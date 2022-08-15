25,5% на коксе. Свежие облигации: Кокс на размещении

Только Евгений Ваганович Петросян ещё не пошутил про инвестиции в кокс, а я за ним слежу как большой поклонник его шуток. Шутки кончились, кокс — это коксохимический завод. И его дебютные облигации номиналом в 1 000 рублей, а не граммов. Смотрим.

Объём выпуска — сказали, что индикативный. 3 года. Ориентир купона: КС+4,5%. С офертой через 2 года, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A от АКРА (февраль 2024) и A+ от НКР (июнь 2024).

Кокс — завод, который входит в Промышленно-Металлургический Холдинг. Это такая крупная горнодобывающая и металлургическая компания с производственными активами в Кемеровской, Тульской и Белгородской областях. Добывает уголь и железо, отливает чугун и вот это вот всё. Кокс располагается конкретно в Кемерове и является крупнейшим в России производителем товарного металлургического кокса. Он применяется в доменных печах в качестве топлива и восстановителя железной руды.

Выпуск: Кокс-001P-01

Объём: неизвестен

Начало размещения: 19 ноября (сбор заявок до 14 ноября)

Срок: 3 года

Купонная доходность: до КС+4,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: да, пут через 2 года

Амортизация: нет

Для квалов: да

Почему Кокс? Это экологично?

Самое время напомнить, что тонна кокса весит столько же, сколько тонна золота. И нужно его много. Как и чугуна, стали, и прочих металлов. Помимо кокса предприятие производит коксовый орешек (применяется при выплавке ферросплавов и цветных металлов), литейный кокс, коксовую мелочь, смолу и бензол. Без понятия, что это такое. А Кокс является одним из самых экологически чистых коксохимических производств во всем мире.

Изначально планировали собрать заявки 7 ноября, но перенесли на неделю. Может оно и правильно, но сути не меняет. Коксу нужны бабки, и он за ними придёт.

Посмотрим отчётность за 1П2024.Выручка выросла до 63,7 млрд (+17% г/г). Почти вся выручка от реализации с внутреннего рынка — 62,2 млрд. Рано радоваться. Чистый убыток за 1П2024 составил 1,9 млрд (тоже убыток 2,7 млрд был в 1П2023).

Если смотреть на 2023 год, то Кокс заработал 120 млрд (+1,5% г/г). Чистая прибыль составила 1,31 млрд (9,4 млрд в 2022). Результаты не выдающиеся. Почему так? Да потому что перестали люди юзать кокс. Или потому что долговая нагрузка высокая?

Именно так и есть. Долговая нагрузка вышла за грань разумной. Показатель Чистый долг/EBITDA на конец 2023 года был 3,1, а по итогам 1П2024 стал 3,6. По данным НКР отношение совокупного долга к OIBDA на конец 2023 года составило 4,17. На конец 2024 года ожидают до 4,6. Да что уж там, я думаю, что будет больше, и сильно. Коэффициент обслуживания долга (OIBDA / процентные расходы) сократился с 3,1 в 2022 году до 1,2 в 2023 году, в основном по причине значительного роста процентных расходов.

В итоге, моё отношение к инвестициям в Кокс негативное. Растущая долговая нагрузка, жесточайшая ДКП, конъюнктура, неблагоприятная для металлургов. Оферта ещё. Не участвую.

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