Купон: КС + 1,75%

Купонов в год: 12

Погашение: 15.10.2026

Грузовики тоже в тренде с флоатером и коротким купонным периодом. Стильно.

АвтоФинанс Банк 001Р-11, AA

ISIN: RU000A107HR8

Купон: КС + 2,5%

Купонов в год: 4

Погашение: 24.12.2026

Дважды автомобильный автобанк радует купоном, но всего 4 раза в год.

Совкомбанк БО-П05, AA

ISIN: RU000A109VL8

Купон: КС + 2%

Купонов в год: 12

Погашение: 10.10.2027

Современный коммерческий банк с рейтингом AA и 30-дневным перерывом между купонами.

Совкомбанк Лизинг БО-П07, AA-

ISIN: RU000A1099V8

Купон: КС + 2%

Купонов в год: 12

Погашение: 09.08.2027

Отличия от выпуска материнской компании только в рейтинге, но понимаем, что это одно и то же, даже купон такой же.

АФК Система 001Р-31, AA-

ISIN: RU000A1098F3

Купон: КС + 2,2%

Купонов в год: 4

Погашение: 08.11.2028

В долгах как в шелках — это про АФК.

ТрансКонтейнер П02-01, AA-

ISIN: RU000A109E71

Купон: КС + 1,75%

Купонов в год: 12

Погашение: 20.08.2027

Контейнеры — одна из лучших тем последних двух лет. Всем нужны перевозки.

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