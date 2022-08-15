Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1

Ноябрь — месяц распродаж, в том числе и на Мосбирже, и я продолжаю ежемесячное инвестирование. В ноябре удалось пополнить брокерский счёт на 238 000 рублей. Инфляция не прибивается, все ждут очередного повышения ключевой ставки, рубль дешевеет, а покупки сами себя не сделают.

Кроме пополнения, также были многочисленные купоны, погашение облигаций Охты и скромные дивиденды от Алросы.

В первой половине ноября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — иначе пришлось бы купить плохое и не купить хорошее, а это неправильно.

Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 2 162 000 за 11 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужны ещё одно пополнение на 238 000 рублей в декабре.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

На выборах в США избрали Трампа и устроили Трамп-ралли. До Мосбиржи отголоски тоже долетели, правда вялые. Тем не менее, в среднем всё подросло. Но это временно, дальше будет много падений.

Доллар снова дошёл до сотки, теперь, вероятно, надолго. Ни разу не жалею, что прикупил псевдовалютных облигаций, когда он был дешевле 90, а вот золотых облигаций брал маловато, купил ещё штучку.

Что купил в первой половине ноября?

ОФЗ 26243 — 20 облигаций

Новотранс 1Р5 — 13 облигаций

Евротранс 1Р5 — 10 облигаций (на размещении)

Симпл 1Р1 — 15 облигаций (на размещении)

Русгидро 2Р1 — 10 облигаций (на размещении)

Селиград GOLD-03 — 1 золотая облигация

Роснефть — 10 акций

Совкомбанк — 500 акций

Лукойл — 1 акция

Сбербанк — 40 акций

НЛМК — 130 акций

Ростелеком — 250 акций

Яндекс — 5 акций

Татнефть-п — 30 акций

Трамп — наш слоняра

Рынок каким-то магическим образом отреагировал на Трампа. Ноябрь пока что показывает плюсики и по IMOEX, и по RGBI. И это он ещё санкции не снял, конфликт не прекратил и даже никому не позвонил.

Но это всё цветочки, ягодки мы увидим тогда, когда начнутся реальные дела. Или не увидим. У нас тут с ключевой ставкой и так своя атмосфера. Доходности в облигациях доходят уже просто до каких-то абсурдно-космических. Кто-то понимает, как по ним будут возвращать долги? А вдруг никак?

Winter is coming

А это значит, что зимний дивидендный сезон уже совсем близко. Лукойл, Роснефть и другие компании очистятся от дивидендной нагрузки, и эти деньги пойдут на депозиты, а не на рынок. Ну и пусть идут, а ещё пусть снег уже скорее идёт, а то что за ноябрь без снега и морозов.

Около половины ноябрьского бюджета пока что потратил. Вторую половину тоже потрачу. И останется один месяц до конца года.

В планах на вторую половину ноября: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

А вы что покупали в первой половине ноября?

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