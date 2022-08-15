Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз

Индекс Мосбиржи представляет собой сводный показатель, который отслеживает изменения в стоимости крупнейших компаний российского рынка. Он отражает текущие экономические условия и даёт общее представление о состоянии ведущих российских компаний, таких как Сбер, Газпром, Лукойл.

Расчёт ведётся с 1997 года, и он вырос за 27 лет в 27 раз. А рубль обесценился в 27 раз. 27 — магическое число, так получается.

Как формируется индекс

IMOEX рассчитывается на основе котировок входящих в него акций компаний. Вес каждой компании зависит от её рыночной капитализации. Например, совсем недавно акции Газпрома падали, а Лукойл, напротив, рос, это влияло на общую структуру индекса.

Индекс был запущен в 1997 году с базового уровня в 100 пунктов. Сейчас значение в районе 2700 пунктов, что означает рост в 27 раз за 27 лет. Это общий рост капитализации российского рынка, хотя в последние месяцы наблюдается значительное снижение из-за сложных экономических условий. Только не забываем про инфляцию. В среднем ежегодный рост индекса превышал инфляцию, но важно учитывать ещё и девальвацию рубля за этот период, что отражается в снижении его покупательной способности относительно доллара США.

Любопытно, что за это время рубль обесценился тоже в 27 раз. 100 рублей 1997 года превратились в 3 рубля 70 копеек в 2024 году. То есть, индекс не изменился, но защитил от инфляции. Магия! Самая большая инфляция была в 1998 году, конечно.

Справедливости ради, стоит отметить, что IMOEX не учитывает дивиденды, так что плюс присутствует. Индекс брутто 6600.

Индекс РТС

Индекс IMOEX представляет собой рублёвую оценку российских компаний. РТС показывает то же самое, только в долларах.

Периодический пересмотр и ограничения индекса

Состав IMOEX пересматривается раз в квартал — в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. В индекс включены наиболее капитализированные компании различных отраслей. Ограничения помогают поддерживать сбалансированность:

Если в индекс включён только один тип акций компании, её доля должна быть до 15%. При наличии обоих типов акций — не более 30% на компанию (по 15% на префы и обычку).

Акции, включаемые в индекс, должны отвечать требованиям ликвидности.

Чтобы предотвратить дисбаланс, максимальная совокупная доля пяти крупнейших компаний не может превышать 55% от индекса. Это правило также направлено на защиту от перекоса в сторону крупных эмитентов. Если по результатам торгов доля компаний превысит 59%, биржа может провести внеочередной расчёт весов, чтобы соблюсти правила.

Расчёт и динамика индекса

Индекс Мосбиржи рассчитывается с 07:00 до 23:50, чтобы учитывать как утренние, так и вечерние торги. Показатель изменяется во время торгов каждую секунду. При изменении индекса на 15% и более от уровня предыдущего закрытия торги могут быть приостановлены для проведения дискретного аукциона, чтобы снизить колебания.

Зависимость от курса рубля

Так как значительная часть компаний в индексе ориентирована на экспорт, IMOEX во многом зависит от курса рубля к доллару. Если рубль ослабевает, выручка экспортных компаний в рублях увеличивается, что улучшает их финансовые показатели и может вызвать рост их акций. И наоборот, укрепление рубля может негативно сказаться на выручке и котировках экспортеров, что может привести к снижению индекса.

Состав индекса

На сегодня состав индекса включает 49 акций крупнейших компаний российского рынка, охватывающих сектора энергетики, розничной торговли, банковской сферы, металлургии и других отраслей.

Большую часть занимают компании, ориентированные на экспорт (Газпром, Роснефть, Лукойл, Норникель) и крупнейшие банки (Сбер, ВТБ). За неимением лучшего, в составе есть ВК, Мечел и Самолёт. Сведения о текущем составе и его пересмотре доступны на официальном сайте Мосбиржи.

Нужны ли все компании индекса в портфеле?

Это уже каждый сам решает. Да — да, нет — нет. Индекс Мосбиржи является важным бенчмарком для инвесторов, указывает на возможные тенденции и риски, связанные с колебаниями курса рубля и экономическими изменениями. Фонды на IMOEX в портфеле могут быть интересным инструментом для тех, кто ищет защиту рублёвых активов от инфляции.

Но не все йогурты одинаково полезны, поэтому инвесторы делятся на тех, кого устраивает состав индекса и тех, кто самостоятельно составляет портфель из тех акций, в которых уверен. Например, только дивидендные или только с синими логотипами.

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