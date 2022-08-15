23% на удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро на размещении

Снова удобряем портфели. ФосАгро планирует размещение нового флоатера на 5 лет с офертой через 2,5 года. Смотрим, что внутри.

Объём выпуска — 20 млрд. 5 лет. Ориентир купона: КС+2%. С офертой через 2,5 года, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AAA от Эксперт РА (март 2024) и АКРА (март 2024).

ФосАгро — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире и один из ведущих производителей фосфорных продуктов. Компания обладает собственными месторождениями и полностью обеспечивает себя ресурсной базой для производства сырья.

Выпуск: Фосагро Б2-01

Объём: 20 млрд

Начало размещения: 22 ноября (сбор заявок до 15 ноября)

Срок: 5 лет

Купонная доходность: до КС+2%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: да, через 2,5 года

Амортизация: нет

Для квалов: нет

Почему ФосАгро? Удобрений много не бывает?

Конечно, с удобрениями лучше не перебарщивать, тем более, это не навоз, а фосфор — светиться будете в темноте. ФосАгро — классная компания, а к 2025 году они планируют расширить ассортимент продукции ещё на 50 инновационных продуктов и увеличить объёмы производства до 11,5 млн тонн в год после модернизации мощностей и внедрения передовых технологий. Попахивает капексом, правда? И не забываем, что ФосАгро — самый эффективный производитель фосфорных удобрений в мире. 75% продукции идёт на экспорт, посмотрим, как будет по итогам 2024.

Несмотря на колебание мировых цен на удобрения, компания старается показывать хорошие результаты. Тем не менее, 2023 год оказался слабее, чем 2022, что обусловлено рыночной конъюнктурой. В 2022 году цены на удобрения были рекордными, в 2023 году они снизились. Но сейчас не про акции, а про облигации, так что важно понимать запас прочности.

Выручка компании в 2023 году уменьшилась на 22,7% до 440,3 млрд рублей по сравнению с 2022. Чистая прибыль упала в 2,1 раза и составила 86,1 млрд. EBITDA в 2023 году снизилась на 29% до 183,04 млрд рублей. Свободный денежный поток сократился на 32,7%, до 70,2 млрд рублей. Но FCF за 2023 год является одним из самых высоких за последнее десятилетие.

Чистый долг вырос до 223,2 млрд (180,3 млрд в 2022 году). ФосАгро удалось сократить долю валютного долга и заместить 74% еврооблигаций на инструменты в рублях. Долговая нагрузка выросла. Показатель Чистый долг/EBITDA на конец 2023 года был 1,2 (в 2022 году он был 0,7). Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей — 1,5.

В этом году показатели продолжают снижаться. За 9 месяцев 2024 года чистая прибыль составила 64,8 млрд рублей (-16,3% г/г), EBITDA уменьшилась до 123,5 млрд (-18,2% г/г), при этом чистый долг вырос до 273 млрд. Показатель Чистый долг/EBITDA на данный момент 1,8.

Видим, как уверенными темпами растёт долговая нагрузка, которой в 2022 году практически и не было. Она остаётся на комфортном уровне, но рост не радует. Также не радует оферта через 2,5 года. В сентябре компания разместилась с выпуском КС+1,1%, теперь же ориентир КС+2%. Вероятно, упадёт, но показательно, что компаниям приходится брать более дорогие деньги, чем два месяца назад. Я этот выпуск пропущу, на вторичке легко можно найти аналоги без оферты.

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