Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест

Случилось то, к чему мы все готовились — доллар стал стоить 100 рублей без десятых долей копейки. А будет стоить ещё дороже, так что тоже начинаем к этому готовиться. Недвижимость не дешевеет, несмотря на ипотеки под 28%. Биткоин летит на 100к, акции никуда не летят, но могли бы. Бодритесь и заскакивайте в свежий дайджест.

Доллар 99,99

Доллар снова вырос! Изменение: 97,59 → 99,997 руб. за доллар (курс ЦБ 97,83 → 99,99). Вот и дождались сотки! Юань 13,57 → 13,69 (ЦБ 13,59 → 13,79).

Нефть дешевеет, так что самое время компенсировать снижение доходов от экспорта углеводородов. Да и в принципе долго рубль крепким держался, достаточно.

Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.

Ралли кончилось

На Трамп-ралли IMOEX вырос, но всё хорошее рано или поздно заканчивается. Теперь индекс поддерживается только слабеющим рублём. Итоговое изменение IMOEX с 2 734 до 2 739.

Долларовый РТС снизился с 880 до 862! Спасибо всё той же нефти, падению рубля и отсутствию позитивных новостей по инфляции.

Ну вот и снова порядок. Можно продолжать закупаться по низким ценам.

Дивиденды

Есть новые рекомендации: Лензолото и Татнефть. Эчпочмаки дают мало, около 3% — ниже ожиданий. Лензолото 10%. В ноябре остались только Т-Банк, Авангард и Инарктика, а вот декабрь будет насыщенным. Сильнее всего ждём Лукойл.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: Фосагро, ГТЛК, ПКБ, Сбер (дисконт), Симпл, Апри, СибАвтоТранс, Икс 5, Кокс. Участвовал в Симпле.

На очереди: Брусника, Сбер, Новосиб, Антерра, Энергоника, Томск, Селигдар (серебряные), Рольф. Что-то есть.

RGBI продолжает встатие: 99,23 → 100,49. Будто все забыли, что скоро ключ поднимут. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 17,5% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Недвижка не слышит экспертов

Пока эксперты решают, куда пойдут цены, недвижка их не слушает. Индекс MREDC остаётся на 297к за метр. Никак не хотят скинуть цены, несмотря на низкий спрос.

Заодно закинули новых лимитов для льготников и сказали, что не дадут обанкротиться прорабам.

Биткоин заткнул хейтеров

Биткоин обновил рекорд, доходя до 92к, правда уже отступил назад. Мой криптопортфель чуть вырос с 1680 до 2060 долларов — новый рекорд.

Ралли Санта-Клауса началось в крипте раньше срока. Или просто Санта Клаус — это Трамп? Хейтеры, которые говорили, что крипта ничего не стоит, снова видят, как она ничего не стоит.

Инфляция не снижается

Инфляция снова ускорилась до 0,3% против 0,19% неделей ранее. За месяц рост потребительских цен разогнался до 0,75% против 0,48%. Мы всё ближе и ближе к очередному повышению ключевой ставки, хоть и понимаем, что она никак не повлияет на инфляцию.

Клуб 27

IMOEX представляет собой сводный показатель, который отслеживает изменения в стоимости крупнейших компаний российского рынка, отражает текущие экономические условия и даёт общее представление о состоянии ведущих российских компаний. Расчёт ведётся с 1997 года, и он вырос за 27 лет в 27 раз. А рубль обесценился в 27 раз. 27 — магическое число, так получается. Читайте подробнее в отдельном посте.

Что ещё?

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