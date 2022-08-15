Трамп — наш слоняра. Поднял акции и облигации, затуземунил крипту. Дивиденды, недвижка, рубль, инфляция. Воскресный инвестдайджест

Случилось главное событие года для России — избрание Трампа. Он моментально запустил ракету в акциях и ОФЗ, укрепил рубль, а крипту запустил в космос вместе с Илоном Маском. Ну теперь заживём. Недвижка только не дешевеет. Посмотрим ещё средние ставки по ипотекам, дивиденды, инфляцию и многое другое. Заскакивайте в дайджест!

Рубль остановился

Доллар перестал расти. Изменение: 97,99 → 97,59 руб. за доллар (курс ЦБ 97,55 → 97,83). Когда теперь 100? Юань 13,50 → 13,57 (ЦБ 13,67 → 13,59).

Нефть стабильна, Трамп до неё ещё не добрался. Инфляции тоже стабильна, хотя ждут снижения. В общем, выборы на рубле отразились слабо.

Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.

Трамп-ралли в акциях

Индекс Мосбиржи показал рост после 5 недель снижения. Итоговое изменение IMOEX с 2 594 до 2 734. Спасибо Дональду Всемогущему, оттолкнул акции от дня. Наш слоняра!

Долларовый РТС вырос с 837 до 880! Не смогли опуститься до 800, в другой раз. Ну ок, ниже 900 всё равно очень хорошо для покупок. Рост исключительно благодаря Трамп-ралли. Ждём снятия санкций!

Неужели все забыли, что скоро поднимут ключевую ставку до 23%? Или считают, что инфляция F?

Дивиденды

Есть новые рекомендации: НКХП, Ренессанс, Фосагро, Роснефть. ЭсЭфАй вообще увеличила дивиденды в 2 раза! От Роснефти (7,6%) побольше хотелось бы, ну да ладно. Ждем Татнефть, вдруг эчпочмаками рекомендует. А лидером по дивдоходности всё ещё остается HH.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: Вератек, Русгидро, Альфа-Лизинг. Подал заявку на Альфу, а она отменилась почему-то=( Ну и в Гидре тоже участвую.

На очереди: Симпл, Кокс, ГТЛК, Сбер (дисконт), Апри, Сибавтотранс, ГПБ, ФосАгро, Новосиб, Селигдар (серебряные). Уже больше желающих. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Трамп помог Минфину РФ. RGBI ракета: 96,56 → 99,23. Неужели дно пройдено? Совершенно не факт, будем посмотреть. Поднимут ключ — ОФЗ утонут ниже. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 17,5% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Недвижка дышит вообще?

Подъезды ждут легендарное возвращение Трампа. Индекс MREDC остаётся на 298к за метр. Никак не хотят скинуть цены, несмотря на низкий спрос.

Ипотека под 43%

Максимальный уровень ставок по ипотеке в крупных банках — 43%! Такие условия раскопали эксперты в Совкомбанке. В ВТБ можно взять под 37%, в Сбере под 31%.

Забавно, что минимальный тоже в Совкомбанке — 21%, в Т-Банке 22%, в Сбере 26%. Нужно только умудриться такую ставку получить. В среднем-то будет в районе 28%.

Кто готов брать ипотеку под 28%? Даже затрудняюсь сказать. Как считаете?

Биткоин обновил рекорд

Биткоин обновил рекорд, пройдя отметку в 76к. Мой криптопортфель чуть вырос с 1570 до 1860 долларов. Ну как покупать по таким ценам-то? Эх…

Трамп и Маск — те еще криптаны, спасибо им за победу на выборах. Теперь эксперты всерьёз заговорили про 100к за биток. Они в своём уме или нет?

Инфляция не снижается

Недельная инфляция в России составила 0,19% после 0,14% на предыдущей неделе. С начала месяца рост цен к 5 ноября составил 0,12%, с начала года - 6,75%. Сильнее всего за неделю подорожало сливочное масло — на 1,4%. Удар ниже пояса.

Что ещё?

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